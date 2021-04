Víctor Contreras y Felipe Martínez, toma y daca entre sotanas, tamaleras y demandas

Por Víctor Contreras Piña

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es la entrevista que nunca se hizo.

Brincos habría dado si se las hubiera dado (digo, las repuestas). No soy tan fácil. Soy más difícil que hacer gárgaras boca abajo. Sin embargo, es la primera vez que una “tamalera” habla bien de la otra.

La verdad sí, es un reporterazo de a de veras, de impecable redacción. Los reportajes son su especialidad. Excelente investigador y entrevistador por naturaleza, premiado por sus trabajos periodísticos. Inevitable es reconocerlo. De los pocos que saben diferenciar entre uno y otro de los siete géneros periodísticos.

Maratonista por adicción, de esos que aguantan los 42 kilómetros y 195 metros. Aunque no sé por qué corre, si por valentía o cobardía ¿Huye de los políticos o de sus colegas? Porque en Tamaulipas a los periodistas nos matarían de una hambruna, de un hartazgo, de una “comelitona” o por empalagosos…Salvo que nos avienten un diccionario por la cabeza.

Y es que, mientras acordábamos la entrevista y los temas, se quedó prendida la grabadora, creo que la de él, porque yo nunca cargo una, después de que otro reportero “honesto” me la robó… Además, el que esto escribe tiene alma de rezandera de pueblo atrasado.

Las entrevistas las hago de memoria y no se me olvida nada, como los chismes que se cuentan completos… Y se me hacen cortas las horas y el día tan breve para contarlo a quien quiera escucharlo o leerlo. Es más, pago porque me escuchen.

Esta es la plática de un periodista que quiso ser cura y un reportero que solamente se levantó la sotana. Bueno, nunca colgué los hábitos porque nunca me los puse. El que esto escribe es enemigo de un celibato que atenta contra las hormonas, contra la mejor y más bella obra de Dios: El cuerpo humano.

Y la verdad, sin ser sacrílego, la mujer es más bella que Dios. Son nuestras Diosas ¿Quién no se ha hincado ante una mujer? ¿Más que ante Dios?.

EL PERIODISTA QUE AHORA SERIA CURA

De sopetón me dice Felipe Martínez Chávez “Si volviera a elegir una carrera, sería cura”.

Y es que el potosino que vino de Ciudad Valles por tres meses y se quedó para siempre en esta ciudad, cumple sus primeros 51 años de periodista. ¿Más castigo para los lectores?.

Y para mis adentros pensé: “Si supiera que Méndez Arceo, aquel obispo de Cuernavaca, Morelos, decía “no hay peor política que la negra”, refiriéndose a los de la sotana. Pero como soy coyote, me volví de repente y en el aire le di en la frente:

-¿Ah, porque tendrías gratis carro, dinero, plaza, vino y mujeres…? ¡¿Mira qué vivo!? Y pongo los signos de admiración y de interrogación al mismo tiempo, porque es una pregunta y afirmación estupefacta (ni yo me entendí, me cae).

Ahí donde el inolvidable Jorge Rodríguez Treviño, mi gran maestro de periodismo convocaba “A la una, en el Uno”, una cantina del 1 Aldama, en ese fascinante templo de la amistad donde no había caballos ni corrales, ni fiestas charras, pero organizábamos unas interminables y entusiastas cabalgatas, pero de puros “caballitos” de tequila, ahí empezamos la entrevista que nunca terminó y tampoco comenzó.

Sí, ahí se dio la primera esgrima verbal de agilidad mental de dos ¿Que por hambre se dedicaron al periodismo? que echaban mano a sus mañas de reportero, como queriendo pelear y guardaban distancia por la amistad y el respeto, y todo por concertar una entrevista que nunca se hizo, una plática que jamás se dio ¿Perro no come perro?.

¿POR HAMBRE, ACCIDENTE O VOCACION?

Sin más y a boca de jarro o a quemarropa…

VC.- ¿Te han entrevistado, maestro?.

FM.- Las entrevistas las hago yo. ¿Le quieres dar machetazo a caballo de espadas? No se vale. Aquel que quiera entrevistarme tiene que ser muy chingón.

VC.- ¿Recuerdas cuando me entrevistaste?.

FM.- Cómo no me voy a acordar, eras candidato a diputado por el Partido del Trabajo. Surgió una joya periodística que conservo por ahí en mis archivos. Me imagino que la guardas.

