También votarán

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Deben ser precios históricos los que tienen la tortilla, gasolina, el gas, huevo, y otros productos, 20 pesos el kilo de gordas; más de 650 pesos el tanque de 30 kilos, 52 litros dicen que les ponen; de78 hasta 90 pesos la tapa; más de 22 pesos por litro de gasolina y ni para que seguirle con el resto de la despensa.

Entonces, ¿seguirá festinando el 15 por ciento de aumento al salario mínimo que se otorgó para este año?, la verdad es que solo sirvió para aumentar la inflación, si a un empresario le obligan a subir el 15 por ciento de los sueldos a trabajadores es obvio que incrementará el precio de los productos o servicios que oferta, digo, es inocente pensar que lo pagará de su bolsa o el gobierno se lo aportará de los impuestos que todos pagamos.

La verdad es que, con el puro aumento al gas y gasolina que son servicios o productos que oferta el propio gobierno, se diluyó el aumento al salario por lo que los incrementos al precio de productos básicos son algo así como la puntilla, el golpe final al tan deteriorado poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.

Es un hecho, en este momento solo los que ganan más de 20 mil pesos por mes pueden ser considerados como afortunados, el resto tiene que dejar de lado vacaciones, bajar el nivel de las escuelas de sus hijos, no llevarlos a servicios médicos privados e incluso sacrificar algo de la despensa a la hora que va al super.

Es irónico, pero con los salarios mínimos más altos de toda la historia el pueblo se esta empobreciendo cada día más, casi todos los obreros no pueden solventar los gastos de una familia en forma digna, es más, maestros y trabajadores de salud están batallando para vivir con la dignidad y cubriendo las necesidades que demandan sus encargos.

Y eso es ahora, cuando la pandemia nos mantiene encerrados, que se gasta menos gasolina porque no hay tanto traslado, que no se invierte en muchos útiles de la escuela porque los niños reciben clases a distancia, ¿se imagina cuando regresemos a la normalidad?, esa es nuestra triste realidad, no se están planeando las cosas en forma adecuada, se hace mucho show y se le miente al trabajador diciendo que su salario será el más alto de toda la historia pero no les explican que les va a alcanzar para menos cosas porque adicionalmente no se realizan proyectos para amortiguar ese gasto más alto en las empresas.

Obvio es, la situación económica de los trabajadores afecta a todos por igual, la sociedad y México no tendrán nada que presumir hasta en tanto la gente viva en forma digna sin importar si tiene un salario más alto o bajo, sino que le alcance para cubrir sus necesidades, solo así se alcanza la felicidad, solo así participaremos todos en el desarrollo del país.

La variable de la pobreza jugará un papel importante en la siguiente elección, los candidatos tendrán que decirle a la gente como piensan combatirla, de que forma actuarán para que cada uno de nosotros tengamos un peso más en la bolsa.

No, no crea que la flecha va contra Morena, también va contra el PRI y contra el PAN que tampoco hicieron las cosas en forma adecuada cuando gobernaron.

Por eso le digo que los aumentos a los productos de la canasta básica también votarán, no en contra de un partido en específico, pero si a favor de quien tenga más seriedad en el trato al tema, a quien se vea menos hipócrita y más propositivo a la hora de exponerlo a la ciudadanía.

RECONOCEN APOYO DE TAMAULIPAS… El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, reconoció el apoyo recibido por parte del Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca para combatir los incendios forestales que afectaron la zona serrana de los municipios de Santiago y Linares en semanas pasadas.

“Agradecerle públicamente al gobernador de Tamaulipas, muchas gracias Cabeza de Vaca por prestarnos el helicóptero y los apoyos que nos dieron en el momento más difícil del inicio del incendio, al Gobernador de Coahuila, gracias Miguel por el apoyo inmediato que nos diste con el avión que contrató Coahuila”.

Tamaulipas contribuyó a sofocar los incendios en Nuevo León y límites con Coahuila, enviando a la zona de emergencia la Unidad de Operaciones Aéreas Especializada en Combate a Incendios Forestales, conformada por un helicóptero y personal altamente capacitado.

El gobernador Rodríguez Calderón agradeció el apoyo de Tamaulipas y Coahuila durante una reunión de trabajo con integrantes del Gabinete Estatal de Nuevo León, en la que anunció apoyos emergentes para las zonas afectadas por los incendios forestales.

HABRÁ MAGISTRADAS… Omeheira López y Gloria Garza, directora del DIF Tamaulipas y Subsecretaria de Gobierno fueron propuestas para cubrir espacios de magistradas de número en el Poder Judicial de Tamaulipas, ambas son abogadas, la primera, incluso, con amplia experiencia en el tema de derechos humanos.

BUSCAN CIENTIFICOS DE LA UAT GENERAR ENERGÍA… Científicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) trabajan en nuevas metodologías para generar energías alternativas que, además de ayudar al medioambiente, permitan el aprovechamiento de desechos industriales y agropecuarios.

Al participar en una nueva edición del programa “ConectadODS”, que realiza el Comité para el Desarrollo Sustentable de la UAT, la Dra. Gloria Sandoval Flores, coordinadora académica de la Maestría en Ingeniería en Gas y Petróleo de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán, explicó la participación que tiene la Universidad en estudios e investigaciones en materia de energías alternativas.

Explicó que se está trabajando con empresas internacionales en la generación de biocombustibles como el biodiésel.

“Hay cultivos muy importantes en la zona norte del estado, a los cuales no se les ha dado el uso correcto; estamos tratando de plantear que puedan ser fuente de energía renovable”, apuntó.

Entre los proyectos científicos refirió también el trabajo para lograr el uso eficiente de la biomasa de desecho.

“Estamos trabajando con el proyecto de la cáscara de naranja. Anteriormente trabajamos con la naranja agria; hicimos un absorbente natural para metales pesados, que se está ofreciendo a las empresas maquiladoras que tienen desechos con residuos de metales”, explicó.

Destacó la vinculación que se tiene con organismos del sector energético: “Tenemos convenios con el sector de hidrocarburos, con Petróleos Mexicanos, con algunas compañías perforadoras. Se nos pide el conocimiento y el asesoramiento para la mejora y el uso de la energía”.

La ponencia virtual se dio en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) No. 7: Energía asequible y no contaminante, que plantea la Organización de las Naciones Unidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y que se destaca por buscar garantizar el cuidado del planeta y de los recursos naturales, así como aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas, con el objetivo de duplicar al año 2030 la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

