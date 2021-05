Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En colaboración anterior decíamos que Francisco Javier García no es de los que piden licencia, pero tampoco de los que “tragan lumbre”.

¿Cuánto durará su resistencia en Tamaulipas? El gobierno federal lo tiene copado, con una orden de aprehensión y buscándolo, congeladas las cuentas bancarias personales, de la familia y socios, y con la amenaza de cárcel sobre ellos. En última instancia la desaparición de poderes.

Ha ido muy lejos para solucionar el conflicto personal por el que atraviesa. Entre más tiempo deje pasar, las consecuencias para los suyos, colaboradores y en especial los tamaulipecos que nada tienen que ver, pueden ser mayores.

Si les hace caso a sus asesores, alguien debería decirle que no hay vuelta atrás, y es mejor enfrentar su problema en territorio y no en el extranjero como otros ex gobernadores mexicanos.

Que se vea en los zapatos de Tomás Yarrington Ruvalcaba, a quien el largo brazo de la Ley alcanzó en Italia, y hoy está preso en el lado gringo.

En el espejo de Javier Duarte, ex de Veracruz, capturado (2017) en Guatemala, y César Duarte, de Chihuahua, aprehendido en Florida. Son la perniciosa yunta de “Duartes” del México corrupto, uno emanado del PRI y otro del PAN.

Hay historia suficiente para pensar la mejor opción. Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, fue ubicado en Panamá en 2017, cuando se disponía a viajar a Francia, y trasladado a México acusado por peculado y otros.

Guillermo Padrés Elías, panista de Chihuahua, huyó durante 40 días hasta que la pensó bien y fue a declarar ante el Juez, donde le cumplimentaron la orden de captura.

Cabeza de Vaca no será el primero ni el último. En el sexenio de Enrique Peña Nieto ocho gobernadores fueron encarcelados. En la 4T Francisco hace punta de lanza y puede haber más.

Eso de los trámites de extradición es costoso para el gobierno mexicano y desgastante para todos, incluso para los inculpados.

Con la cabeza fría hay que pensar que el círculo se le va cerrando. Sin embargo no ha dado la instrucción de nombrar a un Gobernador Interino que termine el sexenio y procure las tareas de regresar el orden y legalidad a Tamaulipas, liberar a los presos políticos y dejar de perseguir a sus enemigos ¿cuánto durará la resistencia?.

Los daños pueden ser mayores. Por lo pronto Inteligencia Financiera congeló cuentas bancarias de cercanos: María de Lourdes Cabeza de Vaca, José Ramón Cabeza de Vaca Castillo, Mariana Gómez Leal, Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, José Ramón Gómez Reséndez y otros.

En total 32 personas del “primer círculo”, que a su vez son relacionadas por el FBI por posibles delitos de lavado en México, Estados Unidos y otros países.

A lo mejor ya no están en territorio nacional pero pueden ser alcanzados por la Interpol en los posibles 190 países en que se radiquen.

Si no hay negociación, si la soberbia domina como hasta hoy, el Estado Mexicano proseguirá -ya sigue- los mismos mecanismos de ex gobernadores que privilegiaron la rebeldía.

Le hemos dado seguimiento y siempre es lo mismo: Pruebas y denuncias penales, orden de captura, alertas migratoria y roja, juramentos de inocencia y denuncias de “persecución política”, huida y captura.

No hay un solo ex gobernador que se les haya “pelado”. Fueron por ellos. Si hablamos de los últimos, ahí tenemos a Andrés Granier Melo, de Tabasco; Flavio Ríos, Veracruz; Jesús Reyna García, Michoacán; Luis Armando Reynoso Femat, Aguascalientes, panista también.

Casi todos acusados de peculado y lavado de dinero. La corrupción no distingue colores, pero la Ley tampoco es selectiva.

El grupo en el poder y en particular el de Reynosa, deben aceptar simplemente que “se acabó el encanto”. Nunca la rebeldía es el mejor camino.

Si dejan transcurrir más tiempo, como habíamos comentado también en estas líneas, no tendrán oportunidad de dejar a un sustituto del grupo. En cuestión de horas el Senado puede echar a andar el mecanismo de desaparición de poderes.

Por lo pronto convocaron a la permanente para el miércoles 26 a las once de la mañana. Pudiera darse una plenaria que a su vez “tumbaría” el fuero de Ismael, el hermano senador, para mandarlo a tribunales

Y entonces, con mayoría calificada o sin ella, la 4T enviará a Tamaulipas un gobernador propuesto por el Presidente. Ya no habrá forma de evadir.

En esa resistencia sería lamentable confrontar los cuerpos policiacos estatales con fuerzas federales. Más lamentable que se registraran decesos.

Un siguiente escenario es el de dos gobernadores, uno apoyado por los cabecistas –o él mismo-, y el otro venido del centro.

Reversa no hay. La federación tiene el cajón de los billetes, las participaciones. Negociar es lo mejor. Los tamaulipecos quieren que regrese la tranquilidad, que cesen los mecanismos de elección de estado para los comicios del 6 de junio.

Este jueves el partido Morena y su candidato en Tula, Alfredo Castillo, pidió al IETAM la destitución de la presidenta del Consejo Electoral, Gabriela de la Asunción Lara Saldaña (hermana de ya saben quién), por malas artes de meterse a su negocio y tomar fotografías. Veremos cómo responde Don Lupe Charre.