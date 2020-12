Rinde Olga Sosa II Informe de labores legislativas; destaca aprobación de 12 reformas

Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- Al rendir su segundo informe de labores, la diputada Olga Sosa Ruiz destacó la aprobación de doce iniciativas, entre las que sobresalen la tipificación de la violencia digital como delito, el apoyo a víctimas de la violencia feminicida y de homicidio; el derecho para que los adultos mayores reciban una pensión digna, y la entrega de becas para niños de escasos recursos, entre otras.



“Hemos logrado que el Pleno de la Cámara nos apruebe 12 reformas de Ley, y esto no sería posible si la gente de Tampico no me hubiera permitido conocerlos, escucharlos, gracias a que me dieron la oportunidad de saber sus opiniones las cosas pueden ser distintas”, expuso la legisladora del PES, que forma parte de las comisiones de Marina, Turismo e Igualdad de Género.





Al informe de la diputada del PES asistieron diputados federales, locales y regidores, respetando los protocolos de seguridad sanitaria a causa de la pandemia ocasionada por Covid-19.



Sosa Ruiz expuso el trabajo legislativo que ha desempeñado tanto en favor de los tamaulipecos como en defensa de los derechos de las mexicanas y mexicanos, de las personas vulnerables y de las mujeres, en el ejercicio de la igualdad sustantiva.



Afirmó que ha legislado desde lo federal, pero pensando en las problemáticas locales; “ningún tema debe descuidarse y creo que durante este tiempo se cumplió la promesa de ser una representante digna, responsable y sincera, cercana al pueblo de Tampico”.





En su informe, Sosa Ruiz dijo que una de las iniciativas más significativas que se lograron aprobar fue que la Secretaría de Educación establezca protocolos para combatir el abuso sexual y hostigamiento en planteles escolares, apelando al derecho de gozar de espacios educativos libres de violencia.



Subrayó que en este año de trabajo se logró derribar el mito de que las mujeres no pueden dirigir un Congreso o encabezar los trabajos de comisiones importantes. Estos cambios no se pueden dar sin la ayuda de la gente, sin un gobierno humanista que respete la justicia y defienda la libertad de su población, dijo ante invitados que guardaron la sana distancia.



Durante el Informe de la legisladora se transmitieron mensajes de la secretaria de Energía, Rocio Nahle; Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación; Wendy Briseño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Jorge Argüelles, coordinador del grupo parlamentario del PES, quienes destacaron el trabajo de la tamaulipeca por ser una de las legisladoras que más producción legislativa han tenido en este año de trabajo en la Cámara Baja.