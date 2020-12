Damos pena

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Reza el viejo y conocido dicho en la política que para tener a un pueblo en calma basta con darles pan y circo.

Desde luego, lo ideal sería observar que ese pan o comida proviene de un proyecto de desarrollo social y económico sólido, capaz de provocar un cambio, es decir, que la gente pasará de un estado precario a vivir con dignidad, seguridad y con el futuro resuelto.

Hoy las condiciones en todo el país, puede incluir a Ciudad Victoria, no se acercan ni tantito a ese ideal, las empresas atraviesan por problemas económicos muy fuertes que amenazan con quebrarlas, el desarrollo social va en retroceso al sumar más de 10 millones de mexicanos a sus ya muy largas listas de personas que viven en la pobreza extrema, es decir, de los que no comen tres veces al día y en lo económico la cosa pinta peor ya que patrimonios familiares y sociales están por derrumbarse luego de que tengan que pagar aguinaldos a sus trabajadores.

Desde luego, se ven esfuerzos de los municipios, del gobierno estatal y del gobierno federal pero es obvio que la politiquería, que no la política, va ganando terreno, que las prioridades se acercan más a la elección del próximo año que a pensar en conservar una planta productiva activa y fuerte, con capacidad para mantener el número de empleados y de ser posible hacer proyectos de crecimiento para que nuestros pueblos no sufran ni ahora ni a mediano o largo plazo.

Es claro que mucho del problema obedece a la situación creada por el coronavirus llamado Covid19, la parálisis económica que provocó el virus está a punto de causar peores estragos a los que hemos visto pero también es muy obvio que algo tienen que hacer los gobiernos para mitigarlos, si no hay recursos por lo menos instrumentar programas o proyectos de capacitación a empresarios que les permitan ahorrar costos y eficientizar sus sistemas de tal manera que sus empresas se sostengan y sean más sólidas cuando esto pase.

Eso es lo referente al pan, a lo que tiene que ver con la forma de obtener recursos para comida y vivir dignamente, lo otro, lo del circo vemos un problema mayor, mire, el gobierno adornó parte de la ciudad con motivos navideños y todo está muy bonito en la capital Ciudad Victoria, incluso se puede decir que se lucieron, la complicación vino durante todas las tardes y noches del pasado fin de semana, la gente no entendió que solo se trata de infundir ánimos y buena voluntad, que las fiestas no pasen desapercibidas y se volcó a la plaza, la misma lució abarrotada, muchos sin tomar las medidas de sana distancia o el uso de cubrebocas y no dude que los contagios, como en las fiestas de fin de año que siguen a todo lo que dan, se siguen disparando y es ahí donde le digo, damos pena, somos un fracaso como sociedad, no nos aplicamos en lo que debemos y eso, créalo, nos va a salir muy caro.

Y en el Estado la situación es igual, el espanto que causó un falso anuncio de una ley seca con sus consecuentes compras de pánico de cerveza y la terquedad de la gente a salir de casa sin cubrebocas para abarrotar plazas y tianguis nos hablan con claridad de lo jodido que estamos, qué tontería tan grande el tener menos miedo a quedarse sin abuelitos o sus padre que sin cerveza el 24 o año nuevo, lo dicho, como sociedad damos pena.

ELOGIAN AUTORIDADES DE ESTADOS UNIDOS A GOBERNADOR EN NUEVO LAREDO… A fin de fortalecer la infraestructura de seguridad y reforzar las operaciones de la Policía Estatal en cada región de Tamaulipas, inició operaciones el Complejo Regional de Seguridad Pública de Nuevo Laredo, inaugurado este lunes por el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca acompañado por el presidente municipal Enrique Rivas Cuellar en compañía de la cónsul de los Estados Unidos en Nuevo Laredo, Deanna Kim, autoridades estatales, de agencias de seguridad norteamericanas y representantes de los sectores productivos.

El Complejo de Nuevo Laredo requirió una inversión de 230 millones de pesos y se suma al que ya opera en Reynosa y a la ampliación realizada en el de Ciudad Victoria, así como al que próximamente será inaugurado en Altamira para fortalecer la seguridad en la Zona Conurbada Sur de Tamaulipas.

