Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Contaba el maestro Jorge Rodríguez Treviño, buen narrador, mejor escritor, excelente periodista y mejor amigo, una vieja anécdota de un exgobernador que casi fue obligado por su compadre a convertirlo en candidato a alcalde, obvio, por el partido en el poder que en ese momento era casi invencible.

La instrucción nacional, sin embargo, iba en contra de los sueños de su muy querido amigo, cómplice y socio, entonces para amortiguar el impacto, y evitar un pleito, el gobernador en cuestión, que no se atrevía a decirle que no a su amigo porque además lo tenía bien agarrado por un tema particular y no lo quería hacer enojar, provocó que se hiciera una especie de consulta, de aquellas que se estilaban en el partidazo.

Conocedor de la política local, el aspirante a presidente municipal se veía confiado, se atrevió incluso a meter el nombre de su compadre, el gobernador, para aglutinar a muchos empresarios y grupos políticos que no lo querían, pero parecían no tener muchas opciones.

Se llegó el gran día, la fecha en la que el tricolor tenía que sacar al candidato y los priístas, increíblemente, se manifestaron en contra del compadre del gobernador, no por mucho, pero lo hicieron perder y así resultó electo el que traía la bendición desde el centro de la República.

Obvio, más que evidenciar su poco poder, el temor más grande del gobernador era la reacción de su compadre, la conseja popular le detallaba que en los pleitos de este tipo salen a relucir verdades así que ensayó como hacerle creer a su amigo que no había tenido nada que ver en su derrota, pasaron horas y se presentó el susodicho al tercer piso de palacio de gobierno, llevaba cara de pocos amigos, con muchas ganas de mentar madres las cuales, apenas cruzó la puerta, se le esfumaron, la razón, su compadre corrió a su persona, lo abrazó y simulando un par de lágrimas y dolor, logró pronunciar cinco palabras y dos de ellas repetidas, “nos chingaron compadre, nos chingaron”…

Viena a colación la anécdota porque en Michoacán y en Guerrero Morena se acaba de quedar sin candidatos, el INE y el Tribunal dicen que porque el partido, ni ellos, presentaron a tiempo los gastos de precampaña.

Ya en frío, parece que el tema de Michoacán solo era necesario para justificar lo de Guerrero, la salida como candidato de Félix Salgado Macedonio era necesaria, tenían que sacrificarlo ya que fue acusado de todo, desde violador hasta soberbio y altanero, su pecado mayor fue que enfrentó a las mujeres y, ciertamente, su candidatura ya era insostenible, pudo haber resultado perdedora, más por su forma de responder al caso que por el presunto pecado en sí, se tuvo que ir.

Pero había que cerrar la pinza alejando sospechas y evitar restarle poder a quien realmente pone candidatos a gobernadores, al compadre, por eso lo mejor fue servir la mesa para que se atragantaran el INE y el Tribunal electoral que, seguramente, serán “renovados” apenas pasando la elección y se dejará correr el rumor que la razón fue su actuar en estos casos.

Claro, claro, usted y yo sabemos como funciona el sistema político mexicano, también que un asunto de ese tamaño no se olvida por casualidad, además creemos saber que el presidente del partido en el poder no se manda solo y obvio, olvidar comprobar gastos de campaña no fue algo circunstancial.

Por supuesto, los mal pensados estarán imaginando, a estas horas, un encuentro entre los presuntos compadres y uno de ellos, el que detenta el poder absoluto en el país, pronunciando cinco palabras y lo más seguro que repita dos, “nos chingaron compadre, nos chingaron”…

OBLIGARAN QUE RECETAS INCLUYAN DENOMINACIÓN GENERICA DE MEDICAMENTOS… El senador Américo Villarreal Anaya y la senadora María Antonia Cárdenas Mariscal impulsan un proyecto para que en la emisión de recetas médicas incluyan medicamentos en su denominación genérica y los pacientes tengan la posibilidad de pagar un menor costo por su salud ya que se trata de una iniciativa para que la Secretaría de Salud promueva y comunique a la población la eficacia y seguridad de este tipo de fármacos, así como para impulsar la actualización del personal en esta materia.

En senador tamaulipeco Américo Villarreal Anaya justificó la iniciativa con el argumento de que entre los profesionales del sector existe una falsa creencia que relaciona el bajo precio con la falta de calidad de las medicinas, por lo que muchas veces no hacen la prescripción por principio activo y debido a que los pacientes ignoran las opciones equivalentes que existen en el mercado desconocen la posibilidad de pagar a un costo menor por sus medicamentos.

Ambos legisladores afirmaron que la seguridad, calidad y eficacia de estas sustancias se encuentran garantizadas por el Estado, toda vez que cuentan con los trámites, procedimientos de autorización y vigilancia sanitaria.

Se informó que los medicamentos genéricos que se venden en México tienen el mismo efecto terapéutico que sus equivalentes de marca o referencia y se comercializan entre 80 y 85 por ciento más baratos en comparación con el precio de marca.

La iniciativa, que busca adicionar los artículos 226 Bis 1 y 226 Bis 2 a la Ley General de Salud, se analizará en las comisiones unidas de Salud, y de Estudios Legislativos y en ella también se plantea que los médicos tengan la posibilidad de indicar la “denominación distintiva” de su preferencia, en dicho caso, tendrán que informar al paciente sobre las opciones de medicación pero cuando en la receta se exprese la “denominación distintiva” de los fármacos o su marca, la venta o suministro también podrá sustituirse por la versión genérica más accesible cosa que hoy es imposible por la Ley de Salud vigente.

