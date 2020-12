Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El nombramiento de la maestra Delfina como Secretaria de Educación en México sería el acierto más grande del presidente Andrés Manuel si no fuera porque el mismo es motivado más por su militancia partidista que por sus conocimientos en el área.

Hay que decirlo, esa secretaría ya requería a un maestro para dirigirla, si tenía una maestría o doctorado mejor, si tuviera experiencia política ya sería la cereza del pastel y, vale reconocerlo, es el caso de la nueva titular pero, lamentablemente, la prueba de fuego para la casi Secretaria de Educación se dará cuando le tenga que decir no al Presidente en muchas tonterías que se están proponiendo y cometiendo en esa área por los allegados al Andrés Manuel.

Mire, de entrada, la maestra conoce las necesidades de todos los que están frente a grupo, lo miserable que resultan muchos sueldos, el agandalle que hacen de la nómina muchos políticos para mantener a sus novias, queridas, novios o lo que se les atraviese a quienes colocan mejor pagados que a un maestro que diariamente recorre kilómetros para llegar hasta su centro de trabajo y hacerlo de la mejor manera frente a un grupo.

También debe saber de las deficiencias del sistema educativo que en este momento no sabe ni para donde va, carece de la calidad necesaria para encausar a los niños y jóvenes, pero más aún, se le están agregando contenidos por mero interés político que no van a llevarnos a ninguna parte.

De verdad, si quieren cambiar la educación no se trata de hacer enojar a los más pobres y que odien a los más ricos o viceversa, no, se trata de empezar con una amplia investigación regionalizada para conocer el sistema, los contenidos, evaluar la calidad de los maestros, conocer la situación de cada escuela, sobre todo, conocer como recuperar a los niños y jóvenes para que la educación los convierta en hombres y mujeres de bien, que todos terminen una profesión u oficio que les permitan vivir con dignidad y felices de tal forma que no los tiente y los atrape entre sus garras el crimen organizado o no organizado.

Por supuesto que se puede cambiar, lamentablemente a los gobiernos anteriores, ni en lo que va de este, les ha interesado para nada ese tipo de acciones, prefieren agandallar presupuestos y asegurarse de que el mexicano viva en la ignorancia y sea condenado a ser pobre toda su vida ya que de esa manera puede ser fácilmente manipulable para obtener el poder político y disponer de los presupuestos sin que nadie les moleste.

Le insisto, el nombramiento de la maestra Delfina podría ser bueno, ya en los próximos días y luego de que anuncie su programa de trabajo conoceremos si realmente fue colocada ahí para provocar con seriedad la cuarta transformación o simple y llanamente para seguir siendo iguales, para que los intereses políticos del presidente y de su equipo sean más importantes que los intereses del pueblo, de eso ya hablaremos en unos meses.

PROMUEVE GOBIERNO ESTATAL A JOVENES EMPRESARIOS… El Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, hizo entrega de microcréditos para 66 jóvenes emprendedores de diversas regiones del estado por un monto de $4.8 millones de pesos del programa de Inversión Joven, cuyo objetivo es generar valor social y económico para los nuevos negocios desarrollados por jóvenes.

Desde el inicio de la administración del Gobernador García Cabeza de Vaca se planteó desarrollar esquemas de financiamiento para las MiPyMEs, particularmente aquellas en fase de emprendimiento y lideradas por jóvenes, a fin de incrementar sus posibilidades reales de éxito.

Tan sólo en 2020, el Gobierno de Tamaulipas ha destinado $618 millones de pesos para diversos esquemas de financiamiento, entre los que se encuentra Inversión Joven, con el objetivo de fortalecer a las MiPyMEs y conservar los empleos que generan en Tamaulipas, ante la crisis sanitaria y económica derivada del Covid-19.

Los 66 proyectos de emprendimiento, cuyos recursos para financiamiento fueron entregados por el Gobernador, se distribuyen en 18 municipios de la región sur, centro y norte de Tamaulipas.

En la ceremonia virtual estuvieron presentes el Secretario de Desarrollo Económico, Carlos García González; el Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, Jesús Villarreal Cantú; la Directora General de Inversión Tamaulipas, Aydeé González García; y el Director de Créditos Empresariales, Ángel Santiago.

APOYA UNIVERSIDAD A PRODUCTORES DE CHILE PIQUIN… En un trabajo conjunto con productores, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) elaboraron derivados del chile piquín con un valor agregado a los productos que se desarrollan en la zona centro del estado.

Al respecto, la Dra. Yolanda del Rocío Moreno Ramírez, investigadora del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la UAT, dijo que los resultados son parte del proyecto “Diversidad fitoquímica de chile piquín”, que permitió detectar en las comunidades una serie de problemas, como el hecho de que cada vez haya menos plantas en sitios anteriormente productivos.

“Porque el chile piquín es un producto de temporalidad y se aprovecha todo, pero por muchas situaciones, a veces se llevan la planta completamente para limpiar en sus casas. Esto indicó que había una necesidad de concientización, de ver con ellos la importancia de regeneración natural y de dejar fruto para las aves y que se logre diseminar la semilla. Los resultados se compartieron con la comunidad y darles ese valor a los recursos”, señaló.

Explicó que el proyecto se basa en el aprovechamiento del chile piquín (Capsicum annuum var. glabriusculum), pariente silvestre y progenitor del chile cultivado, “de los 60 tipos que tenemos en México, el principal aprovechamiento es la recolección y el cultivo y es un importante activador de la economía”.

Subrayó, que la investigación permitió identificar que había sabores y picores asociados a las características del piquín y a las localidades, “y esto es porque en la expresión de los metabolitos, con la extracción de los compuestos fitoquimícos, está afectado 60% por el ambiente, de ahí la importancia de mantener los recursos naturales, darles una identidad, darles un valor agregado”.

Apuntó que adicionalmente se trabajó con formas de comercialización y consumo en localidades como Soto La Marina, donde ya había un esquema de producción pero con el objetivo de dar un plus al producto.

“Porque todos hacían queso con chile y se trabajó en un aceite enriquecido con chile piquín, para ello se hizo el protocolo de preparación, se evaluó la calidad, la saborización, y sobre todo, que tuvieran las propiedades antioxidantes, que no perdiera esas características y se capacitaron a personas interesadas en ampliar las formas de consumo, eso permite evitar el desperdicio del chile piquín, evitar que pierdan sus propiedades, porque al no consumirse inmediatamente pasan al proceso de secado”, concluyó.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com