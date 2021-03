Exigen Morena y PT destituir por usurpadores a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama

Por Agencias

Ciudad de México.- Diputados de Morena y del Partido del Trabajo (PT) se pronunciaron por destituir e iniciar un juicio político en contra del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, y del consejero Ciro Murayama Rendón, por romper el orden constitucional al encabezar la aprobación de normas que regulan aspectos de la distribución de curules por la vía de representación proporcional.

En defensa de los funcionarios electorales, legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), justificaron el acuerdo alcanzado en el INE, que pretende evitar la sobrerrepresentación de partidos en la asignación de escaños, y negaron que haya sobrepasado sus facultades legales.

Al subirse al pleno para su discusión los lineamientos del INE, los diputados del bloque mayoritario y del opositor se enfrascaron en una discusión de más de tres horas, teniendo al INE, y en particular a Córdova Vianello, en el centro de la discusión.

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, acusó al presidente del INE y al consejero Murayama de “golpistas” y de “no ser árbitros vendidos sino opositores feroces a nuestro gobierno”.

“Tienen derecho a ser oposición, pero que lo hagan fuera del INE”, porque “ellos no tienen poder para juzgar, no tienen facultades para legislar. No son un poder por encima”, apuntó el legislador.

Y propuso: “Tenemos que correr a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama, compañeras y compañeros, por más que digan que no es el momento. ¿Qué vamos a esperar? Vean cómo se están comportando ahorita. ¿Saben cómo se van a comportar en el proceso? ¿Saben cómo nos van a perseguir? ¿Saben cómo van a buscar sacarnos a la mala de la carrera electoral? Pues es evidente lo que lo van a hacer.

“Francamente yo creo que nosotros debimos destituir a Lorenzo Córdova y a su monaguillo Ciro Murayama desde hace mucho, y en este momento destituirlos va a ser un cisma, pero no destituirlos va a ser peor, porque el daño que están haciendo es inconmensurable”, consideró.

Córdova y Murayama, continuó el diputado del PT, “deben venir aquí a defenderse del juicio político y a decir, explicar sus actitudes absolutamente facciosas, absolutamente ilegales”.

Rubén Cayetano García, diputado de Morena, sostuvo que el INE incurrió en “extralimitación de las facultades legales y constitucionales y violación al principio de reserva de ley.

“Lo que emitió el Instituto Nacional Electoral rompe el orden constitucional y legal, toda vez de que dicho consejo no cuenta con las atribuciones legales para regular la distribución de votos y asignación de diputados del principio de representación proporcional.

“El INE busca regular aspectos de la distribución de curules por la vía de representación proporcional, cuando estas facultades no las tiene expresamente atribuidas.

“Afortunadamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a revocar la tentativa del robo que quiere hacer el INE. Ni modo que le reconozca facultades legislativas a estos consejeros que, como lo ha dicho aquí el compañero Gerardo Fernández Noroña, bien merecido tienen ya un cierto juicio político al pretender cambiar reglas de la democracia, sesgando a la voluntad popular para suplantar reglas claras y favorecer a sus mandamases”, concluyó el morenista.

María de los Ángeles Huerta del Río, también legisladora de Morena, coincidió en que es momento de “hacer un juicio político a Lorenzo Córdova y, junto con el Poder Ejecutivo, organizar su destitución”.

Añadió: “Acaban de cometer una doble y gravísima usurpación de funciones. El Consejo General del INE, por una parte, pretende usurpar las funciones de este Legislativo, pero algo peor: pretende usurpar las funciones, las intenciones de este pueblo de México, porque es el poder ciudadano quien decide cuántos y qué diputados están aquí representándolos.

“Hay muchas evidencias empíricas de que ellos han sido aliados de los poderes en turno, de los gobiernos anteriores, para legitimar los fraudes contra el actual presidente y los partidos por los que nosotros estuvimos trabajando antes para derrocar a estos neoliberales”.

“Y creo, junto con el diputado Cayetano, el diputado Fernández Noroña, que debemos convertir esto ya en una propuesta en concreto: que Lorenzo Córdova y sus personeros ahí, Murayama, quien sea, dejen el Instituto Nacional Electoral”, redondeó su propuesta la diputada por esta capital.