VC.- Que por cierto, te pasaste de lanza wey, pero te agradezco. Al menos es la más completa de las entrevistas que me han hecho.

FM.- No’mbre, de echarte flores pensarían que me pagaste. Por cierto ¿Eras candidato a modo como un amigo mío que no quiero decir su nombre? ¿Te trataron bien en la segunda esquina del poder?.

VC.- Jajajaja, no estamos hablando de eso Teacher. Pero si te puedo decir, “que le saqué un susto, pero económico, a tal Marranáz… jajajajajaja. El tema es la entrevista. Te quiero devolver la copa y tratarte bien, maestro.

FM.- Ok, acepto que eres de los pocos chingones para escribir, la vamos a hacer. Te quería decir que nos vemos en dos días, pasado mañana. Necesito “checar” cuántos años de cárcel me darían por hablar mal de un cabrón, o por ofender a los muertos que es lo que más se castiga.

VC.- Soy profesional, soy periodista de oídas jajaja ¿Chismoso?. Yo también fui a la universidad ¿De noche?.

FM.- ¿Qué me vas a preguntar? Cada entrevista que yo hago me preparo para no llegar a lo pendejo. Por eso te pido tiempo ahora que voy de entrevistado.

VC.- Tu solo llega. En lo otro, no lo disimules. Los temas sobran. Tú sabes que esto es inagotable… Pero… ¿Por qué el oficio de periodista?.

FM- ¡Por hambre! como decía Don Pedro, el de las gorditas de Jaumave.

Decidí estudiar la carrera luego que un pinche rufián, delegado del entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC) me contestó, en pregunta, cuando trataba de abordarlo, ahí por 1973:

-¿Y quién te dijo que tú eres periodista?. Es que trabajo en el periódico -le dije- y traigo mi credencial. ¿Y por eso eres periodista?. No creo que viva, se llamaba Enrique Fernández Pérez, originario de Yucatán. Vino a Tamaulipas para ser diputado por El Mante. Todo un “golondrino” el cabrón.

VC.- ¡Por hambre! ¿Los periodistas no son por vocación?.

FM.- Grandísima chingadera, maestro. En el medio vez agrónomos, abogados, veterinarios e ingenieros en informática que reportean ¿Por qué? Por hambre. No encontraron otra cosa en el mercado laboral. Los hay que antes trabajaron como bomberos, policías de crucero, cribadores de arena, brujos, payasos y uno que otro asaltante, bueno, asalta borrachines, porque eran barman’s, cantineros, pues… jajajaja

La vocación no es un llamado divino, no se nace para ser periodista, ingeniero o médico, es algo que se va construyendo según el entorno familiar y cultural. Los periodistas -que no empresarios o extorsionadores- comenzaron por una oportunidad.

Y es mentira que es uno de los más nobles oficios o profesiones ¿Dime cuál no es noble? Hasta la prostitución se salva. Sí, las puchachas y los puchachos también le meten pasión y enjundia a la chamba.

VC.- Pero a la hora de cobrar ¿No?. Igual que los periodistas ¡Ah chinga’o! hablas de dos ¿Profesión u oficio? Porque, al igual que los transexuales, gays, travestis, antes había pocos. Ahora, abundan. Decía el profesor Porfirio Saldaña:

-Antes, aquí en Victoria solo habíamos dos jotos y entre los dos sacábamos la chamba.

FM.- Son las viejas definiciones. Oficio para los autodidactas o artesanales del periodismo. Profesión cuando vas a la universidad. Pero de esto te hablo más en la entrevista, pasado mañana.

VC.- También te voy a preguntar cuántos años tienes en esto de escribir.

FM.- Más de medio siglo. Llegué a El Gráfico de Ciudad Victoria el 24 de febrero de 1971. Venía de Matamoros donde me contrató Don Mario Díaz, el hermano de Don Lupe. Me mandó por tres meses y me quedé para siempre. Tenía 16 años. Aquí me casé, aquí viven mis hijos y nietos.

Comencé a escribir a los 15, al terminar una carrera de contabilidad en mi tierra, Valles. Luego me fui con mi amigo Héctor Miguel Chávez para Matamoros. Empecé en sociales, seguí en policiacas y locales.

Es una historia muy larga que nunca voy a acabar de contar.

