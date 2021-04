Por Agencias

Ciudad de México.- El fallo emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que tiró las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, postulados por Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, es un exceso y un “golpe a la incipiente democracia mexicana”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero llamó a respetar la resolución y a no caer en la provocación.

Al hacer una crítica sobre los amparos promovidos por empresas en contra del padrón de datos biométricos de usuarios de telefonía, y al surgimiento desmedido de organismos autónomos en el periodo neoliberal, agregó: «fíjense la paradoja, en el caso del INE y del Tribunal Electoral se pensaría que son órganos para garantizar la democracia. Pues no, aunque parezca increíble, son órganos creados para que no haya democracia».

Al ser cuestionado sobre la decisión tomada ayer por el Tribunal Electoral durante su conferencia de prensa de este miércoles, el mandatario apuntó que tiene la obligación de expresarse porque se trata de la democracia.

En su alegato, el presidente cuestionó: «¿Ustedes creen que los consejeros (del Instituto Nacional Electoral, INE) o los magistrados (del tribunal) son demócratas? Yo digo: no, al contrario, conspiran contra la democracia, pero es momento de dar un ejemplo de sensatez y responsabilidad. Nada de confrontación, no caer en la trampa de la confrontación. Que no se dé motivo a ningún acto de violencia”.

Llamó a la población de Guerrero y Michoacán a no desanimarse ni desmoralizarse, ya que indicó que en la lucha por la democracia se deben enfrentar muchos obstáculos, pero se debe aprender a evadir el acoso y la provocación.

“No es posible, no tiene justificación alguna, que por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña, en un caso de 14 mil pesos, en lo que corresponde al precandidato de Michoacán, y de 19 mil pesos que se atribuyen no comprobó el candidato de Guerrero, se les cancele su registro para participar. Eso no tiene ninguna justificación, repito, se me hace excesivo”, indicó.

Además, dijo, tanto los consejeros del INE, como los magistrados del Tribunal, actuaron de manera antidemocrática. “Por eso hablo que fue un golpe a la democracia, porque la democracia es respetar la voluntad del pueblo; en la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda”.

El sentido del fallo se explica porque ambos organismos, como otros más, vienen del antiguo régimen antidemocrático, adujo. “A pesar de este agravio, yo invito a todos los ciudadanos de Guerrero y Michoacán a seguir adelante, a seguir participando, a no desmoralizarse, porque estos golpes llevan también ese propósito, desmoralizarnos, desanimarnos. No, hay que echarse para adelante. La libertad no se implora, se conquista”.

Debe también “de respetarse el veredicto, la sentencia, porque tenemos nosotros que apostar a la democracia, y un acto como el de ayer, arbitrario, lleva un componente adicional, es un acto de provocación y lo que quieren es subvertir el orden legal, la paz, la tranquilidad”.

Exhortó a «no engancharse, no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos, y adelante, pero no caer en la provocación de la confrontación y de la violencia, seguir luchando de manera pacífica».

No se trata solo del INE y del Tribunal, ya que en el terreno de la economía se replican situaciones similares, continuó el presidente, al recordar que la reforma eléctrica o el padrón de datos biométricos de telefonía fueron impugnados por empresas.

Además, aseveró que en su momento hubo denuncias de que Enrique Peña Nieto rebasó el tope de gastos en la campaña presidencial de 2012, por mucho, pero resolvieron que el entonces candidato priísta no fue quien se excedió, sino la coalición que encabezaba López Obrador.

No obstante, ahora, tras los escándalos de corrupción en Pemex, se dio a conocer que hubo sobornos de empresas extranjeras para el candidato priísta.

“¿Qué van a decir ahora los seudo demócratas intelectuales orgánicos sobre ese asunto?, ¿van a salir como era antes, a decir que la ley es la ley? Cuando dicen la ley es la ley, me volteo y ando buscando al tonto que se los crea”, concluyó el presidente. (Néstor Jiménez y Fabiola Martínez/La Jornada).