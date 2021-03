Vallas en Palacio Nacional son para evitar provocaciones de infiltrados: AMLO

Por Agencias

Yucatán.- Durante su visita en Maxcanú, Yucatán, para supervisar los trabajos del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la protección de vallas metálicas en Palacio Nacional no es miedo, sino para evitar provocaciones. Además, para proteger a las manifestantes y al histórico inmueble.

«No es miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo, pero es distinto el miedo a la cobardía, es para que no hayan provocaciones», comentó.

El gobierno de la Ciudad de México blindó este viernes monumentos históricos y comercios del Centro Histórico previo a las movilizaciones que se prevén el 8 de marzo por el Día de la Mujer.

El presidente indicó que las mujeres están en su derecho de protestar, pero hay mucha provocación. «Mucha gente que se infiltra y que lo que busca es causar daños. Utilizan como forma de protesta la violencia. Ya tiran bombas. No queremos que haya heridos de ningún bando; no queremos que haya heridos de las fuerzas de seguridad ni de las mujeres”, manifestó.

Con la colocación de las vallas se busca que las mujeres que vayan a protestar no salgan afectadas, dañadas; asimismo se busca proteger los edificios históricos, explicó el mandatario.

Cuando pintan monumentos, cuesta trabajo repararlos, pues «hay que pedir permiso al INAH y no se puede estar afectando la cantera de los edificios que tienen siglos: es mejor protegerlos», añadió López Obrador.

El presidente recalcó que no se impide manifestarse, ni gritar o hasta insultar, y nunca va a reprimir al pueblo, pero hay que evitar las provocaciones, de gente que solo quiere causar daño.

Invitó a las mujeres a manifestarse de manera pacífica, como hizo Gandhi, Mandela o Luther King.

“Ellos optaron por la no violencia, por la resistencia civil pacífica. Ese es el camino. Convencer y persuadir argumentar, no imponer, no tirar bombas, no agredir a nadie físicamente ni verbalmente. Debate con respeto y se puede», subrayó. (Abraham Bote/La Jornada).