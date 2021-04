Candidato del PRI a gobernador de Nuevo León denuncia ante la FGR a su rival Samuel García

Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- El candidato del PRI a la gubernatura, Adrián de la Garza, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de su adversario de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, por el posible delito de lavado de dinero, por la adquisición irregular de tres inmuebles en San Pedro.

De la Garza Santos estuvo dos horas en la delegación estatal de la dependencia federal, donde declaró, con información que dijo le había llegado de manera anónima, que García y su padre, Samuel García Mascorro, simularon el cobro de un adeudo para la adquisición de dos departamentos de lujo y un penthouse de dos pisos, en el exclusivo complejo habitacional denominado Punto Central.

Padre e hijo adquirieron estas propiedades en 13 millones 500 mil pesos, cuando su valor comercial es de 45 millones, explicó De la Garza luego de presentar la denuncia y ratificarla en su misma visita ante la representación social federal.

De igual manera, el candidato de la alianza Va Fuerte Por Nuevo León, formada por PRI y PRD, afirmó que García aún tiene nexos con Gilberto García Mena, pues del despacho que tiene con su papá, Firma Jurídica y Fiscal, un empleado hizo depósitos por 100 mil pesos en efectivo a Blanca Esthela Garay Tovar, cuñada del capo, quien se encuentra detenido.

Sin establecer un nexo directo entre Samuel y supuestas actividades criminales, De la Garza Santos dijo que corresponderá a la autoridad federal investigar la documentación que presentó y deslindar responsabilidades.

De igual manera retó a Samuel García Sepúlveda a confrontar a la sociedad para que explique su relación con el capo, la cual había negado en el pasado, y le pidió que se abstenga de responder a través de mensajes en redes sociales que se basan en burlas.

Esta denuncia forma parte de la exhibición pública que De la Garza hizo desde el viernes del candidato de Movimiento Ciudadano, al presentar un video en una fiesta, de 1996, en una reunión en la que sus padres y él, de nueve años, estaban con García Mena, con motivo de la celebración del XV de años del hijo de este.

Por su parte, Samuel García respondió, como es su costumbre, a través de redes sociales, en las que denunció que la información que De la Garza Santos obtiene para acusarlo proviene directamente de la Agencia Estatal de Investigaciones que dirige Esteban Alejandro Cantú Montes, quien trabajó con De la Garza cuando éste era procurador de Nuevo León, y el encargado de la Unidad de Inteligencia y Análisis, Paul Cortez Suárez.

“Adrián, sé que vas a seguir acusando y acusando, mintiendo y mintiendo, pero no me preocupa porque, insisto, yo no tengo nada que esconder. Si alguna autoridad me cita, iré a responderle a la autoridad, no a ti; pero estoy seguro que eso no va a suceder, sé que esto se va a acabar cuando acabe la elección, porque esto no es más que guerra sucia”, escribió Samuel en Facebook. (Luciano Campos Garza/Apro).