En su mensaje, el Gobernador del Estado destacó que Tamaulipas se mantiene entre las entidades del país con menor índice delictivo, de acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que esos resultados son producto de la estrategia, acciones y coordinación en materia de seguridad emprendida por el Gobierno Estatal.

“Hemos dado resultados porque hemos entendido que aquí en la frontera no solamente somos vecinos, somos socios comerciales, aliados y familia. Vamos a seguir trabajando con nuestros vecinos del norte para hacer de la frontera entre Tamaulipas y Texas, una frontera fuerte, competitiva y que eleve la calidad de vida de las familias que habitan en ambos lados”, dijo en su mensaje el Gobernador.

García Cabeza de Vaca estuvo acompañado por la cónsul de los Estados Unidos de Norteamérica en Nuevo Laredo, Deanna Kim; el representante Henry Cuellar; el alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas; el mayor de Laredo, Texas, Pete Saenz; autoridades y agentes norteamericanos de CBP (Customs and Border Protection), Homeland Security, ICE (Immigration and Customs Enforcement) y de la Alianza para Combatir las Amenazas Internacionales (ACTT).

“En el poco tiempo que llevo en Nuevo Laredo me ha impresionado gratamente la colaboración que existe entre el gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada en ambos lados del río. Estoy lista para trabajar juntos y garantizar el flujo eficiente de bienes, servicios y viajeros, a través de nuestra frontera común, beneficiando a ambos países”, dijo la cónsul norteamericana.

Por su parte, el congresista Henry Cuellar destacó la colaboración binacional en materia de seguridad pública. “Sabemos que el Río Bravo no nos divide, nos une. Gobernador, usted ve aquí a los oficiales del lado americano, queremos trabajar en equipo con ustedes en Tamaulipas”.

El Complejo Regional de Seguridad Pública de Nuevo Laredo cuenta con área de dormitorios con capacidad para 640 elementos, campo de infantería, espacios deportivos, plaza cívica y áreas administrativas. Su operación permite fortalecer la seguridad en la región norte de Tamaulipas y brindar a los elementos de la Policía Estatal espacios dignos y funcionales para llevar a cabo sus tareas.

ENVIA RECTOR MENSAJE NAVIDEÑO A UNIVERSITARIOS… Con motivo de los festejos decembrinos, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Ing. José Andrés Suárez Fernández, envió un mensaje a la Comunidad Universitaria y aprovechó para hacer extensivo el exhorto de las autoridades de salud a respetar los protocolos por el COVID-19. El mensaje fue presentado durante el programa navideño que se transmitió en la página oficial de Facebook de la Universidad y en la plataforma Teams, al cierre del Período Escolar Otoño 2020-3 y de las actividades conmemorativas por el 70 Aniversario de la Fundación de la UAT.

En este marco, el Ing. Suárez Fernández se refirió a los tiempos difíciles por la pandemia, y recordó a maestros y trabajadores universitarios que han dejado un hueco con su ausencia, tras recalcar en que se deben seguir las medidas sanitarias recomendadas en esta época de asueto.

“Seamos conscientes y responsables siguiendo las recomendaciones del Sector Salud; quedémonos en casa, y así nos cuidamos todos. No podemos perder la esperanza, consideremos que aún hay camino que recorrer y que tenemos una misión en la vida por cumplir. Estoy convencido que, con el trabajo conjunto de los universitarios, habremos de hacer la diferencia en los años por venir, y aún con panoramas tan inciertos como los que esta pandemia nos está dejando, habremos de transcender con nuestro trabajo y con nuestra presencia, ahí donde nos necesita nuestra comunidad”, subrayó.

Más adelante, señaló que las tareas por venir en este próximo año serán titánicas y van a requerir de esfuerzo, de constancia y de tesón. “Pero estoy muy seguro que habremos de salir adelante, porque tenemos la inspiración del orgullo universitario. Esperamos con mucha fe la llegada de un año 2021 con mejores horizontes”, puntualizó.