ENTRE AULAS Y PORROS

Ha dedicado toda su vida laboral al periodismo, como borracho o cantinero, adentro o afuera, como boletinero o reportero de la calle, por lo cual hay una pregunta inevitable (para pasado mañana cuando se haga).

VC.- Si volvieras a escoger profesión ¿Por cuál te irías?.

FM.- ¡Cura! Sacerdote para salvar almas hambrientas.

VC.- ¿Por qué? ¿No está peor que la política y el periodismo el ambiente clerical? ¿O será porque se parecen los curas y los periodistas? Los dos usan charola y también viven de las limosnas, salvo que uno espanta con la pluma y el otro con un crucifijo… Jajajaja. ¿Me estoy pasando de lanza? Jajajaja.

FM.- Licenciado, ahí tienes asegurado tu ingreso para toda la vida. Todavía no salen del Seminario y ya tienen chamba. El periodismo imparcial es muy ingrato.

VC.- Maese ¿Y los periodistas corruptos?.

FM.- Tema espinoso licenciado. Te hablo pasado mañana. Los hay que se levantan pensando a quién van a chingar ese día.

VC.- Ok. Te conocí en 1983 cuando yo era coordinador de la carrera de Relaciones Públicas en la UAT.

FM.- Venía de Monterrey, ya titulado, y me contrataron en Prensa del Gobierno del Estado. Me mandaron a Soto la Marina a la campaña del PRI. Allá no circulaban periódicos y fuimos a crear uno al servicio del candidato Abel Gámez Cantú. Hay muchas historias de allá, se puede escribir un libro. Te voy a decir que desde un día antes de las elecciones ya teníamos los resultados, y así publicamos una extra el domingo por la tarde ¡antes que terminaran las votaciones!.

Hicieron tantas chingaderas, el difuntito Ramón Durón y un tal “Pollo” Pérez Ruiz, pero de todas maneras perdió el PRI. Abel ahora es alcalde por el PAN, señalado como prestanombres y busca la reelección.

Al volver de la Marina, en 1984, me incorporé a Prensa de Gobierno y me invitan a dar clases en Relaciones Públicas porque no había quién impartiera la materia de Opinión Pública. No sabían ni lo que significaba, unos decían que es ciencia. Luego me enfoqué a impartir los periodismos. Estuve más de 16 años.

VC.- Ya más en serio, una plaza segura. Si no es indiscreción ¿Por qué te saliste? ¿Te peleaste con El Yuca?.

FM.- N’ombre, él no me dio la chamba. Me pagaban por horas y no tenía futuro. Los tiempos completos eran cuatro, dos de Leyes y dos de Relaciones Públicas y nunca me ha gustado andar de lambiscón.

VC.- Fuiste maestro de la generación intermedia de periodistas activos en Victoria y otras regiones.

FM.- Cierto. A veces me preguntan por qué dejé de dar clases y respondo que porque los alumnos “eran muy burros”, que no aprendían. La verdad es que la UAT vive otros tiempos académicos, en ese entonces había maestros autodidactas (sin título), ahora te exigen mínimo maestría.

Cuando llegué estaba en su apogeo el “porrismo”. Los viernes no había clases. Hay egresados de esa época que no asistieron una sola vez al aula y se titularon. Los pasaban en la Dirección.

VC.- La verdad, la verdad ¿Corrupción de los catedráticos?.

FM.- Sí. Se decía que varios muy conocidos recibían botellas de whisky de los alumnos. En una ocasión el director Miguel González de la Viña fue informado que una maestra exigió 80 pesos por alumno para “pasarlos”. La mandó llamar, la corrió e hizo que devolviera la lana. No creo que esas prácticas se sigan dando.

VC.- ¿A ti te ofrecieron botellas?.

FM.- Te voy a comentar dos casos, luego en la entrevista te amplío. Fue a verme a Gobierno un muchacho que había reprobado por faltas -la Dirección decía quién iba a primera o segunda vueltas-. Sacó su cartera repleta de lana y me decía ¿cómo nos arreglamos “profe”?.

Le advertí que tuviera cuidado con lo que hacía porque las consecuencias serían mayores, y se fue.

El otro es hasta vergonzoso decirlo. Había reprobado una muchachita y fue a verme con su mamá, a mi oficina de Prensa, para exigirme que la pasara de un plumazo. Me negué y al último me preguntó quién era mi jefe para que me ordenara darle por lo menos el 6. Le reiteré que los asuntos de la UAT los arreglaba allá y los de Gobierno acá.

