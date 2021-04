Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las oficinas centrales de la Comapa DE Victoria tienen ya una semana sin energía eléctrica. Se las cortó la CFE “por exceso de pago”, y ni para cuándo pague porque el organismo está en quiebra por malos manejos.

Los de la paraestatal son muy “fijados” puesto que la deuda “apenas” asciende a 45 millones de pesos.

Al no llegar un acuerdo con la empresa del estado, porque ya no les cree que le van a pagar en abonos, el gerente Gustavo Rivera Rodríguez ordenó contratar un generador móvil que abastece a parte de las oficinas.

La protesta de los trabajadores no se hizo esperar y el miércoles convocaron a un paro -al final lograron desactivarlo- en protesta porque las oficinas están sin clina y los equipos de cómputo no funcionan.

No les cree la CFE porque no es la primera vez que prometen pagar y no cumplen.

En septiembre el 2018, cuando salió Rivera Rodríguez, dejó un adeudo aproximado a los 30 millones de pesos. Al regresar dos años después aumentó el endeudamiento y no tiene para pagar.

Humberto Calderón Zúñiga, entonces gerente, dijo en julio del 2019 que debían 30 millones de pesos, mismos que se comprometió pagar en año y medio con abonos mensuales de un millón 300 mil, pero falló.

Llegó el gerente Román Castillo Airola y empeoró las cosas cado que aumentó el saqueo de recursos. La empresa está en quiebra y la última estocada se la dio Rivera Rodríguez.

Aparte de la energía eléctrica, deben 50 millones a la Conagua por derecho de extracción del líquido, con la cual también firmaron un convenio de abonar 240 mil mensuales, que tampoco pagaron.