Max Ávila

Enorme abrazo, cariñoso, fraterno para Carlos Banda y Blanquita. El dolor lo sentimos y compartimos todos sus amigos. Valor y resignación ante las pruebas del Supremo Creador.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Desde luego que AMLO tiene razón al considerar que los castigos impuestos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, son excesivos. Como sabéis, fueron anuladas en forma definitiva las respectivas candidaturas a los gobiernos de Guerrero y Michoacán. Ahora MORENA está en la obligación de sustituirlos en un plazo que vence este jueves y tendrá que hacerlo porque no existe otro remedio.

No serán ya candidatos digo, y viera que la decisión del TEPJF pegó hondo en el ánimo presidencial, al grado que acusó al organismo de atentar contra la democracia, considerando que ésta tiene como esencia la legitimidad mayoritaria y no el criterio de burócratas de cuello blanco “que actúan contra el interés del pueblo”. AMLO destacó la nimiedad de faltas que originaron dicha cancelación que en otras circunstancias no hubieran tenido los efectos conocidos.

El asunto es que ni Félix Salgado ni Raúl Morón serán gobernadores, a pesar de que diversas consultas los consideraban para serlo sin mayor dificultad, dado que las tendencias del voto así lo señalaban. Pero bueno, es otro caso de la confrontación política entre la izquierda progresista y el “partido conservador” que agrupa a los adversarios de la 4T.

Hasta aquí vamos bien, sin embargo es necesario insistir en que no todo es culpa del INE ni del TEPJF, sino de quienes dejaron en la orfandad a MORENA, sea en manos de inexpertos, mediocres y pue-que en gente sin escrúpulos, ni valores, ni nada que les mereciera pertenecer al movimiento transformador de la república. En primerísimo lugar, jamás Mario Delgado Trujillo debió ser líder. Como tal, es grotesco escucharle criticar a las autoridades electorales cuando él fue responsable directo de lo que sucede al no entregar a tiempo los gastos de precampaña a que obliga la ley, y que entre Salgado y Morón, apenas sumaron algo más de 30 mil pesos. ¡Una real estupidez de Mario!

En cuanto al INE y TEPJF desempeñan a la perfección su papel defensor del neoliberalismo. Es público que la mayoría de sus integrantes surgieron de un proyecto de nación absolutamente contrario al que ahora encabeza AMLO. Por tanto no extraña que actúen conforme a sus intereses. Lo que extraña es que en MORENA no hayan advertido el peligro, perdidos como están sus dirigentes, en disputas, ambiciones y riñas por el poder a mediano y largo plazo. INE y TEPJF se amparan en la ley y la hacen cumplir porque es consigna neoliberal.

Está claro que los verdaderos enemigos de la 4T también forman parte del gobierno y son quienes definen situaciones tan delicadas, que colocan al filo de la navaja los objetivos de cambio y renovación. Y lo seguirán haciendo porque a los resultados se atienen, pero no solo eso, sino que ahorran trabajo y dinero a quienes invierten y apuestan a la caída de AMLO y debilitamiento de MORENA. ¡Excelente negocio, atacar y golpear al supremo gobierno utilizando recursos públicos!

Hay que ser claros, MORENA solo es víctima de sus propios errores que aprovechados por el neoliberalismo, crean un ambiente catastrófico que bien pudiera reflejarse en la conformación de la siguiente legislatura federal. De por si el INE, utilizando fórmulas de rareza infinitesimal, canceló la presunta sobre representación partidista en la Cámara de Diputados, acuerdo que tiene como destinatario único a MORENA.

Tampoco hay que ignorar que el desprestigio de MORENA se lo busca asimismo, aceptando militantes y adherentes sin investigar sus antecedentes morales, y lo que es “pior” proponiéndolos a candidaturas cuestionadas, como algunas que son del dominio público. Total que tanto el señalado partido como AMLO, duermen con el enemigo sin que hasta ahora exista forma de sacudírselo, por la sencilla razón de que el presupuesto también las corresponde como presuntos “defensores” de una democracia electoral que está muy lejos de la concebida por la Cuarta Transformación. Ahora no es posible, pero ya veremos qué pasa con las reformas prometidas por AMLO durante “la mañanera” más reciente.

PRIMERO DE MAYO DIFERENTE

Hace muchos años, los jóvenes de entonces gustábamos escuchar la oratoria fogosa de líderes en la celebración del Día del Trabajo. En especial a los que golpeaban duro y macizo a las autoridades relacionadas con el tema, había uno, don Vicente Huerta, de palabra mágica que acaparaba el gusto y la atención y de quien sabíamos era el platillo principal de dicho evento en la capital de Tamaulipas. Bravo como ninguno, agarraba parejo ante la algarabía del proletariado presente en la emblemática placita llamada justamente, “Primero de Mayo”.

Algunos éramos convocados días antes por el dignísimo dirigente don Guadalupe Puga y por su hijo Lupito, ahora destacadísimo profesional de la construcción, (tanto que tengo entendido, es de los escasos estructuralistas del estado y el país); convocados digo y en torno a una mesa del original “Café Cantón”, elaborábamos lo que sería el tradicional “manifiesto” relativo a la fecha, donde dábamos rienda suelta a nuestras inquietudes socialistas a las que no se censuraba ni una coma.

Eran días felices tras los cuales también sabíamos que no pasaría nada a favor de los trabajadores, salvo la esforzada defensa que de ellos hicieran sus líderes en casos especiales, sin embargo existía un profundo respeto hacia las instituciones y quienes las encabezaban.

Desde entonces “ha pasado mucha agua bajo el puente”, y ahora que se acerca el primero de mayo, al columnista lo asalta la nostalgia. Muchos de la generación ya no están y por lo mismo, difícilmente encuentra uno con quien recordar aquella época tan diferente que pareciera extraída de un sueño.

SUCEDE QUE

En un escenario incierto, Tamaulipas vive un proceso electoral inédito. Y ni modo que sea invento.

Y hasta la próxima