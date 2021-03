Cabeza de Vaca, clima de Informe

Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca rinde este lunes su Quinto Informe de Gobierno. Y lo hace en medio de un ambiente que tiene tres particularidades: estamos en periodo electoral para renovar las 43 alcaldías, el Congreso del Estado y la Cámara de Diputados; estamos en medio de una gran crisis de salud, el Covid-19, de lo que ya vemos la puerta de salida por la aplicación de vacunas; y estamos en medio de tres acusaciones que el gobierno de la Cuarta Transformación hace contra nuestro Gobernador.

La Fiscalía General, a cargo de Alejandro Gertz Manero, de 81 años, acusa al Gobernador de tres delitos: delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Son tres delitos. Pareciera que la Fiscalía no le dará tregua: Lo quiere desaforar. Si no es por un delito, será por otro, o sino por otro. ¿Voy bien o me regreso? Igual se opina que le harán lo que el Viento a Juárez.

¿Quién es Alejandro Gertz? Pues es un abogado harto habilidoso. Logró colocarse en puestos muy importantes en los gobiernos, capitalino, de Cuauhtémoc Cárdenas del PRD; del Presidente Vicente Fox, del PAN; y del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de Morena. Y nos queda claro que lo que son Cárdenas, Fox y Obrador no se llevan para nada bien. Si acaso hay algo de tolerancia de Cárdenas tanto para Fox como para Obrador. Pero así como que tú digas, que un poco poquito, pues más bien… bien poquito. Pero Alejandro Gertz logró hacer clic…en su momento…con cada uno de los tres en el mejor momento de poder de estos tres históricos personajes.

¿Quién es Francisco Cabeza de Vaca? Llegó a la Gubernatura con 630 mil 513 votos a su favor.

Siendo candidato, la revista Expansión en el año 2016 publicó una semblanza y entrevista de Sergio Rincón: “El 17 de septiembre de 1967, tres días antes de que el Huracán Beulah golpeara Reynosa, nació Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Era domingo y para entonces la gente ya se alistaba para la destrucción”.

Y añade: “Vientos de hasta 180 kilómetros por hora arrancaron techos, árboles y ganado, reportaron los diarios. Las calles se inundaron, otras quedaron hechas un lodazal y en las zonas rurales los helicópteros del Ejército auxiliaron a las personas”.

“Pérdidas humanas, daños materiales, caos, negocios cerrados, emergencia y el Ejército en las calles, así fueron los primeros días del hoy candidato por el PAN a la gubernatura de Tamaulipas”.

“A la distancia (estamos hablando de hace cinco años, más o menos) hoy la situación es similar en todo el estado, pero no a causa de un fenómeno natural, sino por la violencia generada por los grupos del crimen organizado que operan en el estado».

Cabeza de Vaca aseguró a Expansión estar listo para enfrentar al narcotráfico que asegura ha dejado muchas familias desplazadas, ranchos abandonados y fuentes de trabajo solas como efecto de la entrega el estado que han hecho los gobiernos del PRI al crimen organizado.

«(El que hoy) Tamaulipas ocupe el nada honroso primer lugar en secuestros, extorsiones, robo de combustible y desaparecidos, no es producto de la casualidad, es producto de la irresponsabilidad (…) de un gobierno que (…) entregó a Tamaulipas al crimen organizado”.

El abanderado panista dice saber a lo que se enfrenta: 763 personas asesinadas tan solo el año pasado (2015) y 327 secuestradas, delito en el que Tamaulipas ocupa el primer lugar nacional de acuerdo a cifras oficiales.

«Sé lo que estoy enfrentado, sé los serios problemas, complicidades y corrupción, malos manejos y los grupos criminales, lo sé y me he preparado para ello», resalta.

Cabeza de Vaca, dice estar convencido que para recuperar el estado de derecho se debe trabajar con la sociedad civil, pero también presume tener otra arma: su buena relación con las fuerza armadas y con Estados Unidos. Y así, dice que el procurador dejará de ser el compadre del gobernador, por lo que su nombramiento y el del secretario de seguridad pública, serán elegidos por la sociedad, y con el aval de Estados Unidos”.

“Aunque me critiquen, no me importa. La soberanía la perdieron los narcogobernadores cuando se entregaron a la delincuencia. Yo lo que quiero es el aval de mis vecinos, porque quiero trabajar de la mano con ellos y trabajar de la mano con las fuerzas armadas. Mientras, tendremos policías confiables, que por ciento, no los pienso entrenar en el Estado de México, yo los voy entrenar en Estados Unidos”.

Mientras habla de su plan para recuperar el estado de derecho en Tamaulipas, sus manos se mueven de un lado a otro e incluso da leves golpes a la mesa o toca las manos o los hombros de sus entrevistadores, como no queriendo perder la atención. Así se leía en Expansión. A CUIDARSE.