No creo que vaya a cometer delito si te digo que esa alumna es hermana de un Saavedra Terán que es secretario del Ayuntamiento y, la mamá, pues la de ambos.

El último, maestro Víctor, es de una muchacha y su padre -un líder de colonos-, que me cayeron a mi casa muy temprano para exigirme calificación. Les hice ver que yo no la reprobé sino la Dirección la mandó a segunda vuelta por faltas.

Afirmaba el padre que todos los días iba a la escuela. Sí iba, subía a La Loma pero no entraba a clases.

CORRER, SU PASION; ESCRIBIR SU ADICCION

Martínez Chávez ha editado ocho libros sobre diversos temas, algunos compilación de reportajes de investigación.

VC.- La voz de la calle dice que para la publicación de “Victoria en Bancarrota”, contra Gustavo Cárdenas, te “ayudaron” desde Palacio. Como que el libro sonaba a caja registradora, jajajajja. Olía a billete verde, jajajajaja.

FM.- Jajajaja, hay algo maestro, pero de eso no estamos hablando. Ya en la entrevista te digo más.

VC.- Oye, pero ¿cuál de tus libros es el más vendido? ¿O cuál se vendió al mejor postor?

FM.- Ofendes profesor, pero el dedicado a mi compadre José Gudiño Cardiel, El Último Cacique Janambre, es el que más circuló. No sé si los mandó comprar él, pero no quedó ni para archivo, se vendieron más de mil 500 ejemplares.

VC.- Pero ¿qué te hizo Gudiño? Está feo pero…

FM.- Es un trampa y me quiso chingar.

VC.- ¿Cómo? Pero si ese ínclito y patricio varón, ¡es un Santo!

FM.- Trabajaba en El Cinco y me mandaron a cobrarle una factura de tres mil pesos, de un convenio. Me pagó en efectivo. Me eché el dinero a la bolsa sin más. Cuando llegué al periódico lo conté, y eran dos mil 400. Le tuve que pagar 600 de mi bolsa a la contadora, hazme el recabrón favor.

FM.- Además de libros y reportajes ¿Qué quieres saber mi Víctor?. Ahí tienes El Gran Atraco a la Capital, el último, que habla de las corruptelas de Oscar Almaraz Smer como presidente de Victoria, y la gran corrupción de Comapa en tiempos de Gustavo Rivera Rodríguez como gerente. Tú dices.

VC.- Para esos cabrones necesitamos escribir una enciclopedia. Ahora me interesa saber de tu faceta deportiva, como corredor.

FM.- Fuera de satisfacciones no hay mucho que contar. Llevo 20 maratones (42 kilómetros) en 15 ciudades de México, más en Corpus Christi, San Antonio y Mc Allen, Texas; Panamá y Cuba, y una centena de 21. La pandemia acabó con los eventos.

VC.- ¿Cómo empezaste? ¿Alguna humildad espiritual? jajajaja.

FM.- En el 2000 me subió la presión por cuestión genética hereditaria y, además, andaba en 80 kilos, un sobrado de cinco según mi estatura. Empecé a hacer ejercicio y se fue dando. A todos recomiendo que practiquen una disciplina. Ayuda en la salud.

Se te genera una especie de adicción. En el ambiente deportivo, como entre los borrachos, decimos que “¡no es una gripa!” como para que se te quite en tres días, pero a los casi 67 años no tengo mucho que rendir.

ENTRE RECLAMOS, DENUNCIAS Y “ECHADAS EN CORRIDA”

Con cuatro premios estatales de periodismo en diferentes géneros y el estatal de Turismo en el 2002, Felipe ha sido borracho y cantinero como se dice coloquialmente. Ha laborado para dependencias oficiales y en la “talacha” de la calle. Conoce el oficio como nadie en la capital.

VC.- Sin mentir, licenciado ¿Qué es lo que más “gordo” le cae a un periodista, de un funcionario?.

FM.- Te repatea en “aquellos” que no te reciban y te manden decir que están en una “junta”. El periodista solo requiere unos minutos para que le den información.

VC.- ¿Y lo que más agrada? ¿Cobrar o poner la mano? Jajajajaja.

FM.- Que te hablen para agradecerte algún comentario positivo. Es que hay cabrones que se creen intocables y solo te contactan para reclamarte, algo que ya nos tiene hasta la madre.

Cuando tú seas jefe de Prensa de algún gobernador, te aconsejo observar esto. Hay que recibir a la gente en la oficina, no hacerse odiar.

