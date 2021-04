Segunda línea del acueducto no es solución a desabasto de agua: Pro Agua

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para el presidente de la Asociación Civil Pro Agua Noreste, Ubaldo Martínez Valdez, construir una segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero a la capital no es la solución definitiva para abastecer del vital líquido a toda la ciudad.

En su opinión, lo más importante ahora es analizar otras opciones que sean sustentables, como encontrar nuevas fuentes de captación de agua, debido a que los niveles de los mantos freáticos están disminuyendo, como es el caso de la presa Vicente Guerrero.

“Se debe contratar expertos para que analicen el problema, porque necesitamos ver cómo vamos a captar y generar más agua”.

Para ello se necesita una planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo y contratar a expertos y especialistas para que analicen la problemática a través de un estudio holístico; se requiere dejar de pensar y hablar de las mismas soluciones que, en definitiva, serían a corto plazo solamente.

En relación con la segunda línea del acueducto, el activista social se cuestionó por qué todos hablan de construirlo hacia la Vicente Guerrero y no proponen que se realice hacia otra fuente de abastecimiento.

“Una segunda línea del acueducto podría ser solución, pero por qué a la presa, por qué no a otro lugar. Se han visto los niveles que tiene actualmente la presa las otras se van azolvando. ¿Cuánto tiene esta presa? Más de 40 años, es una presa que ya requiere mantenimiento. Yo sé que el vaso es enorme pero los ríos van acumulando y arrastrando tierra”.

Martínez Valdez consideró que Victoria no avanzará en la solución de la escasez de agua si no empieza “desde el principio”, porque, “de qué sirve poner un popote en un vaso que no tiene o casi no tiene agua”.

“Estamos teniendo problemas muy serios para la captación del agua porque los mantos freáticos están disminuyendo. Vas a traer agua de donde está contaminada, y además cada vez está más escasa, o sea vas a poner un popote donde a lo mejor no hay agua. Qué estás haciendo para generar agua”, concluyó.