Nos puede ir muy mal con el frío

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Más de ciento cinco mil muertos en México, casi tres mil de ellos tamaulipecos, a causa del coronavirus llamado COVID19 son prueba contundente de que estamos fracasando como sociedad, que nos falta empatía y, la mayor de las veces, solidaridad con los más desprotegidos.

Obvio que los muertos no son solo culpa del pueblo, los gobiernos tienen mucha responsabilidad al no hacer más pruebas de diagnóstico y cercos sanitarios efectivos alrededor de los infectados, pero es muy claro que nosotros pudimos hacer mucho más en su momento, cuando nos enteramos que existía el COVID19 y las medidas para prevenirlo eran muy sencillas, agua, jabón, sana distancia y cubrebocas, pero nos valió, por eso cada vez se hace más complicada la situación y parece que lo peor está por venir, para que se dé una idea de lo que le hablo, el frío aumentará la vida del virus en el aire y disminuye la posibilidad de mucha gente adulta de andar tocando el agua sin el temor a otra enfermedad lo que hace prever más contagios.

Y hay otra mala noticia, con estos fríos entramos a la época de influenza, gripes, de virus muy comunes que por ignorancia podemos confundir y crearnos problemas graves o llevarnos a lugares donde el riesgo es más alto para adquirirlos como las clínicas, hospitales y consultorios.

Si no llega pronto una vacuna para el COVID19 esté país puede convertirse en una zona de desastre, en un cementerio, la situación es tan grave que ayer la Organización Mundial de la Salud urgió al gobierno de la República a tomarse las cosas más en serio ya que ellos observan un incremento de la enfermedad y de las muertes en los últimos 15 días.

Pero le decía, el problema también hemos sido nosotros, cuando empezó la cuarentena muchos no se quisieron quedar en casa por lo que no se pudieron detener los contagios y ahora seguimos igual o peor, todavía existen los empecinados en las fiestas, las borracheras, en andar en la calle lo que ha dificultado todavía más el control del coronavirus.

La prueba que viene con esta época invernal será dura, le insisto, nos medirá como sociedad y si no entendemos que en ella estamos pobres y ricos, sabios e ignorantes, pues puede causarnos mucho daño, más si no nos cae el veinte que debemos solidarizarnos con los más débiles, procurar, con donaciones o apoyos, que se abriguen y no les falte alimento para que no sufran resfriados o gripes que se puedan contagiar a todos nosotros porque convivimos en los mismos espacios, luego de ello lo fundamental será por fin entender que la mayor solidaridad y empatía que podemos tener con los demás es cuidarnos, usar el cubrebocas, conservar la sana distancia.

Por favor entienda, más de 105 mil ya son muchos muertos y solo la solidaridad con el trabajo de todos podrá evitar que haya muchos más en los próximo días o meses, en pocas palabras, hay que usar el sentido común y ponernos las pilas porque de lo contrario nos puede ir muy mal con este frío.

DOS AÑOS DESPUES… Más feminicidios, más extorsiones y más homicidios dolosos, 8.9 y 21 y 3.8 por ciento arriba respectivamente, es lo que han dejado dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según sus palabras, pero con todo y esos números afirmó se ha avanzado en materia de inseguridad ya que todos los demás delitos siguen a la baja.

Los datos se desprenden de un miniinforme con motivo de haber llegado a sus dos primeros años de gobierno en el cual afirmó que tiene controlado el coronavirus o por lo menos “no nos ha rebasado” también con todo y los 106 mil muertos que ya se contabilizan y la crisis económica y social que ha dejado y, hay un dato más, dijo que según sus datos solo le falta cumplir tres de los cien compromisos que hizo con los mexicanos para los primeros dos años de gobierno, el primero aclarar los 43 muertos de Ayotzinapa, el segundo impulsar más las energías renovables y el tercero descentralizar el gobierno federal, aquella promesa de llevar las Secretarias a diferentes Entidades de la República.

Como ve si alcanzamos la cuarta transformación en las palabras del Andrés Manuel, de aquel narcopaís del PRI y PAN, de aquel mundo de corrupción y políticos que no cumplían promesas ya no queda nada, o por lo menos esos son los datos del Presidente, que no creo que concuerden con los de millones de mexicanos pero que le vamos a hacer, ya ni llorar es bueno.

RENUNCIÓ HERCTOR GARZA… este martes también fue noticia, por lo menos para los tamaulipecos, la renuncia de Héctor Garza González a la Oficialía Mayor de la Secretaria de Gobernación, en un video que publico en sus redes sociales dijo que lo hace para perseguir viejos sueños lo que no puede interpretarse de otro modo que buscará ser Diputado federal y desde ahí impulsarse a la gubernatura de Tamaulipas.

En los próximos días veremos de qué está hecho realmente, más porque si es candidato de mayoría sus enemigos trataran de bajarlo como ya ha ocurrido anteriormente, por lo pronto siga considerándolo como un prospecto fuerte al 2022, por lo menos de aquí a junio 6 que conozcamos su futuro.

ES TAMAULIPAS REFERENTE EN ATENCIÓN A NIÑOS ENFERMOS… El Gobierno del Estado se consolidó hoy como el referente nacional en la atención a niños y jóvenes con diabetes tipo 1 al poner en marcha la segunda etapa del Proyecto Microinfusoras de Insulina Tamaulipas (MITAM) con la entrega de equipos e insumos a pacientes con esta enfermedad.

El proyecto, pionero en México y único en el Sistema Nacional de Salud, permite una mejoría en el control de la diabetes en los menores de edad de acuerdo con metas y estándares internacionales, previene eventos de hipoglucemia y fortalece la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

La secretaria de Salud Gloria Molina Gamboa explico lo anterior al poner en marcha en esta capital la segunda fase del proyecto, la titular de la SST precisó que son 23 niños y niñas quienes recibieron Microinfusoras 670G e insumos y fueron capacitados previamente junto a sus familias, sobre el uso del dispositivo, así como en temas de salud y nutrición.

Además se contemplará a pacientes con Diabetes tipo 2, a través de la apertura de la plataforma electrónica para su registro y se capacitará en línea a 172 mil estudiantes y 11 mil maestros de nivel secundaria del Estado en temas relacionados con el diagnóstico de este padecimiento.

Con una inversión estatal superior a un millón 700 mil pesos, sólo en esta fase del proyecto, Tamaulipas es la única entidad en proporcionar de manera gratuita, este modelo de atención incluyente y basado en tecnología de punta, que permite el acceso a la población menos favorecida y de comunidades rurales, a la medicina especializada.

En mayo de 2018 se inició el Registro Electrónico de Pacientes con Diabetes 1 y a la fecha se cuenta con un registro de 280 pacientes de los cuales 178 menores de 19 años, que se encuentran en control y reciben atención en temas relacionados con el cuidado de su salud, psicología, autoestima y desarrollo integral.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com