Francisco Saldívar Camacho, legislador del Partido Encuentro Social (PES), también acusó al INE de violar la ley y no sujetarse al orden jurídico existente.

“Es de reflexionar que en este proceso electoral 2021, en el que la oposición apunta a ser vapuleada y derrotada, surja de la nada un ordenamiento que a todas luces tiene como objeto beneficiar a los partidos de la oposición. Les preguntamos: ¿por qué no impulsaron un acuerdo de esta naturaleza en 2012, en 2015?”.

En contraparte, Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada panista, defendió el precepto constitucional de que “en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida.

“Esto es lo que estamos reflexionando. Me pregunto: ¿queremos hipocresía? No. ¿Queremos ofender a México para que Morena y aliados intenten violar la Constitución? No. ¿Les ofende que se le diga a Morena y aliados que están sobrerrepresentados en la Cámara? Lamentablemente es el caso.

“Hay que buscar mayoría, pero a la buena, no por la puerta de atrás, por la puerta de enfrente. Nuestra democracia merece madurez y representación auténtica y, como ha sido ya dicho, la alianza está sobrerrepresentada y tiene el 61.6, ¿Eso es lo que votaron los mexicanos? No. Los mexicanos le otorgaron a esa alianza el 45% de la votación, no el 61% de la representación”.

Claudia Pastor Badilla, del PRI, coincidió en que la conformación de los que se llaman el grupo mayoritario de esta Cámara no corresponde a la voluntad de los mexicanos expresada en las urnas en 2018.

Y pasó a defender al INE, del que dijo: “No está modificando las reglas del juego ni aprovechando algún otro momento para hacer alguna reforma legislativa. Lo que está aclarando es que los principios constitucionales de la debida proporcionalidad entre curules y votos no puede quedar vulnerada por acuerdos facciosos.

“Es más, el Instituto Nacional Electoral está obligado a, una vez que haga la asignación, a verificar si el total de la votación de los partidos coaligados supera o no los dos límites constitucionales de nadie más de 300 curules por ambos principios y nadie sobrerrepresentado más allá del 8%.

“Qué bueno que el Instituto Nacional Electoral salga en defensa de México, salga en defensa de la democracia y no de ningún partido, salga como árbitro neutral a decir cómo debe quedar integrada con reglas abstractas esta Cámara de Diputados. Bien por el Instituto Nacional Electoral, bien por el consejero presidente, bien por Ciro Murayama y bien por todas las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral”.

Ruth Salinas Reyes, de MC, partido que ha tomado distancia del PAN y el PRI, juzgó que “los partidos políticos y coaliciones gobernantes se la han ingeniado para violar la Constitución una y otra vez.

“Los partidos han utilizado las normas que regulan la formación de coaliciones para cometer un fraude a la Constitución, sin importar si son de derecha, si son de izquierda; los que ayer se decían ser izquierda y que hoy les toca gobernar, hacen los mismos fraudes y con peores mañas.

“En 2012, por ejemplo, la coalición PRI-Verde obtuvo un diputado más de los que permite la Constitución. En 2015, la misma coalición obtuvo ocho diputados por encima del límite permitido. Y, aún más grave, en 2018 la coalición Morena-PT-PES obtuvo 39 diputados más de los que permite la Constitución.

“El tema es seguir permitiendo que de forma descarada se viole, se busquen los vacíos que tiene nuestra ley para darle la vuelta. y en cada coalición y en cada elección que se presenta, nos traigan más compañeras y compañeros diputados para darles su mayoría”.

Finalmente, la legisladora perredista Frida Esparza Márquez adelantó que defenderán la autonomía e independencia del INE.

“No permitiremos que se amedrente a sus integrantes con amenazas desde el púlpito presidencial, que pretende imponerse a fuerza de gesticulaciones. Y en la próxima legislatura Morena deberá ganarse cada una de las curules que ocupe y no consentiremos que nuevamente esta Cámara sea gobernada por una falsa mayoría, arbitraria e intolerante, como la que hoy se pasea por sus pasillos”. (Alejandro Caballero/Apro).