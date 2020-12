¿Guerra con los gringos?…lueguito

Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- AMLO felicitó a Biden por escrito y después ambos se comunicaron por teléfono acordando colaboración para sobrellevar de buena manera la relación entre México y EU, especialmente lo relativo al desarrollo regional y el respeto a la comunidad mexica radicada del otro lado de la frontera. Para desgracia de los adversarios de la 4T, el futuro entre los dos gobiernos es alentador. Nada de disputas, ni malos entendidos, tampoco diferencias comerciales, mucho menos raciales o de otro tipo que pongan en peligro la sana convivencia y la soberanía de nuestro país.

Sea que a los conservadores les fallaron de nuevo los pronósticos. Ya no podrán seguir explotando la presunta frialdad de AMLO hacia Biden que de manera perversa tradujeron como “desconocimiento” del triunfo demócrata cuando era evidente que solo se esperaba el informe final de las elecciones para actuar en consecuencia. Lo cual ya sucedió.

Solo a los reaccionarios de corto pensar se les ocurre que la 4T busque confrontarse con el nuevo régimen solo “para quedar bien” con Trump, quien como el triunfador en los negocios que es, no termina de aceptar su derrota. Sería una estupidez que solo perjudicaría a México. En este sentido olvidan que el pensamiento de Juárez y la generación de la Reforma está presente en la relación con el resto de las naciones. Ahora mismo con ningún gobierno existen diferencias. Respeto y amistad, eso sí.

Otros de los “argumentos” esgrimidos por los conservadores fueron los recientes acuerdos legislativos respecto de la participación de policías gringos en nuestro país, así como el intempestivo retiro de Martha Bárcena como embajadora en EU de quien suponen, quedó en ridículo al gestionar una llamada de pronta felicitación a Biden que AMLO no realizó porque el proceso aun no concluía. También aseguran que la última contratación de 500 médicos cubanos contradice el boicot gringo impuesto a la isla desde hace más de cincuenta años condenado por buena parte del mundo que lo califica como genocidio, lo que además es una verdad incuestionable…quienes hemos visitado Cuba comprobamos la heroicidad de un pueblo que asume con dignidad el valor de su libertad e independencia. Sea que no se doblega ante el gigante que desearía verlo humillado.

El asunto es que pese a la mala entraña de la derecha conservadora, no existe problema alguno entre México y EU y la vecindad ha de seguir con los altos y bajos de los nuevos tiempos, que no han ido más allá de reclamos y llamados diplomáticos que poco alteran la vecindad compartida a través de 3 mil 169 kilómetros con la nación más poderosa del mundo.

De manera que los fundamentalistas de nuevo fracasaron y con ellos la oposición a AMLO se debilita. Por ello no extrañan las desesperadas alianzas entre el PAN, PRI y PRD que así juntitos, representan el pasado neoliberal que llevó a la desgracia al país. El objetivo desde luego, es derrotar a MORENA, es decir a la 4T, es decir a AMLO… ¿Cómo creer que las víctimas del saqueo votarán de nuevo por sus verdugos? ¡Por favor!.

Pero como pretextos no les faltan, justo en el aspecto electoral han echado a caminar el cuento del “inminente” divorcio entre el Verde Ecologista, PT y MORENA. Como si fuera tan fácil despreciar la influencia y el poder que de alguna manera disfrutan las primeras de tales organizaciones. Una especie de co-gobierno reflejado sobre todo en el Congreso de la Unión. Habrá diferencias menores, pero no intenciones de rompimiento como quieren hacerlo creer en algunas entidades donde se renovarán gubernaturas el año próximo.

Vean que en lo fundamental, como son las candidaturas a diputados federales, la unidad PT, PVEM y MORENA aplica y aplica bien. Y hasta con la posibilidad de que Movimiento Ciudadano se les agregue, digo, si consideramos que dicho partido en varios casos se ha negado a seguir “haciendo el caldo gordo” a los conservadores. Usted dirá que “el líder moral” Dante Delgado, es un político “trampa” con muchos kilómetros recorridos en la época neoliberal, y tiene razón, pero aquí lo importante es que este individuo ya no ve futuro al lado de los reaccionarios por lo que le convendría seguir vigente, aun con las limitaciones a que obliga el gobierno de la Transformación. Y no es que en estos momentos MORENA sea lo mejor, pero “pos” no hay más.

Quedamos en que los bonos de la oposición a AMLO siguen a la baja con todo y que también utiliza como armas el manejo oficial de la pandemia que le resulta por supuesto “inadecuado” en todos los aspectos. Por ineficaz queda de lado la violencia feminista y diversas campañas en los medios de comunicación que reflejaban inocultables intereses de grupo, así como el re-lanzamiento de movimientos anti AMLO que no han tenido eco social debido a las contradicciones que anticipan su fracaso. Y ni modo que sea invento. ¿“O’nde” quedaron “Frenaa” y el mentado “México sí”?.

Por ahora los enemigos de la 4T se quedaron con las ganas de ver pleito entre México y EU. (“Pero ya, que abran la frontera”, dice mi amiga la fayuquera). Ahí dejamos pa’ otra ocasión declararle la guerra a los gringos, derrotarlos y recuperar los dos millones de kilómetros cuadrados que nos robaron…nos la deben, pelaos estos.

MÁS CANDIDATOS DE MORENA

Juan Carlos Loera de la Rosa es el candidato a gobernador de Chihuahua por MORENA. El anuncio oficial lo hizo este domingo Mario Delgado, el dirigente nacional. Se trata de quien fuera delegado que llaman “de bienestar”, del gobierno federal. En el respectivo evento “de destape” hubo discursos donde abundaron los coscorrones para Javier Corral, el actual gobernador panista, quien como recordáis, tuvo serios enfrentamientos con el gobierno central por aquel asunto del agua que se debía entregar a los EU saliéndose con la suya, pero comprometiendo seriamente a México con los gringos. Problema resuelto, gracias a mister Trump.

Pues bien, nominar candidatos a gobernadores (as) a delegados federales viene siendo tendencia en varios casos, sucedió recientemente en Tlaxcala con Lorena Cuéllar Cisneros, pero la verdad no quisiéramos que llegado el momento, sucediera también Tamaulipas donde sigue figurando José Ramón Gómez Leal (el “JR”), cuyo papel como promotor “de bienestar” no ha sido el más adecuado que digamos. Eso debe saberlo AMLO y si no lo sabe, ¡que alguien se lo diga por el amor de Dios!.

SUCEDE QUE

Entre las cosas curiosas está que Roberto Borge Angulo ex gobernador de Q. Roo casó y casó bien, en la cárcel de Ayala estado de Morelos, donde no sabemos si está condenado o lleva apenas su juicio por lavado, desvío y quién sabe cuántas cosas más. Lo cierto es que se matrimonió nada menos que con la miss de Sinaloa 2015, Norma Patricia del Vega. Borge era divorciado. Su anterior pareja lo fue Mariana Zorrilla quien recién se unió a Luis Gerardo Chagra Nacif, primo de Borge.

El ex gobernador de QR formó parte de aquella “foto maldita” donde aparecen 19 gobernadores, incluido el de Tamaulipas, con el ex presidente Peña Nieto, varios de los cuales son materia de investigación judicial.

Y hasta la próxima.