Cruz Azul sumó su onceava victoria consecutiva pero necesitamos el título: Reynoso

Por Agencias

Ciudad Juárez.- Más allá de haber marcado historia y sumar su onceava victoria consecutiva, Juan Reynoso aclaró que la meta de Cruz Azul en este torneo aún no se concreta.

“Se dice fácil meterte a la historia como el más ganador, con tantos históricos de los 70′, pero bueno, sabemos que todo se tiene que concretar con lo que estamos buscando, que es el título», indicó.

El timonel celeste adjudicó el triunfo ante Bravos de Ciudad Juárez a la perseverancia y determinación con la que jugó su plantel, mismo que presentó modificaciones en su habitual once inicial tras la fecha FIFA.

“Las individualidades a veces pueden salvarnos. Dependemos del equipo y tenemos que agradecer que tenemos esta cerecita que la noche empieza a caer y aparece a, b, c o d. No quiero individualizar los triunfos porque no sería justo, pero me deja tranquilo”, comentó.