Considera AMLO al INE ‘malandros de cuello blanco’ por retiro de candidaturas a Morena

Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “extraño” el resolutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) que retiró ayer el registro a candidatos de Morena, incluidos aspirantes a gobernador (Guerrero y Michoacán) y lo equiparó al “juego sucio” y “atentados a la democracia “ ocurridos en el pasado.

Consideró que el organismo electoral se ha convertido en “supremo poder conservador”.

Dijo que es un escenario “parecido” a lo que ha ocurrido en otros episodios cuando se buscan “pretextos” para quitar candidaturas, poner a los que quieren “arriba” y hacer “juego sucio”, “un atentado en contra de la democracia”.

Advirtió, ante ello, que en este tema no se quedará callado.

A pregunta expresa si no le parece “extraño” el resolutivo de anoche del organismo electoral -con el retiro de la candidatura a Félix Salgado Macedonio, entre muchos otros- , el mandatario respondió que “sí es extraño, porque antes no lo hacían, ahora están convertidos en supremo poder conservador, ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así.

“A lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora sí se aplican”.

Recordó que hace algunos unos años “ya se tenía una candidata de un partido al que yo pertenecía en ese entonces, y arriba, no el INE sino en el tribunal electoral, ya ni sé por qué causa, si porque les sacó la lengua, si porque les caía mal o no informó adecuadamente, el caso es que le quitan la candidatura”.

Luego nos enteramos que era un acuerdo arriba porque no querían que fuera ella la candidata sino otra señora vinculada con un dirigente que tenía muchas influencias con uno de los jefes de México, relató.

Mencionó que en consecuencia a esa decisión de “arriba” surgió la famosa candidatura de Juanito porque ya no había forma de sustituir.

La señora que querían como candidata (Clara Brugada, para Iztapalapa), ya estaba hasta su nombre en la boleta.

“Se inscribió al señor Juan por otro partido y fue una hazaña porque en 15 días la gente votó por este señor y había el compromiso público de que una vez que ganara le cedería el lugar a la candidata que quería la gente y que además había sido víctima de un fraude que hicieron en el tribunal y arriba”.

El Presidente prosiguió:

“Es parecido: ‘no nos gustas tú y busco un pretexto, cualquiera, una excusa y te elimino. Yo eso nunca lo voy a ver bien y espero que comprendan que no es una intromisión al INE sino que yo fui víctima de esas maniobras cuando me desaforaron cuando fui jefe de gobierno porque no querían que apareciera en la boleta como candidato presidencial en 2006”.

Entonces, subrayó, “cómo voy a quedarme callado, nada más porque soy Presidente; eso, para mí es un atentado a la democracia, así de claro juego sucio, anti democrático”.

-¿La resolución de anoche del INE es también juego sucio? -se le preguntó.

“Ya expliqué el contexto, yo siempre voy a defender la democracia, siempre. Y no voy a aceptar de que de arriba, por intereses cupulares, de mafia, por intereses de la maleantada, de los malandros de cuello blanco, se pisotee la democracia.

Puede ser que no coincidamos, señaló, pero yo siempre digo lo que pienso.

Desde luego “las autoridades correspondientes, las que decidan pero no me voy a quedar callado en un asunto que nosotros padecimos mucho, muchísimo. Hablaba yo de este caso de Iztapalapa pero hay muchos más en que las autoridades electorales entregaban candidaturas a quienes no reunían los requisitos, de famosos, por consigna de los Presidentes de la Republica”.

Puso como ejemplo que en la pasada elección le dieron requisito a quienes no cumplían, lo mismo en el caso de los nuevos partidos, pero como se los ordenaron “a los mismos que están ahora”.

El Presidente dijo que esto no es un asunto menor.

“Los que se rasgan las vestiduras hablando de democracia, de legalidad, de ‘presidente autoritario, casi dictador, un presidente que censura, que no respeta la libertad de expresión’, son exactamente lo opuesto; les encanta aventar la piedra y esconder la mano y callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros cuando supuestamente se ven afectados en sus intereses”. (Fabiola Martínez/La Jornada).