VC.- ¿El mejor Gobernador de Tamaulipas que te ha tocado vivir?.

FM.- Sin duda Américo Villarreal Guerra, trabajador y honesto, muy querido por la gente. A veces se iba de Palacio a la una o dos de la mañana… Años después de terminar su gobierno lo fui a buscar a una oficina allá por la calle 16, donde seguía como particular con obras de agua potable.

VC.- ¿El más corrupto?.

FM.- ¡Me vas a meter en broncas! Todavía viven. Quita esa pregunta de la entrevista, pero acá entre nos te puedo decir que Egidio Torre saqueó el presupuesto, y más antes, Tomás. Creo que Eugenio ya era un exitoso constructor.

VC.- Oye ¿Y los actuales?.

FM.- No cabrón, me van a demandar. Cuando terminen te digo, ahí los comenzará a juzgar la historia. A partir de octubre del 2022 te digo qué se llevaron.

VC.- ¿Mejor jefe de Prensa del Gobierno?.

FM.- No hay más que Don Manuel Montiel Govea, hombre que sabe (todavía vive) ejercer las relaciones públicas. Le copió un segundo de abordo que también contaba el dinero adentro de la bolsa del pantalón o la guayabera, y siempre sacaba la cantidad correcta. ¡Qué asombrosa habilidad! y con una sola mano. Con tocar el billete sabía la denominación.

No, no, ya en serio, Montiel atendía en su oficina desde el último reportero a directores de prensa escrita, radio y televisión. Un genio. De eso se trata, la gente del medio necesita una palmadita de vez en cuando.

VC.- ¿Y los que hoy despachan?.

FM.- No saben ni cómo se llaman. No tienen proyecto ni ruta para dar imagen al gobierno. Vez las broncas que traen.

VC.- Más en lo doméstico ¿Alcaldes corruptos de Victoria?.

FM.- El desmadre lo empezó Gustavo Cárdenas Gutiérrez, todo un bandido. Le siguió Arturo Díez Gutiérrez con su desmadre, y se coronó campeón Xico González, un borrachín también ladrón.

VC.- Un último tema que te voy a tratar maestro Felipe, es sobre la violencia y represiones que hayas sufrido a lo largo de tu carrera. Échale cuentas.

FM.- Nunca he estado en la cárcel ni por borrachera ni por equivocación, ni en la peor de mis pesadillas, pero en 1995 mi compadre Gustavo me demandó por difamación y fui a declarar con mi abogado Jesús Ortiz Dosal. No sé en qué quedó el expediente.

Otro citatorio como indiciado me hacía comparecer en la Procuraduría del Estado el 18 de junio del 2012, fecha en que Enrique Peña Nieto visitaba Reynosa como candidato a la Presidencia. Preferí irme a la frontera y esperar el segundo citatorio, que nunca llegó.

Uno en la PGR ahí por el 2006 por publicaciones sobre la lotería clandestina de La Bolita. Estuve con el delegado y me “perdonó”. Como testigo de asuntos periodísticos ya hasta la cuenta perdí.

Por 2006, en El Mante, los pistoleros de un ex alcalde de apellido Vázquez me quitaron la cámara y me llevaron frente él, a su lujoso rancho, para borrar las imágenes que había tomado del balneario El Nacimiento. Era el concesionario del lugar.

De hace once años solo te puedo decir que duré más de un mes fuera de Victoria y de Tamaulipas. Eché en corrida. Fue por un reportaje en cuyo tema no sabía que tenía que ver con la delincuencia. Regresé cuando se “arregló”.

En el 2000 el alcalde de Xicoténcatl, José de la Torre Valenzuela, hizo reunir al cabildo en una placita frente al edificio de las Presidencia, donde tomaron el acuerdo de demandarme junto con el colega Fernando Acuña Piñeiro.

Aparte amenazas de demanda por presuntamente allanar propiedad privada. Decían que invadí tres metros del rancho de un ex Director de Veterinaria, en Güémez, y el rancho del ex Rector Humberto Filizola. Nada malo, en el de éste me metí por cuestiones históricas de la llegada del henequén a Tamaulipas.

ENTRE EXORCISTAS, DEMONIOS DEL HAMBRE Y NARCOS

VC.- Maestro Felipe, vete preparando ¿Cuál es la mejor entrevista que hayas realizado?.

