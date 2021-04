¿Quién querrá que pierda Nader?

Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con la inyección de recursos a empresas encuestadoras el alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah, convenció pronto a quien lo quisiera escuchar que se merecería la reelección, es más, que bien puede ser el futuro candidato del PAN a gobernador de Tamaulipas ya que tiene un amplio margen de aceptación en el municipio que gobierna desde hace poco más de dos años.

Es claro que Nader Nasrallah no necesitaba fingir, ni siquiera esos impactos mediáticos de las encuestas que, sobra decirlo, exageraron al colocarlo como el mejor de la galaxia cuando si bien es aceptable su chamba no pasa de eso, no realizó nada del otro mundo.

El alcalde porteño ha hecho un buen trabajo, la gente lo ve bien, es más, las acusaciones que se hacen en las redes sociales de familiares y empresarios conocidos enriqueciéndose ni siquiera le habían hecho mella al filo político que tiene lo que significa que conservó la confianza de la gente.

Efectivamente, su trabajo lo hizo merecedor a la reelección o por lo menos a intentarla, la razón es sencilla, el puerto solo podía presumir puros malos alcaldes, autoridades que fueron perseguidas o una y otra vez señaladas por malos manejos, odiados por el pueblo mientras que, para casi todos, la chamba de la actual autoridad se hizo con más pulcritud, no fue difícil, en lo político hizo lo que debía y en lo otro cualquier cosa que hiciera se iba a notar positivamente, la raza de allá no estaba acostumbrada a ver que la situación mejorara, ni tantito.

Lo extraño fue que después de que sus seguidores, y se presume que él mismo, dejaron entrever que más que una reelección ganar la alcaldía será su precampaña a la gubernatura sus bonos han ido bajando y Tampico, que hace un mes parecía ganado por el PAN, y de calle, ahora ve crecer a Morena ampliamente respaldada por grupos empresariales que conocen a la casi candidata a alcaldesa Olga Sosa y también al candidato a Diputado federal.

Unos dicen que el geñismo está operando a favor de Morena, que, así como encontraron coincidencias con Nader en el pasado las están viendo con la casi candidata Olga Sosa a quien le colocaron hasta regidores y le han llevado operadores políticos para ocupar cargos importantes, quizá sí, quizá la unidad que encontró el partido de Andrés Manuel en ese municipio sea la clave para haberse convertido en una amenaza real al que presumía ser el mejor alcalde de la galaxia aunque, para ser sinceros, parece más un trabajo de zapa, que además no viene del exterior.

¿A qué empresario le quedó mal el aún alcalde tampiqueño?, ¿qué políticos lo ven como un riesgo a sus intereses?, o ¿de plano era puro blof?, seguramente lo sabremos muy pronto porque en la política, cuando se hacen jugadas de ese nivel, duran muy poco los secretos y mucho menos los acuerdos.

Ahora, ¿realmente es para que Nader se preocupe por una posible derrota?, aquí sin duda hay dos respuestas, la primera es que si el ciudadano vota conforme al trabajo de una autoridad el boquete será muy profundo pero no lo tumbaran, es decir, ganará con una diferencia aceptable y estará listo para lo que sigue que es aspirar a la gubernatura; la segunda es que lamentablemente el ciudadano y una elección de esa calidad se guían por otros intereses, que si se ve la posibilidad de que Morena gane la elección, con la forma de operar de los candidatos adversarios en ese municipio y con la presunta unidad en los mismos ya puede dar por un hecho que el ser el mejor alcalde de la galaxia para unas encuestadoras patito no le va a ser suficiente para mantenerse en el cargo.

Sí, definitivamente si cae Nader tampoco será una casualidad porque si es el mejor alcalde de ese puerto desde hace muchos, pero muchos años, aunque le insisto, nada extraordinario, nomás se trata de que los anteriores fueron pésimos.

En este momento lo más importante para Nader será descubrir quién o quiénes son los que quieren que pierda, le insisto, si le quedó mal a alguno de los grupos que le patrocinaron, y él seguramente lo sabrá, no tiene ni para que escarbarle mucho, si fueran reales las transas que se difunden en las redes sociales pues tampoco porque eso significaría que está inflado solamente por las encuestas que tienen sus intereses, pero si no ocurrió nada de eso pues quizá sea tiempo de que mida sus sueños, si realmente son posibles o definitivamente le baja la mira para concentrarse en lo que le ha alcanzado hasta hoy que, la verdad, no es nada despreciable.

SIGUE VIVO EL COVID-19, SALUD… En su reporte diario sobre el estado de la pandemia, la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa confirmó 58 nuevos contagios de COVID-19 y un fallecimiento asociado a la enfermedad, por lo que pidió a la población continuar con las medidas preventivas para evitar casos y complicaciones graves.

Con la actualización, la cifra oficial es de 51,854 positivos acumulados, de los cuales 46,374 se han recuperado y 4,822 son defunciones.

Insistió en el uso del cubrebocas en todos los espacios públicos, mantener la sana distancia, quedarse en casa el mayor tiempo posible y el lavado frecuente de manos, como las medidas más efectivas para cortar la cadena de transmisión del virus.

PROMUEVE UAT MAESTRIAS… La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico (FADYCS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) invita a profesionales que deseen capacitarse en programas de calidad a participar en la nueva convocatoria para los diferentes posgrados que oferta esta institución con sede en el Centro Universitario Sur.

Al respecto, la Dra. Helen Contreras Hernández, jefa de la División de Estudios de Posgrado de la FADYCS, informó que los programas que se ofrecen son: Maestría en Derecho y Procesos Orales, Maestría en Mercadotecnia y Comunicación Digital, Maestría en Ciencia Política y Administración Pública y Maestría en Terapia Familiar.

Refirió que la recepción de documentos permanecerá abierta hasta el día 31 de mayo del año en curso, con un horario de atención en las instalaciones del plantel de 10:00 a 14:00 horas.

Asimismo, precisó que los interesados pueden consultar más información en la página web oficial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico, contactar con la División Posgrado por medio de la página de Facebook https://www.facebook.com/FADYCSDEPI/, llamar a los teléfonos 833 241 2044 y 833 241 2000, extensión 3647, o escribir a los correos posgradofadycstam@uat.edu.mx y hcontrerash@docentes.uat.edu.mx de este plantel universitario.

