Exhuman 22 cuerpos en 40 días en narcofosa de Veracruz; en 2 años de Yunes sacaron 246

Por Agencias

Xalapa, Veracruz.- La Fiscal General del Estado (FGE) Verónica Hernández Giadáns informó que en lo que va del año se han logrado recuperar 24 cuerpos en el cementerio clandestino de la congregación costera de Arbolillo, ubicado en Alvarado Veracruz.

En visita al cementerio clandestino, donde el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares realizó la exhumación de 246 cuerpos en dos años; la Fiscal, Verónica Hernández señaló que este día fueron exhumados y recuperados siete cuerpos, a los cuales se les tratará de dar identificación a través de rigurosos exámenes de ADN.

Al llevar a cabo la reactivación de los trabajos en este gran cementerio clandestino, Verónica Hernández se reunió de manera directa con integrantes del Colectivo de Desaparecidos Solecito de Veracruz para llevar a cabo las diligencias forenses.

“De la mano de colectivos de búsqueda e instituciones, la Fiscalía busca hacer justicia a familias. Los trabajos de excavación se logren con apego a los protocolos que marca la Ley”, expuso Hernández en un comunicado.

Los trabajos de excavación y exhumación se están haciendo en trabajo coordinado con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEJAV), la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) y las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.

Está búsqueda fue agendada después de que el pasado 13 de enero, medio centenar de integrantes del Solecito tomó las instalaciones de la Fiscalía en Arco Sur en la capital del estado quejándose que, con el pretexto de la pandemia, la Fiscal, Verónica Hernández se negó a darles la cara durante todo el 2020.

“La última vez que vimos a la fiscal fue cuando entró (septiembre del 2019). De ahí, no nos ha podido o querido recibir. Siempre nos manda a sus segundos y terceros de a bordo, los cuales no saben nada; tenemos cientos de carpetas paradas, búsqueda de desaparecidos, cuya hoja base no trae ni el ADN de los padres del joven que se está buscando. El año que se fue no hicieron nada”, reprochó en aquella ocasión, Rosalía Castro, quien busca a su hijo Roberto Carlos Casso, desaparecido junto con su novia en diciembre del 2011.

Lucía Díaz, vocera del Solecito increpó a una empleada de la Fiscalía -también en enero de este año- de que era evidente el desinterés de la titular del organismo impartidor de justicia por los miles de desaparecidos de Veracruz.

“Nunca está esa señora, la fiscal; yo vine la semana pasada, no estaba. El año pasado tampoco estuvo para nosotras. Venimos hoy medio centenar de víctimas y tampoco está”.

Hoy, la Dirección de los Servicios Periciales aplicó los protocolos de arqueología forense para la localización, excavación y recuperación de elementos anatómicos con total respeto y dignidad en su manejo, lo que permitirá iniciar procedimientos encaminados a establecer la identidad de los individuos.

“Se verifica que se realice un control y cuantificación precisos de indicios, huellas o vestigios y que se elabore con pulcritud el registro de identificación con la respectiva cadena de custodia, así como de los instrumentos, objetos o productos presuntamente delictivos”, señala el despacho informativo de la Fiscalía General del Estado. (Noé Zavaleta/Apro).