No ha tenido ECA problemas de inseguridad en el 05 Distrito

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El candidato a la diputación federal por el PRI, Enrique Cárdenas del Avellano informó que ha viajado y visitado los ocho municipios que conforman el 05 Distrito sin que haya percibido problemas de inseguridad o riesgos de ese tipo.

“Yo he ido a todos los municipios y no he tenido ningún problema, no sé si existan o no, pero he recorrido Hidalgo, Villagrán Mainero, San Carlos, San Nicolás, Padilla Güémez y Victoria y no he tenido ningún problema”.

En una breve entrevista con medios de comunicación, se mostró confiado en que una vez que arranquen las campañas recorrerá todo Victoria para llevar sus propuestas a los ciudadanos, siempre con respeto a las medidas básicas de seguridad e higiene para evitar contagios de Covid-19.

“Vamos a evitar el contacto directo para prevenir un posible contagio del virus, aunque en mi caso ya me puse la vacuna pero bueno, la gente no lo sabe y no traigo un letrero que lo diga; eso no implica que también pueda transmitirlo, pero bueno, traigo un 96 por ciento de probabilidades de que no, esto de acuerdo a los estudios”

Señaló que hasta ahora las autoridades electorales no han emitido lineamientos específicos respecto a qué se podrá y qué no se podrá hacer durante las próximas campañas electorales; lo único que le queda claro es que se debe evitar aglomeraciones y eventos masivos que concentren a miles de personas.

“Yo espero recorrer Victoria y hasta hoy no ha habido lineamientos que nos limiten a hacer o no hacer cosas; sabemos que no podemos organizar eventos masivos de 4, 6 o 10 mil personas, eso sé que no es posible y está totalmente descartado, pero reuniones y convivencias con sana distancia si haremos”.