Mario Leal casi llora: Lo echan del equipo ‘cabecista’ por chismes al gobernador

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Casi lloró ante los reporteros.

En un acto de catarsis, el ahora ex director del Colegio de Bachilleres, Mario de Jesús Leal Rodríguez contó a los medios de comunicación su trayectoria desde que renunció al PRI para incorporarse al proyecto de Francisco García Cabeza de Vaca.

Recordó que fue en marzo del 2016 cuando en el mismo restaurante, por la calle Juárez, se reunió con los reporteros para decirles que renunciaba al PRI, por el cual había sido diputado y líder del Congreso.

Aseguró que no lo corrieron ni le pidieron su renuncia. Solo le mandaron a otra persona para que ocupara su oficina, y eso le incomodó, lo hirió como a cualquier humano.

Habló de su ex esposa, Mónica Zacil Villarreal Anaya, de la que está divorciado. Dijo que desde hace nueve años que no ve a su cuñado Américo Villarreal Anaya.

Lo acusan de entrevistarse con él en el Senado, pero dice que no conoce ni el edificio de los senadores. También de tener contacto con José Ramón Gómez Leal, el delegado de Programas Federales, pero tampoco lo conoce.

Aquí las palabras de quien también fue director general de Turismo del Gobierno del Estado:

“Quiero decirles que hace casi cinco años, aquí mismo y con algunos de ustedes, vine a sumarme, a decirles que me sumaba al proyecto de Francisco García Cabeza de Vaca. Fue en 2016. Renuncié al PRI y me convoqué para ser parte del proyecto del cambio.

En esa tarea me tocó sumar a los candidatos de otros partidos que se vinieron a este proyecto. También me tocó, después de que ganamos, ser el presidente de la Comisión de Educación de la transición que hubo con el gobierno anterior.

Me tocó, por instrucciones del señor Gobernador, ser titular de la Unidad Ejecutiva de la SET, donde conocí realmente a un personal maravilloso, a personas que todavía agradezco desde ese lugar, maestros y maestras en todo Tamaulipas que, como lo he dicho varias veces, son la segunda línea contra esta pandemia.

Y bueno, posteriormente por órdenes del Gobernador también fui convocado a ser el director del Colegio de Bachilleres, puesto que hasta ayer dejé de tener, y hoy me retiro a mis funciones personales.

Quiero por este conducto también agradecer al Gobierno del Estado, pero sobre todo a un personaje que, para mí, realmente hizo el cambio. Se llama Francisco García Cabeza de Vaca”.

SOY EL MAS CABECISTA DE TODOS

Leal Rodríguez no para:

“Creo en el gobierno de Francisco, soy el más cabecista que hay. Me han dicho muchas gentes, y dentro del gobierno hay personas que han sostenido y han dicho personalmente al Gobernador, que yo, de origen priísta, iba a perder con estos fundamentos que tengo, claros.

Hay personas que puedo decir hasta los nombres, que han asegurado que me han visto en el Senado, que me han visto platicar con personajes de otros partidos.

Es mentira. Si alguien fue cabecista en este gobierno fui yo, y lo demostré todavía hasta el último momento en una caminata que venimos con coraje, con ganas de hacer triunfar a nuestro gobernador, con todos los infundios que le están presentando en México.

Yo vine públicamente abierto, aquí, y muchos de ustedes me vieron desfilar por el 17, diciendo eso.

Pero regreso al tema.

A ver, el tema principal de esto es… pues sí, es raro que antes de que comiencen las elecciones se hagan cambios en el gabinete. No sé, desconozco, yo no voy… a mí me enseñaron que las instrucciones del gobernador no se cuestionan, se realizan.

Pero desde donde esté, voy a seguir siendo cabecista, y voy a seguir apoyando este proyecto que Francisco me dio la oportunidad de encabezar, y que lo hice y voy a seguir haciéndolo desde donde esté”.

EL CRIMEN ORGANIZADO ME ROBO TRES CAMIONETAS

De acuerdo con Mario Leal, “se lograron cambios que yo les puedo decir, inclusive uno por uno. A mí me robaron tres camionetas, el crimen organizado, y para los que no se acuerdan, estuve manejando toda la franja fronteriza en un programa que se llamó Comunidades Fuertes para Todos, con el anterior Gobernador.

Hoy, desde que está este Gobernador, tenemos una seguridad que no ha existido nunca en Tamaulipas. Esto yo lo veo porque manejo mucho en carretera, soy de Tampico pero últimamente he vivido mucho en Victoria y me siento también victorense.

Estoy aquí para decírselos de frente. Quiero decir que, bueno, pues este cambio que se organizó y que se dio, iba a tener consecuencias como las que por muchos intereses que se han estado presentado por otros lugares, que le han traído tropiezos al Gobernador.

Pero no tropiezos que no pueda con ellos, sino tropiezos que se han hecho hacia el interior, pues son corrientes que estoy seguro no van a conducir a ningún aire.

Entonces vengo a decirles que el señor Gobernado tuvo a bien… yo sigo sus instrucciones, retirarme del Cobat. Entregué.

