El lunes próximo, la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados emitirá su fallo sobre el desafuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que por lo que se sabe, el veredicto viene en contra del mandatario estatal.

El asunto, ha trascendido, será manejado en Fast Track para que el pleno de San Lázaro, dominado por morenistas, lo aprueben de inmediato.

Fuentes de la Fiscalía General de la República, afirman que la instrucción que se tiene es que, en cuanto se vote, iniciar de inmediato el juicio, a pesar de que aún existen voces, particularmente en Tamaulipas, que se resisten a creer lo que ya es un hecho.

¿Qué va pasar en Tamaulipas después de esto?, son las preguntas.

¿Se quedará el gobernador y su defensa con los brazos cruzados esperando la visita de los agentes federales a que le notifiquen el inicio del proceso?.

El gobernador Cabeza de Vaca ha declarado en muchas ocasiones que va a resistir todo y no dejará de argumentar que todo esto es una venganza y una persecución política por no ceder y no quedarse callado ante el poder presidencial.

Son muchas dudas alrededor de esto y a ciencia cierta no se sabe qué va ocurrir después de que proceda el desafuero, pues se está ante un hecho inédito en la historia política y judicial del país; no hay antecedentes en México de un proceso de desafuero de un gobernador en funciones, y tampoco una detención policiaca como la que se está gestando.

¿Quién se quedará al frente del poder en Tamaulipas?, preguntan.

La regla dice que el Congreso del Estado deberá nombrar un gobernador sustituto, pero la duda existe si los diputados panistas que son mayoría en la Cámara Local, acatarán el fallo de la Cámara Federal.

La incertidumbre cunde en todo el gabinete cabecista, y el morbo de la clase política y de la opinión pública estatal y nacional está a la expectativa de este desenlace.

Dicen que el gobierno federal tiene previsto todo. Incluso, este miércoles trascendió que en las próximas horas llegarán más agentes de la Guardia Nacional y del Ejército para reforzar la seguridad en el Estado. Se busca que el tema de la seguridad no se altere, pues no se descarta que los grupos de la delincuencia que operan en el Estado quieran aprovechar la crisis política para generar problemas.

Estamos a unas horas de saber en qué termina esta historia que no comenzó en el 2018 cuando arreció la confrontación del gobernador con el Presidente López Obrador. Tamaulipas arrastra una ola conflictos políticos y judiciales desde hace ya casi cinco sexenios. Sólo hay que voltear la vista atrás y recordar que existen dos ex gobernadores en prisión (Tomás Yarrington y Eugenio Hernández); un candidato a gobernador asesinado (Rodolfo Torre Cantú); un ex gobernador repudiado (Egidio Torre), y ahora un gobernador en el poder, en la antesala del desafuero.

No es fácil entender este escenario de crisis que arrastra Tamaulipas desde hace años. Tampoco se sabe cuál será el final de esta historia.