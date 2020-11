Persiste en Ciudad Victoria el añejo argumento de las mujeres del ‘pégame pero no me dejes’

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La representante del Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana, Claudia Isela Valdez Briseño lamentó que entre las mujeres de la capital de Tamaulipas todavía exista la cultura del “pégame pero no me dejes”.

Dijo que esa relación tóxica, en la que una mujer es capaz de soportar toda clase de agresiones, casi siempre se origina cuando ellas no cuentan con trabajo o ingresos y dependen económicamente de los hombres; además, en algunos casos no tienen familiares ni amistades en la ciudad y no les queda de otra más que aguantar los malos tratos.

“Lamentablemente todavía hay muchísimas mujeres que piensan que sin la pareja no saldrán adelante con sus hijos, porque ellas no trabajan, no tienen ingresos, no tienen un hogar o son de otra entidad y están solas, sin familiares cercanos ni amistades”.

Sin embargo, Valdez Briseño dijo que todavía es más sorprendente que haya mujeres sumamente preparadas, con mejor puesto y sueldo que su pareja y aun así sean capaces de soportar la violencia de género en sus hogares.

Eso se explica, en parte, a la dependencia emocional o sentimental de la mujer hacia el hombre, en cuyo caso, consciente e inconscientemente, le ha hecho creer que sin él ella no son nada.

“Es increíble pero se da todavía que hay mujeres que aunque están bien preparadas y ganan bien, incluso con mejores ingresos que su pareja sigan tolerando esa violencia.

Les han hecho sentir que sin ellos no son nada. Las mujeres no son el precisamente el sexo débil, pero sentimentalmente hablando son más vulnerables y manipulables”.

Ese tipo de “amor apache”, en el que la víctima permite que la maltraten, la humillen y la golpeen es un fenómeno muy presente en México, subrayó la representante del Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana.

Este 25 de noviembre se conmemoró en el país al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; es una fecha emblemática que inicia con 16 días de activismo establecidos por la ONU contra las violencias hacia las mujeres y en cuyo caso las instituciones oficiales programaron una serie de actividades que culminan el 10 de diciembre.