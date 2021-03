Daño irreversible

Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Un millón 10 mil empresas quebraron durante el 2020, se abrieron seiscientas mil, es decir, a esta fecha ya existen 400 mil negocios menos que hace un año, son datos del INEGI, de los conservadores, y aun así hablan de lo severo que ha golpeado el coronavirus al sector económico y de lo poco que se ha hecho por ellos.

Porque no solo son 400 mil empresas menos, las nuevas, las 600 mil que empezaron labores el año pasado, tienen menos empleados en promedio, por decir algo, si las anteriores microempresas generaban tres empleos las del 2020 apenas dos, obvio, tan solo en esos datos hablamos muchos empleos perdidos.

Y un dato más, de los empresarios que sobreviven una buena parte afirma haber encontrado “apoyos” en la banca, cajas de ahorro, prestamistas, con familiares o amigos, lo que significa que están recibiendo respiración artificial, que pueden quebrar en cualquier momento porque todos sabemos cuánto cuesta ese dinero.

La verdad es que estamos muy mal, que los gobiernos han sido incapaces de atender el problema del coronavirus de manera eficiente, al gobierno federal, por ejemplo, se le hizo mucho dolor gastar para pruebas de laboratorio que permitieran cercos sanitarios a cada caso positivo a fin de evitar la propagación y se vio torpe y hasta limitado al pensar que todos los empresarios son ricos y, por tanto, no merecen el rescate del presupuesto, según ellos el dinero es para los pobres lo que no entienden es precisamente que esas empresas le dan trabajo a los necesitados que ahora no van a tener una fuente de ingresos que les permita una vida digna.

Y le insisto, los fríos números son del INEGI, lo que significa que deben ser los más conservadores, que pueden ser mucho más severos los daños a la empresa privada, que la pérdida de empleos puede ser mucho más grande de lo que se imaginan y la muestra es que otro organismo, también gubernamental como es el CONEVAL, afirmó que para superar el daño económico producto de la pandemia de coronavirus a México le tomará por lo menos 10 años, es decir, que hasta el 2030 podríamos tener el mismo número de pobres, mejor dicho, la misma proporción de pobres que había en el 2019.

Cruel pero así son los datos, fríos, irrebatibles, y hablan de la verdad sobre el mal trato que se le ha dado al problema del coronavirus, lo peor es que no se ha entendido la lección y se ha preferido regalar recursos económicos directos que buscar como generar más riqueza con proyectos reales dirigidos a los más pobres para que dejen esa situación y además apoyen al país en su crecimiento, esto a pesar de lo costoso que es el dinero en estos momentos.

El daño parece irreversible, no se le ven ganas al gobierno de cambiar su actitud con el empresariado y rescatarlo de tal manera que las empresas sobrevivan y sigan generando empleos, impuestos y una vida más digna a las personas, tampoco han entendido que el dinero que se le regala a la gente nunca será suficiente para darles una vida digna y menos para que salgan de pobres, tienen más 30 años estos programas en México y la pobreza sigue creciendo según sus propios datos, así que ese no es el camino, con eso solo se gana clientela electoral no un desarrollo social sostenido y firme.

LLAMA CABEZA DE VACA A DEJAR ATRÁS DISCURSOS DE ODIO… Al realizar un balance de las acciones y logros alcanzados entre sociedad y gobierno en la región fronteriza de Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca señaló que México debe dejar de lado los discursos de odio y rencor para dar paso al progreso social y económico.

“En Tamaulipas, la dignidad y libertad no son negociables. México nunca podrá cambiar verdaderamente, si la búsqueda de su progreso social y económico, parte de un discurso de odio y rencor, que solamente divide a la nación”, sentenció el mandatario tamaulipeco.

Exhortó a las familias a seguir uniendo esfuerzos y a continuar trabajando por un estado y país mejores. “No claudiquemos en esa lucha y que nadie nos distraiga de esa meta. En la medida que hagamos respetar nuestra dignidad y abordemos el cambio, con la determinación de hacerlo permanente, un horizonte de paz y oportunidades continuará abriéndose ante nosotros”.

García Cabeza de Vaca refrendó su compromiso para seguir luchando contra las circunstancias adversas, cuando pretenden intervenir en el rumbo de una entidad libre y soberana como Tamaulipas.

“Que nunca se nos olvide, que nadie quiere más esta tierra que aquellos que vivimos en ella, que aquellos que la trabajamos todos los días, que aquellos que la hemos sufrido y padecido y que a pesar de las adversidades, siempre hemos podido salir adelante”, apuntó.

