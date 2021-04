Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal dio a conocer su lista de las ciudades más violentas del mundo en el 2020 y tenemos, como en los viejos chistes, una notica buena, otra mala y la peor.

La buena noticia es que Ciudad Victoria que en el 2016 apareció como número cinco de las ciudades más violentas del mundo, en ese ranking 2020, está en el número 45, la mala es que las primeras siete de las ciudades más violentas del mundo son mexicanas y, la peor, es que aun cuando es mucho el avance en Tamaulipas los ciudadanos poco distinguimos la mejora.

La realidad es que con números en la mano se nota el trabajo que hace el Estado en manos de Francisco García Cabeza de Vaca y corporaciones de la federación como la Marina y el Ejercito en el combate a la inseguridad y la violencia, en el caso del gobierno de Tamaulipas por primera vez puso a trabajar a sus fuerzas armadas y la policía estatal y ministerial actúan en el combate a la delincuencia, igual en conjunto con el trabajo de las autoridades federales han provocado el bajar los índices de violencia en la capital del Estado y además continúan manteniendo fuera de esa lista varias ciudades que ya tenían un lugar en la misma como Reynosa, Tampico, Nuevo Laredo y Matamoros.

Le insisto, con todo y la mejora en los números la percepción ciudadana no cambia mucho, se sigue sintiendo miedo y no se deja de pensar que los delitos y la violencia son cosas de todos los días.

Lejos de percibir que es mala actitud del ciudadano hay que decir que eso, miedo y atención diaria, ha ayudado a estar más cerca de los hijos y también a exigirle más a los gobiernos, a los presidentes municipales, gobernadores, al Presidente de la República y, si, también nos tiene más metidos en la próxima elección, entendidos de que tenemos que seguir mejorando y eso se logrará eligiendo a los mejores.

No se crea, la verdad es que no hemos hecho lo que nos corresponde, nos hemos alejado de nuestras obligaciones y muchas veces participamos en vender a nuestro pueblo al negociar nuestro voto con el mejor postor o simple y llanamente votando por candidatos sin propuesta y de los cuales no se tiene la mínima esperanza de que se pusieran a trabajar a favor de la gente.

En el boletín oficial se dan a conocer los pormenores del estudio, y dice así: “Por cuarto año consecutivo una ciudad mexicana es la más violenta del mundo: en 2020 fue Celaya con una tasa de 109.38 homicidios por cada 100 mil habitantes.

“En 7 de las 13 ediciones anuales de este ranking la ciudad más violenta del mundo ha sido mexicana (esto es, en los años 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 y 2020).

“En 2020 de las 10 ciudades más violentas del mundo, 7 son mexicanas: Celaya (área metropolitana), Tijuana (área metropolitana), Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato (área metropolitana), Ensenada y Uruapan.

“México es el país con el mayor número de ciudades violentas: 18 de 50 y ya lleva dos años como epicentro mundial de la violencia homicida. No es una casualidad. En 2019 y 2020 se ha aplicado la peor política de “control” del crimen, por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: por un lado, al no actuar contra los grupos criminales, principales responsables de la violencia, más que excepcionalmente, bajo la suposición de que si las fuerzas del orden no molestan a los hampones, ellos se portaran bien; por otro lado, aplicar vastos programas de subsidios con la esperanza de que los delincuentes, a cambio de ellos, dejen de delinquir”, hasta ahí el boletín del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal

Con todo y ello debemos entender que el trabajo no ha terminado y no se percibirá avance alguno hasta en tanto no dejen de suceder hechos violentos en nuestras calles.

Sobre cualquier cosa, algo que no debemos olvidar, por ningún motivo del mundo, es que el combate a la violencia e inseguridad no se trata solo de tener más policías trabajando y más balas para los delincuentes, no, el combate real y de fondo comienza en la política y luego está en las escuelas, los centros de salud y, finalmente, en oportunidades para que todos tengan una vida digna que los aleje de la tentación de delinquir por necesidad u obligados.

Victoria de ser una de las cinco ciudades más violentas del mundo en un par de ocasiones hoy es la 45, mucho avance pero nada de lanzar las campanas al vuelo que aún falta mucho por hacer.

BUSCA UAT A MAESTRA UNIVERSITARIA 2021… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) invita a sus estudiantes a participar con propuestas para elegir a la “Maestra Universitaria 2021” que representará a la máxima casa de estudios de la entidad en la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior para la Igualdad de Género (RENIES).

La invitación responde a la convocatoria emitida por la RENIES, con la finalidad de hacer un reconocimiento a la gran labor que desempeñan las profesoras universitarias de la UAT.

En este marco, la Secretaría de Gestión Escolar a través de la Dirección de Participación Estudiantil, extiende la invitación a la comunidad universitaria, para que hagan llegar sus propuestas.

De acuerdo con la convocatoria, las propuestas deberán contener: los datos de la postulante (nombre completo y escuela o facultad de adscripción), así como una breve exposición de motivos donde destaque su labor.

Las propuestas deberán ser enviadas por Inbox al Facebook de la Dirección de Participación Estudiantil UAT, que publicará en su muro una postal informativa de cada postulante, a fin de difundirse y lograr la mayor participación de todas y todos los estudiantes.

Una vez publicada la propuesta, se debe compartir la postal de la postulante e invitar a sus contactos a hacer lo mismo, lo que contará como un voto.

Las votaciones ya están abiertas, y terminan el próximo domingo 25 de abril de 2021 a las 18:00 horas.

La maestra universitaria ganadora será la que haya obtenido mayor cantidad de publicaciones compartidas, y representará a la UAT ante la RENIES.

El resultado se dará a conocer el 26 de abril en el Facebook/Dirección de Participación Estudiantil UAT. Para mayores informes comunícate al: (834) 318 18 00 Ext. 1570, 1573 y 1577, y en el mencionado sitio de Facebook.

