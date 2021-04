Advierte AMLO a la oposición: si 4T pierde la Cámara de Diputados él puede vetar el presupuesto

Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con ejercer la facultad de veto al presupuesto en caso de que los partidos de oposición a su gobierno ganen la mayoría en la Cámara de Diputados.

El mandatario señaló que no habría ningún problema si la oposición gana la mayoría de la Cámara baja en las elecciones del próximo 6 de junio. Sin embargo, aseguró que “no está tan fácil” que le quiten el presupuesto, dado que el Ejecutivo tiene la facultad de veto.

“No hay ningún problema si nuestros opositores ganan, ningún problema, no habría, si el pueblo así lo decide.

“Que si ganan nuestros opositores y tienen mayoría en el Congreso nos van a quitar el presupuesto, no está tan fácil. No es así. Que van a quitar los programas sociales porque es populismo, porque es paternalismo, no está tan fácil. Nada más les recuerdo que el Ejecutivo tiene facultad de veto”, declaró.

López Obrador incluso recordó cuando vetó el presupuesto en su etapa de jefe de gobierno capitalino cuando la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal quería que la pensión a adultos mayores se entregara sólo a personas pobres y no de manera universal.

“Lo estoy recordando para que no estén pensando que me voy a quedar con los brazos cruzados. Y es legal, no es nada fuera de la ley lo que estoy planteando.

“No es un asunto que sea de vida o muerte (el ganar la mayoría en el Congreso), es parte de la democracia y nosotros no podemos hacer un fraude electoral para tener mayoría en el Congreso, eso nunca lo haríamos. Nosotros vamos a respetar lo que la gente decida, eso sí», finalizó. (Apro).