El Gobernador García Cabeza de Vaca, informó a empresarios, ganaderos, agricultores, religiosos, académicos, representantes de Fuerzas Armadas y sociedad civil, las acciones alcanzadas durante estos 5 años de su administración, trabajo realizado de manera conjunta entre gobierno y sociedad, para el bienestar y desarrollo de esta región que comprende los municipios de Ciudad Guerrero, Miguel Alemán, Mier, Camargo, Díaz Ordaz y Nuevo Laredo.

En su mensaje, destacó la construcción del Complejo Regional de Seguridad Pública en el municipio de Nuevo Laredo, que se suma a los construidos en Reynosa, Altamira y la ampliación de Ciudad Victoria.

Resaltó el relanzamiento de la Campaña binacional de “Seguridad y Prosperidad Fronteriza”, una colaboración y coordinación entre Tamaulipas y autoridades federales de seguridad de los Estados Unidos de América, que permite el intercambio de información, trabajos de inteligencia y el apoyo de la ciudadanía a través de la denuncia anónima para la captura de líderes criminales cuyas operaciones afectan en ambos lados de la frontera.

Para seguir fortaleciendo la competitividad en comercio exterior, en Nuevo Laredo, se realizaron diversas obras de infraestructura. Con recursos del Fideicomiso “Puente Internacional Nuevo Laredo III”, la presente administración destinó más de 170 millones de pesos en la primera etapa de la ampliación del quinto carril de la carretera de acceso al puerto fronterizo.

Hoy, cuenta con nuevas oficinas, infraestructura hidráulica, rayos gamma para exportación, accesos para la incorporación del carril de vacío al recinto fiscal y una planta de tratamiento de aguas residuales. El año pasado, se destinó 175 millones de pesos adicionales para continuar con el Plan Maestro del Puente Internacional Nuevo Laredo III.

El Gobierno de Tamaulipas, en coordinación con empresarios aduanales de Nuevo Laredo, impulsan las gestiones necesarias para consolidar la aprobación, desarrollo y construcción del Puente Internacional 4/5.

Informó que en Nuevo Laredo se rehabilitó el Centro de Ejecución de Sanciones, aplicando un monto de 23 millones de pesos, la construcción del paso superior vehicular localizado en la carretera Aeropuerto y Avenida Monterrey, y la pavimentación de la avenida César López de Lara.

En conjunto en los municipios de la región fronteriza de Nuevo Laredo, Mier, Miguel Alemán y Camargo, se realizaron obras de pavimentación de calles en colonias y avenidas principales por más de 40 kilómetros.

En Miguel Alemán se destinó 30 millones de pesos a un programa de bacheo y recarpeteo, en Mier, se modernizó el libramiento para impulsar el desarrollo económico, turístico y comercial, mediante 33 millones de pesos, también en este municipio se construyó el Gimnasio Municipal “Dania Aguillón Ramos” para la práctica deportiva de jóvenes y adolescentes.

Dijo que la administración que él encabeza trabaja con una visión dirigida al desarrollo social y humano integral para reconstruir el tejido social.

En ese sentido, se construyeron y pusieron en funcionamiento 19 Parques de Bienestar y Centros de Bienestar y Paz, sitios planeados para la convivencia y esparcimiento de las familias tamaulipecas.

También se han distribuido casi 600 mil apoyos alimentarios, de los programas de Bienestar Alimenticio; a través de 8 comedores comunitarios que operan en esta región se otorgaron más de 800 mil raciones de alimentos calientes y 155 cuartos adicionales, como medida para reducir el hacinamiento en las viviendas de las familias beneficiadas.

En la ceremonia estuvieron presentes la Cónsul General de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Deanna Kim; el Director Adjunto de la Oficina de Operaciones de Protección de Aduanas y Fronteras de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), Albert A. Flores; el Senador Ismael García Cabeza de Vaca; el alcalde de Nuevo Laredo, Arturo SanMiguel Cantú; el Diputado Federal, Salvador Rosas Quintanilla; Jefe del Estado Mayor de la 8ª Zona Militar, General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Marco Antonio Hernández Chávez; el Coordinador Regional de la Guardia Nacional, Inspector Jefe Franco Rodrigo Juárez Magaña; el Segundo Comandante del Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizado en Nuevo Laredo, Teniente Coronel de Caballería, Narciso Valadez Nájera; alcaldes de la región, representantes de cámaras empresariales, sindicatos, comunidades religiosas, funcionarios municipales e integrantes del gabinete.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNEgros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com