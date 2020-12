Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los contagios y muertes por coronavirus lejos de disminuir van al alza en muchos Estados de la Republica o por lo menos se mantienen en la gravedad, siguen muriendo personas y todo parece indicar que la incapacidad del gobierno federal por atender la contingencia hará que lo único que frene los decesos sea la vacuna.

Al dolor de la muerte, para desgracia nuestra, se le suma el de millones de mexicanos que van a ingresar a la lista de los que viven en la pobreza extrema, de esos que no ganan lo suficiente para comer tres veces al día, muchas veces, que se quedan un día o más sin probar bocado.

Hay, dentro de esos números, datos más aterradores, se estima por los empresarios que dos de cada tres empresas que hay en México, de las que no han sido atendidas en sus necesidades, no podrán sobrevivir más de un año, van a quebrar por los gastos que les ha provocado la pandemia, el pagar trabajadores sin que produzcan, los aguinaldos y, sobre todo, el haber mantenido cerradas sus puertas por una cuarentena tan larga y tan dolorosa para quienes no viven de presupuestos públicos y ahora no pueden recibir apoyos de los mismos porque ya fueron bautizados como fifis, saqueadores y demás.

Lo lastimoso es que muchas empresas no requieren más que esperanza en este momento para poder levantarse, sin embargo, la misma no la encuentran en ningún lado, el panorama se ve negro al grado que existen regiones, por ejemplo, que están regresando a las restricciones en lugar de ir abriendo opciones cada vez más y más, esto obedece a que no pararon los contagios, a que la gente se desesperó y mejor prefirió la calle que aguantar un poco más en sus casas.

Pero le decía, los empresarios requieren esperanza, todo lo que se refiera a crecimiento a eso obedece, vea, por ejemplo, cuando se dio a conocer que la vacuna de una empresa alemana había demostrado efectividad cercana al 90 por ciento todos los mercados mundiales se recuperaron en la bolsa de valores, las inversiones que recibían regresaron.

Y eso mismo requieren las empresas en México, una certeza de que la recuperación vendrá en una determinada fecha, de que se controlará el virus en poco tiempo y de tal forma que no se regresará al confinamiento, en este momento esa condición solo la pudiera garantizar una vacuna que está muy lejos de aplicarse en forma general.

Por eso vale la pena escuchar a políticos como el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decir que la vacuna será universal y gratuita en México, como el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que explica que si al gobierno federal no le alcanza el presupuesto el Estado tomará medidas para que la vacuna tenga una aplicación en más corto plazo.

Lo triste es que, por ejemplo, existan 43 municipios en Tamaulipas y todos solo uno de ellos haya tomado medidas para adquirir vacunas sin violar las leyes, que las contemplen en sus leyes de egresos por si se requiere.

Nos referimos a Nuevo Laredo, allá el gobierno municipal que encabeza Enrique Rivas Cuéllar toma previsiones por si la federación no toma en cuenta a Nuevo Laredo, en la distribución de vacunas contra el Covid-19 y vía el Cabildo se autorizó que el Presupuesto de Egresos del 2021 incluya una partida de 10 millones de pesos para garantizar la salud de las y los neolaredenses.

En información oficial el presidente municipal señaló que estarán atentos ante cualquier probable escenario por la contingencia sanitaria del Coronavirus, en especial al comportamiento del gobierno central y recortes presupuestales a la salud.

«Tenemos que ver por nosotros mismos… síndicos y regidores del Cabildo destinaron una partida presupuestal de contingencia de 10 millones de pesos, para poder amortiguar en un momento dado, hacer uso de eso en el caso que no nos vayan a mandar vacunas, Nuevo Laredo está listo y preparado para atender el tema de la salud», afirmó el alcalde.

Reiteró el compromiso que adquirió con la ciudadanía, en conjunto con su gabinete desde el primer día de la administración municipal, de buscar siempre el bienestar de Nuevo Laredo y no endeudar más a la ciudad.

«No se van a recortar temas de salud, no se recortará a la educación y no vamos a pedir préstamos, nosotros no endeudamos al municipio, nos vamos a ir con la conciencia tranquila que seguimos construyendo y haciendo obra; en el tema de la salud tener la garantía de que Nuevo Laredo está listo para comprar sus propias vacunas en caso de que la federación no nos voltee a ver», destacó Rivas Cuéllar.

Y si, lo triste es que solo sea un municipio de 43 en Tamaulipas el que va a prevenir, todavía más doloroso es que quizá sea la única autoridad municipal en México que toma esa clase de medidas, los otros prefieren hacer sus campañas disfrazadas…

SE GRADUAN ABOGADOS DE LA UAT… El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Ing. José Andrés Suárez Fernández, presidió la ceremonia de graduación de la Generación 2020-1 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV), que llevó el nombre de la catedrática universitaria “Mtra. Susana Gómez Loperena”.

En el evento desarrollado en la modalidad virtual, el Ing. Suárez Fernández expresó en un video mensaje su felicitación a los alumnos egresados de las Licenciaturas de Derecho y Ciencias de la Comunicación.

Agradeció a los jóvenes por haber elegido a la UAT para estudiar, “les toca a ustedes ahora cumplir con el compromiso que hicieron desde que llegaron, a hacer grande y más grande a la universidad y a su propia facultad donde han sido formados”, indicó.

También resaltó el empeño de los estudiantes porque iniciaron sus estudios de manera presencial, y les tocó terminar adaptándose a un esquema muy diferente, de educación a distancia, ante la pandemia por COVID-19. De igual manera reconoció el esfuerzo de maestras y maestros porque rápidamente también pudieron adaptarse y lograr el objetivo de formarlos, “y decir con mucho gusto y mucho agrado: misión cumplida”, añadió.

Destacó también su reconocimiento a la dirección del plantel, al personal directivo y administrativo por el apoyo en la formación profesional de los jóvenes.

En la ceremonia que se transmitió por Facebook Live en el sitio oficial de la FDCSV, se presentó una reseña de la trayectoria académica y profesional de la Maestra Susana Gómez Loperena, con 38 años en esta institución, a quien los egresados le brindaron un reconocimiento al designar con su nombre a la generación 2020-I. En este marco, se hizo entrega de la medalla a la excelencia académica “Lic. Francisco Hernández García”, al alumno Kurt Giuseppe Duval Pérez, por obtener el promedio más alto (10 general) de la generación.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com