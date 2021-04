Sana distancia

Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cuál es la distancia más sana entre el ciudadano y un político?, la suficiente para que no alcance a llevarse nuestra cartera, responde medio en broma medio en serio mi compadre.

La realidad es que los verdaderos políticos no son así, quienes se dedican a esa actividad con el objetivo de hacer el bien común solo traen propuestas, intenciones de mejorar los entornos donde vivimos y, de paso, provocar que usted y yo tengamos un peso en la bolsa, lo suficiente para comer tres veces al día, para resolver cualquier emergencia de salud y mantener a nuestros hijos en la escuela.

El problema es que buscando el voto no nada más andan políticos y por eso está tan desacreditada esa actividad, porque también persiguen los sufragios vivales, ambiciosos, personajes, hombres y mujeres, que quieren un cargo público con la siniestra intención de quedarse con presupuestos públicos, a veces hasta con el dinero de los más pobres, de ese que se destina a las despensas, la salud, educación o actividades de asistencia social

Realmente esa es la cartera que quieren arrebatarnos, los presupuestos, digo, no crea que les interesa la que traigo yo o usted en la bolsa trasera del pantalón o el bolso de mano, no, de esa saben que no traen muchos billetes, es más, que ni siquiera les sería suficiente para una de esas comidas o cenas que se dan en restaurantes de lujo.

Yo le insisto, escondidos entre muchos ladrones o ladronas, están los políticos de verdad, los que buscan el bien común, los que mantienen a este país, a este Tamaulipas, y a esta capital del Estado de pie, que hacen lo mejor posible todos los días para que no truene la sociedad y se levante en manifestaciones o disturbios sociales y, le reitero, a esos hay que buscarlos.

Pero en realidad el tema no iba orientado a eso, la verdad la pregunta iba dirigida a todos ustedes porque muchos candidatos y candidatas ya andan en la calle y se acercan a la gente o provocan contacto con la misma como si no pasará nada, como si el virus del COVID hubiese desaparecido y la realidad es que no es así, sigue la emergencia, y, como los políticos tienen contacto con mucha gente bien vale la pena respondernos cuál es al distancia más sana entre ellos y la ciudadanía.

Ojalá la autoridad electoral, ojalá los partidos políticos, ojalá los propios candidatos reaccionen pronto e impongan o se autoimpongan medidas para conservar la salud de todos, esa si, le aseguro, sería la distancia ideal entre un político y cada votante, digo, al final la propuesta y el mensaje tiene mejores vías para que llegue y sea efectivo a su beneficio….

SALDREMOS ADELANTE… Al ser entrevistado durante un recorrido de supervisión de obras, aunque no habló de las mismas por considerar se puede violar la legalidad al difundir información oficial en tiempos electorales, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca informó que el proceso sobre su desafuero, o Juicio de Procedencia para ser exactos, sigue igual como empezó con la diferencia de que ya puede garantizar de que saldrá adelante del mismo al considerarlo que es mediático.

Dijo que aportará pruebas y aclarará cada uno de los señalamientos en su contra por lo que se siente tranquilo y a la espera de que lo citen en la Cámara de Diputados para tales efectos.

NO SON VACACIONES… Por cierto, la vedad electoral no significa que se deje de trabajar, dijo el gobernador y aunque muy pocos lo entienden de esa manera hay que dejar constancia de que algunos si lo hacen.

Quizá el ejemplo se de en Nuevo Laredo donde Héctor Hernández Vázquez, director de la Jefatura de Mantenimiento a Arroyos, Vados y Canales de Servicios Públicos Primarios de ese municipio fue entrevistado cuando hacían obras de mantenimiento, y ahí informó que serán más de 500 boca tormentas y otros trabajos de reposición de rejillas pluviales en diferentes puntos de la ciudad los que serán atendidos.

Se trata, explicó, de desazolve de tierra y basura que caen en estas coladeras, así como reparación de tapas de concreto y rejas metálicas más la protección a las boca tormentas con vigas metálicas para evitar que vehículos las destrocen.

Dijo que será una cuadrilla conformada por 8 personas: dos albañiles, un soldador y cinco jornaleros los que hagan el trabajo preventivo y que con ellos tendrán que resolver cualquier riesgo antes de que comience el periodo de lluvias fuertes por lo que el objetivo mínimo es reponer un promedio de 10 tapas de boca tormentas más la limpieza a 20 desagües de este tipo. Y con ello se podrán prevenir inundaciones en calles y avenidas durante las lluvias.

PROMUEVE UAT INVESTIGACIÓN EN MEDICINA… En el marco de la divulgación de la ciencia y la investigación que promueve la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), la Faculta de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero” difunde por medios digitales el trabajo de la Dra. Elizabeth Reyna Beltrán, profesora e investigadora de esta facultad.

A través de la plataforma YouTube se da a conocer un video explicativo realizado dentro del Programa de Formación Integral Universitaria, en el cual se expone la trayectoria científica de la Dra. Beltrán, el surgimiento de su interés por la ciencia, las líneas de investigación en las que se encuentra trabajando, la importancia de la investigación en el área médica y recomendaciones para incorporarse o iniciar algún proyecto de investigación.

La investigadora universitaria detalla su experiencia obtenida mediante la estancia de investigación, donde narra que al trabajar con especies de salmonela para saber cómo se transmiten ciertos genes específicos decidió incursionar en la investigación científica.

Así, como proyecto de su maestría, trabajó con un modelo de estudio de Candida albicans, principal hongo patógeno en humanos.

“Mi objetivo principal era identificar qué enzima, de manera específica, realizaba enlaces covalentes entre proteínas. Esta función es esencial en el caso de la pared celular de este hongo, ya que es la primera estructura que interactúa con las células del humano y le permite al hongo ser resistente a condiciones ambientales adversas; como agentes oxidantes, fármacos, desecación, entre otras”.

Tras presentar los resultados en diversos congresos nacionales, continuó con este proyecto durante el doctorado, e identificó específicamente la enzima que estaba formando los enlaces covalentes en la pared celular.

“Y justamente en esta etapa del doctorado encontramos que es una transglutaminasa, y que es esencial para la biología del hongo, pues al inhibirse la actividad enzimática no había formación de micelios de C. albicans, los cuales son muy importantes porque están implicados en la formación de grandes estructuras miceliales al interior de los tejidos, es decir para invadir los tejidos de los pacientes”.

Resaltó que actualmente sigue colaborando en tópicos relacionados con patógenos, mediante un proyecto para la implementación de nanopartículas de plata como agentes microbicidas de bacterias que son resistentes a los fármacos altamente utilizados.

Por último, la Dra. Elizabeth Reyna Beltrán puntualiza en la importancia de sembrar en el estudiantado el interés por la investigación científica:

“Si como estudiante tienes interés por realizar investigación científica relacionada con el área médica, y de esta forma contribuir en la identificación de un nuevo fármaco, en la identificación de una proteína implicada en una enfermedad, en conocer cómo se llevan a cabo los diferentes procesos celulares, siempre puedes recurrir a los profesores investigadores de la facultad, e inclusive a otros especialistas de la universidad, de modo que encuentres el área o especialidad en la que te gustaría enfocarte”.

Coloque en el buscador de facbeook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com