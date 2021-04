Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El pastor de la iglesia cristiana “Luz para las Naciones”, Luis Armando González Isas informó que en este proceso electoral no hay propuestas claras ni concretas de los distintos candidatos que compiten por un cargo de elección popular.

Sostuvo que Ciudad Victoria tiene problemas graves y muy específicos, la que por sus propias condiciones requiere propuestas específicas y concretas, pero hasta ahora no ha escuchado a ningún candidato que proponga soluciones viables.

“Estamos viviendo una temporada de más de lo mismo, y definitivamente los ciudadanos estamos cansados de este tipo de circunstancias; hemos estado constatando y diciendo, no hay propuestas. Necesitamos tener propuestas claras y definidas, soluciones a tantos problemas que tenemos los victorenses, y es lo que necesitamos ver: propuestas claras, sólidas y concretas en torno a esos problemas”.

De acuerdo con González Isas los actuales diputados que están en el Congreso de Tamaulipas ni siquiera regresan a sus distritos, por lo menos no en plan de trabajo ni con el mismo interés que lo hacían cuando en su momento fueron candidatos.

“Los actuales legisladores no han ido a nuestros distritos, a mí nadie me ha preguntado qué hacer o no hacer, qué opinión se merece la ciudadanía y creo que los candidatos a legisladores deberán aprender a asistir y a ver a la ciudadanos para tomar decisiones y saber legislar”, concluyó.