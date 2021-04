La mentira repetida mil veces

Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Allá en el siglo pasado, 1938-1945, en el periodo conocido como la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tenían entre ellos un excelente comunicador y estratega de propaganda, Joseph Goebbels, su máxima, que perdura a estos días, fue “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”, pero igual le atribuyen otras como “miente, miente que algo quedará”, en el sentido de que una vez hecho el daño este sería irreversible, a partir de ahí muchos políticos acuden a sus consejos aunque, hay que decirlo, ellos o sus asesores no lo leyeron en forma completa.

Cae como anillo al dedo la frase sobre lo que ayer se distribuyó, más de mil veces, en el sentido de que el gobierno municipal de Matamoros tenía en su nómina a un líder del crimen organizado recién capturado en el Estado de Nuevo León, hasta le sacaron número de empleado y sueldo que presuntamente recibía como policía.

Obvio que para muchos la situación todavía es una verdad, sin embargo, la alcaldía de Matamoros ha revirado con prontitud y todo parece indicar que los perjudicados serán otros, los que pretendieron meterlos en los problemas e incluso la candidata o candidato que alentó la mentira.

Por supuesto, no se defiende a Mario López, alcalde de Matamoros emanado de Morena, no es santo de nuestra devoción, el tema nadamás sirve para el análisis, para que sus contrincantes vayan evaluando si todavía son aplicables las máximas del siglo pasado o comienzan a leer a quienes las están reescribiendo y mejorando en la época del whatsapp, facebook, teitter y demás redes sociales, digo, no les vaya a resultar que golpe que no mata al contrario lo fortalece.

O mejor aún, si quieren desprestigiar al rival e irse a los clásicos, que, por supuesto son la base de todo lo moderno y quizá bien comprendidos hasta podrán ser utilizados en la época de las redes sociales, pues que hagan suya la frase de su mismo ídolo, de Goebbels, esa de “Más vale una mentira que no pueda ser desmentida que una verdad inverosímil”.

Porque esa es una triste realidad, mentir sobre una autoridad municipal sin que tenga capacidad de “desmentir” es más sencillo, tienen fama de rateros, ladrones, flojos, de proteger delincuentes, bastaría con hablar de se esta robando el dinero porque no se nota la inversión en su municipio, o que sus familiares, compadres, amigos o protectores se están enriqueciendo a la sombra del poder y, vaya pues, no faltará quien encuentre a uno de ellos al que le vaya bien con dinero público o no necesariamente pero de esa forma no se podría desmentir.

Y si, quizá necesariamente una mentira dejará algún daño irreversible al contrincante, sin embargo, en estos días que todo va a la velocidad de la luz un golpe de ese tamaño, cuando todavía ni siquiera empieza la campaña fue contraproducente, lejos de hacerle daño solo lo “vacuna” contra futuras mentiras o, peor aún, contra futuras verdades.

Mario López, alcalde de Matamoros, es solo el ejemplo más claro por estar de moda, la realidad es que a todos los alcaldes que se pretendan reelegir les pasará lo mismo, serán bombardeados con algunas mentiras y muchas verdades con el objetivo de dañarlos o beneficiarlos.

Claro, los que tienen presupuesto también tendrán la capacidad de decir y de distribuir mentiras o verdades más rápido, quizá con eso vayan entreteniendo al enemigo.

Por eso le recomiendo que este muy atento, ya que dentro de todo lo que veremos en las campañas habrá muchas verdades, pero es más importante que una mentira repetida mil veces no se convierta en una verdad o, mejor aún, que no nos distraigan los políticos con una mentira más grande tan solo para lavar o evitar que les hagan daño sus pecados

NOS FUE BIEN EN SEMANA SANTA, GOBERNADOR… En conferencia con la prensa, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dijo que gracias a la colaboración de las familias que visitaron Tamaulipas y al trabajo conjunto entre las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, durante el periodo vacacional de Semana Mayor, la Entidad obtuvo positivos resultados en materia de afluencia, ocupación hotelera y derrama económica y hoy Tamaulipas es ejemplo nacional en reactivación económica y apertura turística responsable gracias al trabajo de contención del COVID-19.

“Hay que recordar que fuimos de los pocos Estados en el país que desde el verano pasado tuvimos una apertura parcial de nuestras playas, dado a las acciones que ha llevado a cabo la Secretaría de Salud junto con COEPRIS, la Secretaría de Turismo y el orden que se tuvo. Yo estoy gratamente sorprendido de que las personas, su gran mayoría, las que nos visitaron le dieron seguimiento a las recomendaciones”, expuso.

De acuerdo a los datos, dijo Cabeza de Vaca, Tamaulipas recibió durante el periodo vacacional 525 mil 485 personas, quienes ingresaron en 68 mil 980 vehículos y ocuparon el 46 por ciento de la capacidad hotelera instalada, generando una derrama económica de 446 millones 662 mil 250 pesos, esto gracias a la aplicación Compra Tam, creada para la reservación de espacios de convivencia en las playas para mantener un orden en el aforo de estas, lo que permitió se realizaran poco más de 169 mil reservaciones en un registró de 136 mil descargas en las tiendas de aplicaciones en teléfonos móviles.

Sobre el operativo desplegado para garantizar la seguridad, tranquilidad y salud de los vacacionistas participaron más de 2 mil personas, principalmente en 6 destinos de playa, 3 de naturaleza, además de labores de monitoreo en 19 municipios que abrieron sus sitios turísticos para la temporada.

El gobernador también informó el avance registrado en la aplicación de la vacuna Anti COVID-19 en adultos mayores de 60 años y personal de salud, misma que suma un total de 140 mil 484 aplicaciones y el inicio de la aplicación del segundo biológico a 4 mil 047 personas en Río Bravo.

SENADO RECONOCE A EMPLEADOS DE SALUD Y SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE VACUNACIÓN… El Senador Américo Villarreal Anaya, presidente de la Comisión de Salud en dicha cámara informó que se aprobó un dictamen para que se haga un reconocimiento público a la heroica labor de todos los profesionales de la salud, por sus esfuerzos realizados en el combate a la pandemia generada por el Covid-19.

Explicó que además dicha comisión de Salud aprobó que se solicite a la Secretaría de Salud un informe sobre el proceso técnico de las vacunas contra el SARS-CoV-2 que se desarrollan en los distintos laboratorios y solicitaron que dé a conocer los criterios y acciones que se llevan a cabo para homologar los tratamientos utilizados para tratar la enfermedad, en particular, de la campaña para la donación altruista de plasma, como método alternativo para atender a pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19.

Sobre el reconocimiento, Villarreal Anaya explicó que las y los integrantes de este órgano legislativo que preside, van a exhortar a las instituciones de este sector para que continúen con las medidas necesarias de apoyo y respaldo a estos trabajadores y que observando la actual crisis sanitaria fue fundamental reconocer los esfuerzos de todo el personal de las instituciones del Sistema Nacional de Salud, independientemente de su ramo disciplinario y ocupaciones.

“Las senadoras y senadores asentaron que es de suma importancia agradecer a todo este personal que trabaja a nivel nacional, por su ardua labor que impacta en la vida de toda la sociedad”, concluyó…

