Impedir consumo de alcohol en restaurantes puede ser contraproducente: AA

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para los integrantes de Alcohólicos Anónimos restringir el consumo de alcohol en establecimientos fijos, respetuosos de los protocolos sanitarios, puede resultar contraproducente.

De acuerdo con su experiencia, quienes acostumbran beber -y no necesariamente son alcohólicos- siempre buscarán la forma de conseguir bebidas embriagantes, y seguramente lo harán desafiando toda clase de medidas preventivas contra el coronavirus.

Ante esa realidad, el decreto que restringe la venta de cerveza en restaurantes como medida para contener los contagios de coronavirus no será efectivo en la práctica, de acuerdo como lo percibe Juan “N”.

“Eso no sirve de nada porque un restaurante es en lugar donde se respeta y no vas a andar haciendo desfiguros y estarías tranquilo y seguro, pero al no encontrar bebidas ahí se van a buscarla a otro lugar, se van a desplazar, van a andar comprando en cantidades mayores y generando riesgos de contagios”, advirtió.

El entrevistado cuestionó que las medidas que dicta el Comité Estatal de Seguridad en Salud no son muy adecuadas y consideró que en ese comité debe haber gente que conozca del tema del alcohol y su problemática.

“Esas medidas las impone gente que no conoce en realidad, lo que yo sé es que eso no te va a detener, incluso pueden cerrar más temprano y las personas que son bebedoras lo saben y comprarán con anticipación, se abastecen, por lo que no se evita que tomen”, concluyó.