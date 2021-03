Admite Clara Luz haberse reunido con líder de secta depredadora pero ignoraba sus delitos

Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- La candidata a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales admitió haberse reunido con el líder de NXIVM Keith Raniere, luego de que su adversario de la coalición Vamos Fuerte por Nuevo León Adrián de la Garza hiciera público un video donde se ve a ambos charlando.

Por medio de un video publicado la tarde de este miércoles en sus redes sociales, Flores Carrales asegura que la reunión fue previo a saber que Raniere era un delincuente.

“Es un video de un encuentro que sostuve con el dirigente de la organización NXIVM, un encuentro que tuve antes de enterarme, como miles de ciudadanos y distintos liderazgos religiosos, líderes de empresas, líderes de opinión, que fuimos sorprendidos por las mentiras y engaños con las que operó dicha organización y por las que fue condenado su dirigente por 120 años de cárcel”.

Además, la candidata señaló que el video donde aparece con Raniere fue la respuesta de De la Garza ante los cuestionamientos que ella le hizo por presuntamente proteger al ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz de las acusaciones de desvío de recursos y despojo que existieron en su contra.

“El día de ayer (martes) denuncié públicamente a Adrián de la Garza por corrupto; lo hice como lo hacemos en Nuevo León, de frente, y no sólo no me respondió, sino que ahora presenta un video”.

“Que quede claro, no tengo nada que ocultar, mi error fue participar en un curso de superación personal, con pena acepto mi falta, pero a diferencia tuya, Adrián, yo no cometí ningún delito, yo no le robé nada a nadie”.

“Adrián, las cosas como son, delitos son los que cometieron tú y tus protegidos, el papá, los hermanos y los amigos de Medina, tu jefe, todos ellos, que se enriquecieron a costa no solo del fraude de los ejidatarios de Mina, sino de todo el pueblo de Nuevo León, les guste o no, las cosas van a cambiar, que les quede muy claro que van a cambiar desde aquí te digo, Adrián, no somos iguales, vamos a seguir denunciando y en su momento, sancionando la corrupción que durante tantos años llevaron a cabo tú, tus hermanos y los gobiernos corruptos de Nuevo León, espero ahora sí me respondas al cuestionamiento que no contestaste”, agregó. (Yolanda Chio/La Jornada).