Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Algunos aspirantes de diversos partidos políticos que se hicieron groseramente ricos bajo la sombra del PRI, o eso parece, ahora se dicen decentes y la mejor opción a sus cargos, dicen que tienen experiencia y que han cambiado de ropa por lo que merecen ser alcaldes o Diputados.

Permanecieron en lo más alto de la nómina durante toda su vida activa dentro del tricolor, tuvieron en sus manos presupuestos, se dieron sus gustos, cometieron excesos y hasta soñaron, y soñaron, y soñaron que podrían ser gobernadores para cambiar Tamaulipas.

O por lo menos muchos llegaron a hacer el ridículo de afirmar que se les iba a hacer por fin su sueño, la verdad, nunca estuvieron cerca de la primera cosa y mucho menos de la segunda, si hubieran llegado quizá lo único que habría cambiado sería el número de ceros de sus cuentas bancarias.

La otra verdad es que vemos hasta expresidentes del PRI estatal, ex Diputados, expresidentes del Congreso del Estado, exdelegado del partido en varios Estados y en varias elecciones, exfuncionarios federales y Estatales, que juraban lealtad eterna al tricolor ahora cobijados de guinda, azul, naranja, y hasta del verde.

Si, ya se que lo mismo hay expanistas o exmorenistas en las filas de quienes se dijeron enemigos jurados, pero son los menos, igual de mañosos, pero menos, demás lo que ahora brilla son los extricolores que buscan operar de ya la elección, cobijarse con presupuestos y vivir como en los viejos tiempos.

Hay una coincidencia entre todos los que de pronto dejaron un partido para irse a otro, aquí si entran todos, aunque ellos no han explicado los motivos de sobra los conocemos, osaron dejarlos fuera de la nómina y así no se puede, por ambición es que están en otra parte.

A fuerza de ser sinceros lo único que intriga de los priístas en otras filas es que tanto protegieron y hasta lo que le saben a Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Egidio Torre Cantú y hasta de su última tablita que no lograron sacar a flote, de Baltazar Hinojosa, si todo lo que hicieron y guardan en secreto servirá para no cometer los mismos errores o para aplicarnos renovados y recargados.

Hay otra inquietud, muchos de los que presumen amplios currículos se mantuvieron en el poder por extrañas cosas, por ninguna parte parecían merecer, por trabajo partidista o resultados en la administración pública, los puestos que ocuparon, por lo menos no para el común de la gente que es la que disfruta o sufre el trabajo de los servidores públicos y los políticos y eso también preocupa.

En algunos casos valdrá la pena escuchar los motivos que les orillaron a cambiar de camiseta, del partido, porque antes se les veía como personajes leales a las siglas, algunos hasta aguantaron un par de veces ser ninguneados, es decir, será interesante conocer lo que pueden hacer para lograr sus objetivos.

Quizá por conocidas las razones de salida del tricolor de muchos otros serán secundarias ya que al final, digan lo que digan, hagan lo que hagan, será muy complicado borren de la mente del pueblo la sentencia de que se fueron del PRI porque se hunde y porque los han dejado fuera del presupuesto, de los puestos de poder.

Hoy, a muchos que buscan un puesto de elección popular con camisetas que no les quedan, que no eran las suyas, les cae como anillo al dedo aquellos dichos de la abuela, de cuando acusaba que hacíamos cosas pueriles, erróneas, y para exhibirnos salía de su boca la lapidaría frase, “tú nomás te cambias de ropa, pero no de mañas”.

