Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por decirlo de la manera más urbana posible, la propuesta de que el INE se encargue de organizar y llevar a cabo las elecciones locales en Tamaulipas hecha por el Partido Fuerza por México resulta ser una ingenuidad.

La Constitución es clara en ese sentido, el proceso ya está muy avanzado y, más que debilitar la confianza del ciudadano se debe fortalecer la idea de que salga a votar, por supuesto, también de participar en la elección como observadores, por ejemplo.

A Fuerza Por México le dolió, con justificada razón, que el IETAM haya tomado decisiones que les perjudicaban en lo particular al cerrarles la puerta para participar en la elección del junio, ayer el Tribunal Electoral les dio la razón, ya podrán entrarle a la búsqueda de votos, y en eso no hay vuelta de hoja, sin embargo, a menos que tenga un plan perverso de alejar a los electores, no se entiende su afán de desacreditar resultados o la organización del proceso.

Se entiende que la idea de ese partido es atraer reflectores, que los mencionen, que la ciudadanía crea que son una opción, sin embargo la forma no es la correcta.

Siendo sinceros en estos tiempos, si los partidos políticos se organizan y se ponen a trabajar con seriedad, es imposible un fraude electoral, cada triunfo debe ser respaldado con muchos votos, vamos, imagine una casilla, una urna, vigilada por los representantes de Morena, PAN, PRI, PRD, PT, Verde, Fuerza Por México, Movimiento Ciudadano, otros partidos más que andan por ahí, los independientes y los observadores de organizaciones civiles o individuales, estaríamos hablando de por lo menos unas 12 firmas que deberá llevar cada conteo de votos, más la legalidad de los mismos, es decir, ponerlos a todos de acuerdo para gestar un fraude es casi imposible.

Hace unos días, por ejemplo, circuló un video de una persona a la que supuestamente aleccionaban para entregarle a la gente boletas ya tachadas a cambio de que les regresaran, por dinero, las que recibían de la mesa electoral en blanco y así hacer una compra de votos, la verdad para que eso suceda se requeriría un esfuerzo económico que no podría tener nadie, por ejemplo, necesitarían clonar todas las medidas de seguridad de una boleta, colores, luego tener una precisión endemoniada como para atinar los folios de cada boleta para que estos no se repitan y después que no se entere nadie de ese proceso porque a cualquier denuncia se podrían abrir los paquetes electorales lo que evidenciaría el fraude. Así de difícil es boicotear los resultados de una elección.

Ahora, dirá usted que el fraude se da en la compra de votos con despensas, apoyos, vacunas, promesas de trabajo o beneficios, e incluso con presión o amenazas, quizá tenga razón y ahí quizá si deben actuar las autoridades pero no debe olvidar que el órgano encargado de fiscalizar a los partidos y vigilar esta clase de acciones es el INE, y también el IETAM, es decir, hay dos autoridades que en teoría no tienen los mismos intereses.

La realidad es que los órganos electorales locales se deben fortalecer y no debilitar, al final, le insisto, solo organizan y sus decisiones son apelables en todo momento, ándele, así como se hizo con este caso.

Por ello le insisto, lo que hace Fuerza por México más que abonarle al proceso es una ingenuidad o, de plano, un plan perverso para alejar al ciudadano de las urnas lo que no sabemos con que intenciones o en beneficio de quien.

EL 15 EL QUINTO INFORME DEL GOBERNADOR… Ante el Congreso Local, el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca rendirá el Quinto Informe anual sobre el estado que guarda la Administración Pública del Estado, el próximo lunes 15 de marzo en el salón de sesiones del recinto legislativo.

Lo anterior quedó establecido, luego de aprobarse la acción legislativa presentada por la Junta de Coordinación Política del Congreso, donde se acordó que la sesión solemne para este acto, iniciará a las 11:00 horas.

Al dar lectura a esta iniciativa, la diputada Karla María Mar Loredo señaló que este informe constituye un acto de suma importancia para la vida republicana de la entidad, pues se mencionan los resultados obtenidos en este año de trabajo.

Es importante mencionar que la Constitución Política Local establece que será en la primera quincena del mes de marzo de cada año, que determine el pleno se realizará sesión pública y solemne para recibir el informe del Gobernador.

Por lo anterior resultó necesario presentar el punto de acuerdo inherente a la presentación del informe, a fin de determinar la fecha y hora en que se habrá de celebrar este acto de transparencia y rendición de cuentas.

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, UAT Y UT TRABAJAN EN PREVENCIÓN DE COVID19… El gobierno municipal trabajará en coordinación con la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), y la Universidad Tecnológica (UT), en la donación de cubrebocas en los cruceros de la ciudad.

En reunión virtual del Comité de Salud Municipal, el alcalde Arturo Sanmiguel Cantú señaló que esta actividad iniciará el 16 de marzo para concientizar aún más a la ciudadanía en las medidas sanitarias y en prevención del contagios por Covid-19.

“Estos alumnos estarán en los cruceros con lonas que tendrán algunos mensajes de cuidado, vamos a regalar alrededor de 20 mil cubrebocas para el ciudadano que no tenga, va a ser más que todo de convencer al ciudadano que no nos descuidemos y que hay que seguir con los protocolos de salud”, destacó.

Refirió que aunque la tendencia de infectados de Covid-19 ha sido baja esta última semana, no se deben relajar las medidas y la ciudadanía debe continuar con el uso de mascarilla, gel antibacterial y lavado constante de manos.

En esta reunión, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria V, Óscar González, reportó que en lo que va del año se han realizado mil 909 pruebas de detección, de las cuales mil 39 resultaron positivas en Coronavirus y se han registrado 126 defunciones.

Mientras que los directores de hospitales públicos reportaron que tienen pocos internamientos de Covid-19, menos del 30 por ciento de la capacidad.

En otro contexto de la reunión, el encargado de la Dirección de Salud, Alejandro Cervantes, informó que la Brigada Médica estará este jueves en la Escuela Primaria ‘8 de Mayo’, en la colonia Victoria, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y la atención incluye pruebas rápidas de Covid.

