Publica Ricardo Salinas Pliego en sus redes que ‘el INE debe morir pronto’

Por Agencias

Ciudad de México.- El magnate Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe “morir pronto”.

En su grupo de Telegram, el empresario dijo que en los últimos días escuchó mucho sobre este instituto, por lo que se puso a investigar e informarse, a preguntar y le gustaría dar su opinión.

“Siempre tiene que haber un llorón, yo TENGO DERECHO A OPINAR LO QUE ME DE MI GANA y si no le parece, no me siga, pero no sea delicada, ni chismoso. Entienda que aún en las diferencias hay que ser hombrecitos, dígame lo que usted piensa. Por cierto, yo no necesito bules para nadar”, dijo a uno de los usuarios que le escribió en redes sociales.

El jueves por la noche, el Consejo General del INE retiró el registro a los candidatos a gobernador de Morena a Félix Salgado y Raúl Morones Orozco, así como a 27 precandidatos a diputados federales por no presentar sus informes de ingresos y gastos precampañas: 25 son de Morena y 2 de Redes Sociales Progresistas. (Apro).