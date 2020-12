Advierte AMLO que puede probar que ‘Va por México’ quiere despojar del dinero a los pobres

Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la alianza electoral “Va por México”, confirmada entre PAN, PRI y PRD, busca condicionar el presupuesto y “quiere quitarles el dinero a los pobres. Lo puedo probar técnica y científicamente, eso es lo que quieren”, además de que regresen los “moches”.

Y en el contexto electoral del 2021, aseguró que solo visitará las entidades donde no haya elecciones, pero llamó a los contendientes a que sean comicios limpios, sin acarreos, entregas de despensas a cambio de votos y otras prácticas del pasado.

El mandatario federal reiteró que a la alianza de partidos opositores “no les importan las gubernaturas, no les importan las presidencias municipales”, sino ganar la mayoría en el Congreso de la Unión el próximo año para modificar los programas sociales y, con ello “quitarle el dinero al pueblo, a los pobres”.

El tabasqueño recordó que hace un año, la oposición en San Lázaro votó en contra de la iniciativa de reforma a la Constitución que hizo su administración para elevar a rango constitucional las pensiones a los adultos mayores y a menores con discapacidad; así como becas a estudiantes pobres y la atención médica y medicamentos gratuitos.

“¿Qué creen que pasó? No estoy hablando de hace seis años, 12 años, de hace 20 años, no, de hace un año, menos. Esos de la alianza votaron en contra de la pensión a los adultos mayores”.

“Según el plan que tienen, no vamos a tener nosotros mayoría en la Cámara de Diputados, entonces van a modificar el proyecto de Ley de Presupuesto y van a eliminar los programas sociales y van a querer que regresemos a las partidas de moches, a condicionarnos, a decir: ‘Sí te aprobamos, pero vamos a llegar a un acuerdo, ¿cuánto nos va a dar a nosotros?’”.

Y advirtió que, en caso de que eso suceda, “yo no voy a ser cómplice de corrupción, las partidas de moches se acabaron y acudiría yo a la instancia legal que corresponda, pero no voy a ser cómplice de la entrega de sobornos, se acabó el maiceo”.

Y sobre sus giras de trabajo para el 2021, el presidente López Obrador aclaró que sólo irá a estados donde no haya elecciones, para respetar las leyes electorales. Sin embargo, también pidió «que se garanticen elecciones limpias y libres y que sea el pueblo el que elija, que no haya compra de votos como había en los últimos tiempos; que no se trafique con la pobreza de la gente como se hacía en el antiguo régimen».

El tabasqueño dijo a sus adversarios, en particular al PAN, que “no se preocupen, nosotros no hacemos fraudes, no nos hemos robado elecciones, así de sencillo y vamos a ser respetuosos de las leyes electorales. Voy a ir donde esté permitido de acuerdo con la ley electoral y voy a hacer lo que también la ley me permita, no puedo violar la ley, vamos a ser respetuosos».

De paso, llamó a no usar el presupuesto público en gobiernos municipales, estatales e incluso el federal y que no se repartan «despensas, frijol con gorgojo como lo hacían», además de que “no se rellenen las urnas como era la costumbre, que no se falsifiquen las actas como lo hacían, que no voten los finados, que no acarreen y que el ciudadano vaya por su propia voluntad, en fin, que no haya fraudes y que nos ayude todo el pueblo a denunciar si hay violaciones». (Sara Pantoja/Apro).