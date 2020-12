Dice AMLO que espera su turno para ser vacunado; ‘según mis cuentas me toca en marzo’

Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador esperará “su turno” para recibir la vacuna contra Covid-19, lo cual, dijo hoy, podría ser en marzo.

“Lo que estoy haciendo es cuidándome hasta que me toque mi turno, ya estoy sacando mis cuentas, va a tocar hasta marzo, por la edad y por la hipertensión”, indicó este jueves en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Cuestionado sobre versiones de que participó en las pruebas de la vacuna del consorcio chino-canadiense CanSino Biologics, dijo que tales afirmaciones son parte de la “politiquería”, una característica del conservadurismo. “No es cierto, pero así hay muchísimas cosas en los medios, muchas mentiras”, agregó.

Además, garantizó que hay las condiciones para llevar la vacuna a los sitios más apartados en el país ya que se cuenta con colaboración de las Fuerzas Armadas.

Tras el arranque de las primeras aplicaciones del antígeno elaborado por Pfizer, subrayó que el gobierno federal no hubiera permitido su aplicación si se contara con informes de posibles reacciones al biológico.

“Darle confianza a la gente de que no permitiríamos que se usara una vacuna que dañara. No lo haríamos en ningún caso, por convicción no se permitiría”, indicó, a la vez que defendió a científicos y técnicos detrás de la estrategia. “Tengan confianza, no se les pondría una vacuna si hay riesgos”, insistió.

De igual forma, apuntó: “Tenemos una muy buena vacuna, que es la información que no se esconde. Todos los días informamos y así también vacunamos a la gente de la desinformación, de la propaganda, de los intereses creados, de la manipulación, de la mala leche. Si hay reacción, no lo deseamos, no vamos a ocultar nada, aquí se va a decir. Si es un asunto que consideremos grave, intervenimos (porque) tenemos que proteger a la gente”.

Cuestionado sobre las posibles consecuencias económicas del nuevo confinamiento en el Valle de México, reconoció que “sí va a afectar, no creo que mucho, se tomó la decisión de poner a la Ciudad y el estado de México y zona conurbada porque tenemos que garantizar la atención médica, y estaba creciendo mucho el número de contagios”.

Tras una evaluación a las 32 entidades, explicó que hay atención especial en diez que preocupan, entre ellas cuatro en la zona conurbada (Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos) donde hay un repunte, mientras en 22 estados hay una situación estable.

“Me duele que estén cerrados negocios” y “mucha gente ha padecido, pero tenemos que optar entre inconvenientes, siempre es así, y hemos buscado el equilibrio sin excesos entre lo sanitario y lo económico”.

El Jefe del Ejecutivo federal reiteró su agradecimiento a la población tras el descenso de los niveles de movilidad en la capital del país y estimó que desde el 25 de diciembre se acentuará la baja en dichos registros, lo que ayudará a la reducción de contagios. (Néstor Jiménez y José Antonio Durán/La Jornada).