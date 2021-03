Acusadora de Salgado Macedonio desiste de seguir denunciando por falta de tiempo y de viáticos

Por Agencias

Ciudad de México.- Basilia Castañeda anunció que no impulsará más acciones legales contra Félix Salgado Macedonio, candidato a gobernador por Morena en el estado de Guerrero, a quien acusó de violación.

Castañeda detalló en un comunicado que la FGR y de la FGJG han violado sus derechos como víctima y que continuar por esa vía implicaría tiempo, esfuerzo, audiencias en Guerrero, pago de viáticos y exposición “ante autoridades que ya han señalado que no quieren investigar”, a pesar de que están obligadas a investigar de oficio.

“Tal y como lo he hecho, mi responsabilidad como víctima es proporcionar la información y presentar la denuncia con los elementos necesarios para que estas conductas violatorias de diversas normatividades sean investigadas por las autoridades correspondientes”.

“Si nuestras instituciones no se han transformado para garantizar la presunción de buena fe de quienes denunciamos, si no han incorporado personal que sepa investigar con perspectiva de género y que erradiquen los privilegios en el acceso a la justicia, la responsabilidad de esa impunidad no está en manos de las víctimas sino de las autoridades. Por ahora se siguen manteniendo los privilegios que sostienen la impunidad a través de invocar formalidades y que incrementan el riesgo de quienes denunciamos”, afirmó.

Sobre el proceso que lleva a cabo la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, denunció que el organismo no ha actuado con perspectiva de género y la citó para desahogar pruebas y rendir alegatos sin tener todos los elementos para juzgar con esta perspectiva.

Castañeda relató que desde la respuesta al apercibimiento se le insistió en que debía narrar su testimonio “de manera expresa y cronológica” y “aportar las pruebas idóneas, así como relacionarlas con los hechos narrados”, por lo que solicitó que la CNHJ que realizara dos periciales psicológicas, una para ella y otra para el demandado.

La CNHJ rechazó su solicitud y dejó en sus manos la realización de las dos periciales. Ella solicitó que la audiencia se pospusiera hasta que no se diera respuesta a su solicitud e insistió en que se diera respuesta a cuatro solicitudes de medidas cautelares que hizo ante la violencia política que ha sufrido de parte de otros militantes de Morena en redes sociales y fuera de su domicilio. A pesar de esto, el organismo la llamó a la audiencia.

“Quiero reconocer que se aceptó mi petición de que mi testimonio rendido en el procedimiento de oficio fuera tomado en cuenta, junto con el que ya presenté ante la FGR. También se aceptaron las pruebas supervinientes de violencia política intrapartidaria, ejercidas en mi contra y de una de las hijas de mi esposo, desde el día 12 de febrero”, dijo.

También comentó que Salgado Macedonio presentó como pruebas la carta de no antecedentes penales y cotejo del procedimiento de oficio y alegó que el procedimiento no debería continuar porque “se le estaría juzgando dos veces” y porque la CNHJ no tiene competencia para investigar delitos.

“Dado que no se me tomó testimonio en el procedimiento de oficio, no se puede afirmar que la CNHJ ha investigado con relación a los hechos que yo presenté, por lo que no es verdad que se le estaría juzgando dos veces. Por otro lado, debo aclarar que no estoy solicitando a la CNHJ que investigue el delito, sino que se le investigue esos y nuevos hechos, como hechos violatorios a los estatutos y principios del Partido Morena, señaló.

Castañeda explicó que la audiencia a la que fue citada el día de hoy y la audiencia del día de mañana en la que fue citado el demandado son parte de la última etapa del proceso ordinario por la denuncia que presentó el 5 de enero pasado ante la CNHJ. (Apro).