FM.- Mi Coyote, tengo docenas pero una que merece ser contada es la que hice al padre David Martínez Reyna, sobre los procedimientos de exorcismo. Ahí te menciona, que tú le “ayudabas” como monaguillo.

Bueno, también una entrevista a José José en Monterrey cuando fue a cantar al Gimnasio Nuevo León. Pero es porque iba bien mamado, borracho y la sarta de tontejadas que dijo.

Histórica la entrevista con el Filósofo de Güémez, mereció primer lugar estatal en el género.

VC .- ¿El mejor reportaje?.

FM.- Bueno, también en Nuevo León, trabajaba para Más Noticias y el director, Hugo, no me acuerdo el apellido, me mandó a Reynosa a escribir la historia de “Chito” Cano que acaba de casarse con una jovencita.

El escándalo se hizo porque Chito, en brazos de uno de sus guaruras (inválido por un balazo) y con la esposa por un lado, fue a la Ministerial a presentar denuncia por extorsión en contra de un Comandante Huaracha (fue comandante en la Judicial de Tamaulipas) de la Policía Federal.

Escribí el reportaje en cinco partes, de lunes a viernes y, al final, el Director me dice: “Oye ¿y no tienes miedo por lo que escribiste?”. Algunos de los actores vivían en Mitras y el propio Cano en Guadalupe. Extravié ese reportaje.

El otro, son cinco partes en El Diario de Victoria, referente a la zona árida. Encontré unos genios, tan fregones que hacían que votara el 105 por ciento del padrón electoral.

VC.- ¿La mejor crónica?.

FM.- Te lo cuento después, cuando grabes, pero está “En Busca de Perros Bravos”, un pueblo fantasma de Nuevo León, más allá de Gatos Güeros y cerca de Cabras Pintas.

VC.- ¿Y no te faltó algún lugar como “Sal si puedes”? Jajajajaj ¿Algún reportaje o entrevista que te haya hecho llorar?.

FM.- El reportero se animaliza pero es un ser humano, es padre, tiene familia y sentimientos. Recuerdo a Doña Tomasita Medrano, del ejido San Juanito, de Jaumave, madre de dos hijos, uno ciego de 34 años y el otro tullido, en una pobreza extrema. Ese día comieron los tres cuatro cebollas que le habían regalado a ella en el pueblo. El fotógrafo Pablo “El Pollo” Martínez y yo le regalamos cien pesos de entonces. Quiero regresar a ver qué pasó con ellos.

VC.- A esa señora ¿Nomás le faltó tener un hijo periodista? Jajajajajaaa… Sería la peor desgracia… Jajajajaj.

FM.- He llorado en los maratones cuando después del kilómetro 36 te sientes agotado y el cuerpo empieza a consumir tus músculos. Lloras cuando piensas y dices y te preguntas ¿Y quién me trae aquí tan lejos de mi casa? Por gusto y gastando dinero.

VC.- ¿Por qué no escribes tus memorias como periodista?.

FM.- No. A lo mejor le tengo que pedir perdón a alguien. La verdad es que perdí material esencial, como te decía, de Monterrey, entrevistas con personajes de la farándula, Amalia Hernández, Angélica María y el propio José José, y el trabajo sucio que fuimos a hacer a Soto la Marina. Hay mucho que contar.

VC.- Ya nos vamos pero ¿qué les dirías a los colegas en ejercicio?.

FM .- Que estudien libros de periodismo, dominen los géneros, lean, que se preparen, vayan a cursos, investiguen, no hagan las notas al chingadazo . La experiencia en el periodismo se mama, no llega del cielo.

VC.- ¿A los estudiantes de periodismo?.

FM.- Lo mismo y que no engañen a sus padres ni los hagan ir con los catedráticos para rogar el “seis”, que vayan a clases, hagan su tarea, que no tengan miedo a la carrera. No serán el Zabludovsky del mañana pero se le pueden acercar si le echan ganas.

VC.- Lo último maestro, abusando de tu confianza ¿Quién es el mejor alumno, el mejor discípulo?.

FM.- Hace años estuvo peleado, se llevó a votación y el resultado favoreció a Juan R. de la Sota, el orgullo del Verde Chico, municipio de Soto la Marina.

VC.- Dejamos ese espacio sacrosanto del Uno Aldama, donde solo las águilas se atreven, con el compromiso de vernos tres días después. Hasta entonces haremos la entrevista de semblanza con el maestro.