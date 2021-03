Por quién votar

Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con la sentencia de que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador no lo va a intimidar ni a silenciar, menos poner de rodillas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca llegó a su quinto informe de gobierno, el penúltimo qué, en otros sexenios, significaba la voz de arranque a la sucesión gubernamental, pero que hoy se encuentra en medio de un proceso local y federal que, para la actual administración estatal y sus enemigos, es más importante.

Me explico, quien gane las elecciones de este año será, seguramente, quien gane la de gobernador el siguiente porque tendrá una estructura electoral sólida, gobiernos municipales y Diputados que podrán defenderlos en tribuna y con presupuestos más el agradecimiento de la gente que recibirá los beneficios de sus programas.

Del informe aunque al gobierno estatal le urja presumir resultados en materia de seguridad, desarrollo económico, bienestar social, que los hay, la verdad es que muy poco se debe decir, de esa danza de cifras, de esas obras y acciones lo ideal es que las presuman quienes las disfrutan o padecen, por eso es que la reflexión de ahora se debe centrar en lo político, en lo que queremos los tamaulipecos en el futuro para nuestras familias, nuestras ciudades.

Y no, no se vaya con la finta, no piense que el gobierno de Andrés Manuel, tiene la gasolina en más de 20 pesos por litro, ha provocado la muertes de miles de mexicanos con su torpeza en atender la pandemia de coronavirus o es el primer gobierno que reparte apoyos a millones y millones de mexicanos en forma directa lo que nunca se ha había visto porque la realidad es que el presidente no vendrá en la boleta de este año y, lo que es peor, o mejor según lo vea, la gran mayoría de los que aspiran a ser candidatos por su partido no se le parecen ni tantito.

Lo mismo ocurre con el gobernador, tampoco piense en que Tamaulipas es más seguro que hace cinco o seis años, que por fin se puede transitar por las carreteras del Estado o las obras que se ven en algunas colonias o en el proceso de desafuero que se le ha iniciado y dice él que es político otra vez, el gobernador tampoco vendrá en la boleta este año y, lo que es peor o mejor según lo vea usted, muchos de los que aspiran a ser candidatos por su partido no se le parecen ni tantito.

A qué vamos, pues a que Francisco García Cabeza de Vaca y Andrés Manuel López Obrador tienen sus diferencias políticas y van a seguir luchando por lo que cada uno cree, sin embargo, ambos son el presente mientras que nosotros debemos ver al futuro y es ahí donde nos tenemos que preguntar por quién votar, exacto, en la elección que viene debemos despojarnos de lo que son el presidente y el gobernador para revisar perfiles, propuestas y sobre todo historias de los que realmente serán los candidato y tendrán en su mano poder y presupuestos para saber quién realmente nos puede cumplir.

Hay algo más, en el escenario tamaulipeco habrá muchos más partidos compitiendo por el poder, habrá buenos candidatos abanderados por siglas diferentes a Morena o el PAN a los cuales se sumarán los independientes y a todos, absolutamente a todos, les tendrá que dar la oportunidad de proponerle, de escucharlos, de investigarlos ya que solo de esa manera se podrá elegir al mejor o, por lo menos, al menos peor cuando no existan opciones que valgan la pena.

Es difícil saber por quién vota, más cuando se viene una elección que en muchos distritos y municipios será muy pareja y habrá quien opte por el llamado voto útil pero, créalo, no hay sufragio más útil que el que se emite con la razón, con la certeza de que se elige lo que merecen nuestros hijos, familias, amigos.

EL SÁBADO COMIENZA VACUNACIÓN EN NUEVO LAREDO… El gobierno municipal apoyará en la logística y atención de los adultos mayores que recibirán la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 del 20 al 24 de marzo.

El presidente municipal Arturo Sanmiguel Cantú, mencionó que en reunión con el subdelegado de Bienestar Social del gobierno federal, Gastón Herrera, coordinaron las acciones que se implementarán en las sedes en las que se realizará la aplicación de la vacuna.

“Coordinados con el gobierno federal y estatal buscamos brindar una buena atención al ciudadano. Llegaron 48 mil 766 vacunas que se aplicarán durante 6 días, iniciamos el sábado”, dijo el alcalde.

Los módulos de vacunación serán instalados en el Polyforum de la colonia La Fe y la Unidad Médica Familiar 78 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a donde se designarán a elementos de Tránsito y Vialidad para agilizar y coordinar el tráfico, así como personal de Protección Civil que apoyará con paramédicos y personal que orientará a los asistentes.

También se contará con el apoyo del personal del Sistema DIF municipal, quienes, en conjunto con otras dependencias municipales, apoyarán a los adultos mayores para agilizar la vacunación. Sanmiguel Cantú mencionó que en las sedes de vacunación, se proporcionará agua, café y los elementos necesarios para que las personas de la tercera edad cuenten con una atención de ‘primera’ durante el tiempo que deban esperar para su inmunización.

“La vacunación será en orden alfabético tomando en cuenta el primer apellido, se irá ajustando conforme a la demanda, a todos los adultos mayores se les aplicará”, agregó el edil.

De acuerdo con el calendario proporcionado por Bienestar Social, la aplicación inicia el sábado 20 de marzo para las personas con apellidos que inicien con las letras de la A a la C, el 21 corresponde de la D a la G, el lunes 22 de la H a la M, el 23 de la N a la R y el 24 de la S a la Z.

Los asistentes deberán presentar folio de registro, copia de la CURP y comprobante de domicilio. Tendrán la opción de recibir la vacuna en su auto o si lo prefieren se aplicará en una sala de espera donde se contará con todas las medidas sanitaria.

¿CUÁNDO LE TOCA?, 20 de Marzo de la A a la C, 21 de Marzo de la D a la G, 22 de Marzo de la H a la M, 23 de Marzo de la N a la R, 24 de Marzo de la S a la Z en horario de Vacunación de 8 de la mañana a 6 de la tarde

