A sus 86 años ex gobernador de Chiapas se va del PRI por su vergonzosa alianza con PAN y PRD

Por Agencias

Ciudad de México.- El ex gobernador de Chiapas, José Patrocinio González Blanco Garrido, anunció su renuncia al PRI tras 68 años de militancia. Expresó que su motivo es su desacuerdo con lo que llamó una “vergonzosa alianza”, como oficializó el tricolor con el PAN y el PRD.

En una misiva dirigida al presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Moreno, el ahora ex priista reclamó que el tricolor accediera a poner las aspiraciones electorales por encima de la ideología.

“Hoy, a los 86 años de edad, me entero que usted y otros dirigentes han decidido ir en alianza o coalición con el PAN y con el PRD en una estrategia electoral con vista a las elecciones del próximo año. Los ideales deben de estar por encima de las aspiraciones electorales y no alcanzo a entender cómo es posible que mi partido se alíe con el PAN en claro olvido de nuestra trayectoria ideológica y de las insalvables diferencias que tenemos con ese partido de la reacción”, manifestó.

González Blanco Garrido reconoció que el PRI “no tiene opción de triunfo” en los próximos comicios, sin embargo, dijo, eso no justifica ser parte y voceros “de una vergonzosa alianza de perdedores. Me opongo a su determinación y ante ella le presento mi renuncia como miembro y militante del PRI…”.

El ex gobernador le recordó a Alejandro “Alito” Cárdenas que su trayectoria política inició desde los 16 años y nunca imaginó que su ahora ex partido se aliara abiertamente a la reacción de México.

“En 1950, antes de cumplir los 16 años ingresé a la organización clandestina de las juventudes trotskistas como protesta ante la ostentación y corrupción del gobierno en turno.

En 1952, un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, que aún no teníamos edad para emitir el voto, decidimos apoyar la candidatura de don Adolfo Ruiz Cortines por ser un ejemplo de honestidad y austeridad republicana.

“A instancias de don Adolfo ingresamos al PRI, no a sus juventudes y desde entonces he sido miembro y militante de mi partido al que debo todas las oportunidades que tuve en la administración pública y en el ámbito legislativo.

“Hoy, a los 86 años de edad me entero que usted y otros dirigentes han decidido ir en alianza o coalición con el PAN y con el PRD en una estrategia electoral con vista a las elecciones del próximo año.

“Su actitud es pragmática, sabe que hoy el PRI no tiene opción de triunfo y en eso coincido, pero difiero de su actitud y es así porque creo que es el momento de preservar los ideales para constituir una oposición crítica y constructiva y no ser solo ser parte y voceros de una vergonzosa alianza de perdedores. Me opongo a su determinación y ante ella le presento mi renuncia como miembro y militante del PRI, sabiendo que lo correcto sería que fueran ustedes quienes renunciaran por su actitud de traición ideológica”, refiere la dura carta del ex gobernador de Chiapas.