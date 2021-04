Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para los candidatos “burros” y candidatas “burras” que no saben pronunciar un mensaje en sus campañas, por más corto que sea, el maestro de oradores Darío Martínez Ozuna les tiene la solución: Cursos rápidos y urgentes, por horas, días o semanas.

Toda su vida se ha dedicado a la oratoria y, entre sus logros, hizo campeones nacionales de oratoria a dos ex gobernadores, Manuel Cavazos Lerma y Tomás Yarrington Ruvalcaba.

Dice que los aspirantes a puestos de elección “andan dando lástimas” por las calles, cuando debieron preparase con tiempo en oratoria, liderazgo, motivación, valores, trabajo en equipo, debate y relaciones humanas, que son los cursos urgentes que él imparte.

Sabe bien que hay candidatos “insensibles, advenedizos y recomendados que van a los puestos públicos a servirse”, y les recomienda que por lo menos se capaciten.

Es campeón de oratoria. Nació en Reynosa en agosto de 1950 y, en 1972 obtuvo el campeonato nacional.

A partir de entonces se dedica a preparar a los políticos del futuro con una premisa:

“Todo orador es líder y es político. Pero no todo político es líder porque no se concibe a la política sin la oratoria”.

Conoce el medio político porque ha vivido entre auténticos líderes y demagogos.

-La oratoria debe escribirse en el cuaderno pautado de los argumentos, de las tesis de valores. Cuando ese discurso no lleva esos requisitos, no hay discurso, es rollo, y el orador no es orador, es hablador -resalta Martínez Ozuna.

-De los candidatos que andan en campaña ¿a quiénes considera que son unos burros?.

-Los conoces, la gente sabe, yo no te puedo decir nombres porque se ofenderían, pero yo sí les recomiendo que se capaciten en el arte de la palabra hablada. Les va a ayudar mucho.

Hay candidatos y candidatas que no pueden pronunciar un mensaje si sus colaboradores les saben elaborar un escrito. Si se capacitan podrán articular un corto o largo discurso.

Darío no solo les enseña a hablar. También proporciona asesoramiento cultural y político.

Lleva 50 años capacitando en oratoria, en cuyo ciclo ha preparado auténticos líderes, campeones de la tribuna y de la vida.

Por mucho tiempo vivió en la Ciudad de México, donde estuvo ligado a funcionarios y líderes priístas de aquellos años.

Es amigo de Fernando González Sánchez, ahora líder de Redes Sociales Progresistas y de otros prominentes que participan en los partidos nacionales.