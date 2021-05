Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que las autoridades electorales “se hacen de la vista gorda” ante el caso de la campaña del candidato a gobernador de Nuevo León por la alianza PRI-PRD Adrián de la Garza que, dijo, ofrece dinero a través de tarjetas a cambio del voto.

Incluso, acusó directamente al aspirante priista de ser el candidato del diario El Norte que edita Grupo Reforma, propiedad del empresario Alejandro Junco de la Vega.

En la conferencia, el titular del Ejecutivo federal habló sobre el proceso electoral en el estado de Nuevo León por segundo día consecutivo pese a la veda electoral impuesta por el INE.

“¿Qué paso con el que ofrece dinero a cambio de votos, si es cierto? Es el candidato de Reforma, del Norte y le dio primera plana”, expresó el mandatario.

Enseguida, López Obrador justificó su postura ante el proceso electoral y cuestionó:

“¿Qué el presidente que viene de una larga lucha por la democracia no denuncie esto porque es injerencia en lo electoral? ¿Qué no todos los mexicanos tenemos la responsabilidad de hacer valer la democracia? Como creen que me voy a quedar callado si esto es lo que más ha dañado y ha impedido una auténtica democracia. ¿Cómo me voy a quedar callado ante la compra del voto?”, expresó.

Luego, exhibió la propaganda electoral del candidato a gobernador por el PRI y el titular de la primera plana del periódico El Norte que dice textual: “Viola AMLO veda electoral y exhibe a priista”.

En respuesta, el presidente López Obrador volvió a cuestionar: “¿Para qué se reformó la Constitución para considerar delito grave la comprar del voto? ¿Para qué tenemos la fiscalía en delitos electorales?”.

En este sentido, el mandatario hizo un llamado a la sociedad a denunciar “las prácticas fraudulentas” como la entrega de dinero, despensas y amenazas.

“Estas deben ser las elecciones más limpias y libres”, y remató:

“No estar pensando que la democracia la van a garantizar el INE o el Trife (TEPJF) o El Reforma pues han sido siempre los más tenaces violadores de la Ley y los más opositores a la democracia”, aseguró.

También, dijo que “la paradoja” es que el INE en lugar de garantizar la democracia, ha sido creado y funciona en los hechos para “impedir la democracia»

“Eso es lo que estamos viendo, eso no lo mira el INE, se hacen de la vista gorda”, concluyó. (Ezequiel Flores Contreras/Apro).