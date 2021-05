Por Felipe Martínez Chávez/Redacción

Ciudad de México.- Quedó desaforado. Lo que sigue es nombrar a un Gobernador Interino y eventualmente quedaría expuesto a una orden de aprehensión.

Erigida en Jurado de Procedencia, la Cámara de Diputados quitó el fuero al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, para ser procesado por la FGR por delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, último delito en que más énfasis hizo la Sección Instructora para redactar el dictamen para el desafuero que el Pleno aprobó, y lo que en su oportunidad fue cuestionado por el abogado Alonso Aguilar Zinser y por diputados del PAN y sus aliados.

Luego de seis y media horas de discusiones, el pleno aprobó el dictamen con la mayoría de Morena y en contra las bancadas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

La votación final fue de 302 votos a favor del desafuero, 134 en contra y 14 abstenciones.

Solo dos diputados en funciones del PAN de Tamaulipas, ya muy tarde, tomaron la tribuna para defender al gobernador. Brilló por su ausencia Salvador Rosas Quintanilla, de Nuevo Laredo.

La sesión dio comienzo poco después de las once de la mañana, con la lectura de las notificaciones a las partes involucradas.

García Cabeza de Vaca se excusó de participar y estuvo representado por su abogado Alonso Aguilar Zinser, vía telemática.

Una síntesis del dictamen estuvo a cargo de la diputada Martha Hortencia Garay Cadena, secretaria de la Mesa Directiva, partiendo desde la solicitud de desafuero de la Fiscalía General de la República.

Intervinieron los fiscales para reiterar las pruebas múltiples que pesan sobre el todavía gobernador, haciendo una relación de más de 30 propiedades acumuladas a lo largo de su carrera como funcionario, a nombre otras personas y familiares.

Según el contenido del expediente 392/2020 calcularon que Francisco Javier García de Vaca detenta bienes materiales por 951 millones de pesos, a mucha distancia de los 50 millones declarados a las autoridades competentes.

Agregaron los fiscales que hay presuntos delitos de lavado de dinero y creación de empresas fantasmas, así como operaciones con empresas fantasmas en que están involucrados familiares.

AGUILAR ZINSER REBATE EL PROCEDIMIENTO

La Fiscalía General de la República y la defensa de Francisco García Cabeza de Vaca centraron sus alegatos ante la Cámara de Diputados en si el gobernador de Tamaulipas cumplió o no su obligación de pagar el ISR por la venta de un departamento de lujo en Santa Fe, a partir de la acusación de que la omisión de sus obligaciones tributarias configuran el delito de defraudación fiscal equiparada.

Al explicar ante el pleno de la Cámara por qué se solicitaba el desafuero del gobernador panista, la fiscal Elizabeth Alcantar Cruz, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la FGR, dijo que para esa operación, García Cabeza de Vaca utilizó una empresa fantasma.

Agregó que por la venta del inmueble, en la zona de Santa Fe, el Ejecutivo estatal recibió directamente en una cuenta bancaria, 46 millones 927 mil pesos de la firma fantasma, pero que en su declaración tributaria del 30 de abril de 2019 solo reportó ingresos acumulables por 6.9 millones y enajenación de dos inmuebles.

“De lo que se advierte que sus ingresos reales fueron de 46.9 millones solamente en esa cuenta. Es decir, al consignar solo 6 millones se actualizó la hipótesis normativa de que omitió ingresos enormes, casando daño al fisco. El cálculo de la Procuraduría Fiscal de la Federación, que dio vista a la FGR, es un perjuicio de 6 millones 511 mil 77 pesos como daño al fisco federal”, explicó.

En respuesta, Alonso Aguilar Zínser afirmó que el departamento de lujo lo tenía el gobernador en copropiedad con su esposa y justificó que no todo depósito que se recibe constituye un ingreso gravable para efectos fiscales.

No se tomó en cuenta, dijo, que si bien el dinero de la propiedad se depositó en la cuenta del gobernador, tanto éste como su esposa presentaron por separado su declaración del ISR respectivo, el 30 de abril de 2020.

Expuso que en el dictamen de la Sección Instructora no se consideró, porque no obra en la carpeta, la escritura pública donde ambos aparecen como copropietarios.

La fiscalía vio estados de cuenta y sus declaraciones “y vio que solo se había pagado la mitad porque no tenía conocimiento del contrato de compra venta. Si no, no hubiera formulado la querella”.

El abogado cuestionó la imputación de los delitos por delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, algo que, aseguró, no obraba en el expediente de la Sección Instructora, por lo que pidió suspender el proceso de desafuero, algo que no fue aprobado por votación de la plenaria.

Tomó la palabra también el presidente de la Sección Instructora Pablo Gómez, para manifestar que la Cámara no hace una investigación sino que la hará la Fiscalía General de la República, y expresó que los presuntos delitos de García Cabeza de Vaca son dolosos.

DAN PENA DIPUTADOS DE TAMAULIPAS

En el curso del proceso de desafuero, desde tribuna, participaron con energía legisladores de otras entidades como Yucatán, Tlaxcala, Querétaro y Guanajuato, menos de Tamaulipas.

Dio lástima Eloy Martínez Carrizales, suplente de Vicente Verástegui Ostos, el legislador que nunca se paró en tribuna en los tres años y busca la reelección.

Cuando ya habían terminado las discusiones, Martínez tomó el micrófono, tembloroso, para leer un papel que traía en las manos, en que le echó flores a Verástegui.

Igual, ya con la declaración de tema suficientemente discutido, Juan Alejandro Rivera Torres, suplente de Mario Ramos Tamez que busca la reelección por el V distrito de Victoria, subió a tribuna para defender la posición panista, pero rápido consumió los tres minutos y fue parado por la presidenta de la mesa, Dulce María Sauri.

En contra intervinieron legisladoras de otras entidades menos los seis que representan a los tamaulipecos.

Lo que sigue, según el artículo 84 de la Constitución de Tamaulipas, es designar a un sustituto:

ARTÍCULO 84.- En los casos de renuncia o muerte del Gobernador o cuando se le declare con lugar a formación de causa, ya sea por violación a la presente Constitución o por delito del orden común, o ya por violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanen, en los casos de la competencia de las Cámaras Federales, si ocurriere la falta dentro de los 3 primeros años del período, el Congreso Local, constituido en Sesión Permanente y Secreta, nombrará por el voto de la mayoría de sus miembros, un Gobernador Interno que promulgará el Decreto que se expida conforme a la fracción XLIX del Artículo 58 de esta Constitución.

El Congreso convocará a elecciones dentro de los diez días siguientes a la toma de posesión del Gobernador Interno nombrado. El Gobernador que resulte electo durará todo el tiempo que falte para completar el período. Si los hechos tuvieren lugar dentro de los últimos tres años de éste, no se convocará a nuevas elecciones y la persona designada por el Congreso durará en sus funciones de Gobernador hasta terminar el período.