Quiero agradecer a todos ustedes, porque creo que sigue siendo el medio de comunicación directa, la prensa, y si lo dejamos de hacer así los que somos servidores públicos, al rato desde la casa vamos a estar manejando todo.

Aquí hay que venir a dar la cara y que me vean a los ojos, y que vean si estoy diciendo la verdad o no.

Les estoy diciendo la verdad, no me voy del gobierno sentido, al contrario, me voy orgulloso de haber participado en un gobierno que hicimos el cambio, y que quiérase o no, que les cueste reconocerlo, no será así. De que se hizo un cambio se hizo y se está luchando por el cambio.

Repito: El más cabecista de todo este gobierno soy yo.

Es el mensaje que les quería dar”, terminó su alocución, antes de entrar a las preguntas y respuestas.

– ¿Apoyarás el proyecto político de Olga Sosa en Tampico?

“No mira… Qué bueno que haces esa pregunta. Cuando yo entré aquí, a esta suma de voluntades, sin ninguna…. salía en los noticiarios nacionales, con Loret de Mola, de si me obligaban a ir al proyecto.

En ese tiempo iba mi ex esposa… Bueno, yo no sé si alguien de aquí esté divorciado, pero cuando hay un divorcio, hay una separación porque no se coincidió con esa persona.

Iba mi ex esposa (Mónica Zacil Villarreal Anaya) de diputada por el distrito 22, y yo iba en aquel tiempo con el candidato Germán Pacheco. Aparte de ayudarle a Francisco con totas las sumas yo ayudaba en lo que era la estructura de Tampico, y ganamos.

Carmen Tuñón ganó en el 22. Yo no soy partidario de Olga Sosa. No he tenido ninguna plática con ella. Repito, si hay personas dentro de la Oficina del Gobernador, dentro de la oficina de David (Cerda Zúñiga), que juran y perjuran que me han visto en el Senado, cuando en mi vida he conocido el Senado… Espero conocerlo un día pero como senador. Hasta ahorita no he podido ir al Senado.

Entonces no, no. Quiero decirles que el mismo que demandaba a Francisco, Francisco Rojas Díaz Durán, me demandó a mí en la pasada elección. A mi conjuntamente con otros operadores políticos y todavía me llegan citatorios de la Fepade. Así que no, no tengo nada que ver con Morena. No he platicado con ningún actor de Morena y, al contrario, como todos, siguiendo las reglas del juego como debe de ser, pues que gane el mejor”.

MANDA PESAME A AMÉRICO POR MUERTE DE SU MADRE

-¿Qué lectura le das el “destape” de Américo?.

“Tengo nueve años que no platico con él. Nueve años. Hay gente que asegura, y desde aquí le doy el pésame por la muerte de su madre porque digo, fue mi suegra y, la verdad, es una persona que yo aprecié mucho, igual que al ingeniero Américo Villarreal.

No tuve la oportunidad de ir a dar el pésame. Pero no hay que revolver las paridas con las preñadas como decía mi padre.

Me la jugué con Francisco, estoy muy contento de haber participado en el gobierno. Repito, soy más cabecista que aquellos que dicen que son, lo he demostrado con hechos, y hoy, bueno, como todo, se acaba, se cierra el círculo.

Si en este gobierno no les soy de utilidad, pues bueno, me iré a mi casa pero no quiere decir que me voy sentido”.

-¿Esta renuncia se debe a…?

“No, yo no renuncié. No me pidieron la renuncia pero mandaron a una persona ahí a cubrirme, y eso sí me hirió, soy un ser humano igual que ustedes. Claro que me hirió.

Si a ustedes les mandan un reportero a tu base, bueno, si yo cubro esa fuente, entonces sí, fue un sentimiento que yo creo que no me merecía porque yo he trabajado muy cerca.

Pero eso no quiere decir que ya por eso sea una desbanda (del equipo), al contrario”.

-¿Qué vas hacer de ahora en adelante?

“Soy del grupo de los 20, como digo, de los 20 millones de mexicanos que no tenemos trabajo y que tenemos que abrirnos paso. No crean que antes de esto no logré subsistir, no toda mi vida he vivido del gobierno”.

¿Tu salida del gobierno es propiciada por grilla interna?

“Sí, totalmente cierto. Es un grupo de personas que siempre le han estado llevando información equivocada al Gobernador. Aquí no hay como la verdad, y la verdad se prueba en los hechos”.

-¿Nombres?

“Pues no te voy a decir ¿para qué? Aparte no se pueden decir porque está prohibido.

Pero sí digo que hay una persona en la Oficina del Gobernador que dice que me vio en el Senado. Quisiera que me dijera dónde estuve. No he ido, no conozco el senado. No conozco ni siquiera la Cámara de Diputados. Soy más localista, fui presidente del Congreso del Estado.

Pero a que me digan que ahora por desconfianza, no. Asegurar que yo tengo relación con JR, no lo conozco ni en persona. Eso es lo que está mal”, concluye Leal Rodríguez.