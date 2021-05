Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ayer apareció en las redes sociales un personaje que dice apoyar la ideología de Morena y por ello la gente de Jesús María Moreno Ibarra, el candidato del PAN a la alcaldía de Reynosa, lo había amenazado de muerte mediante el secuestro a un trabajador de su empresa para usar su teléfono y amedrentarlo.

El hombre se llama Rolando Cantú Barragán, de acuerdo con documentos que se filtraron, curiosamente tiene más de 40 contratos activos con la presidencia municipal de Reynosa cuya titular, también curiosamente, es la mamá del candidato de Morena, Carlos Peña Ortiz, a quien la presunta víctima apoya, dice él, por ideología (no se ría por favor que esto es serio).

Si, exactamente, tal parece que se caen los seghuidores de Maky en las encuestas y ya han acudido a actos desesperados tratando de levantar el raiting, pero lo hacen dejando muchas sospechas, como los dichos de este señor que tan solo en un contrato que se filtró, el 57057002- 037-2021, respectivo a la construcción del Museo del Ferrocarril en su segunda etapa, obtuvo un monto de 147 millones de pesos, se lo menciono para que usted conozca el compromiso del empresario con la presidenta municipal y su hijo, para que tome con reservas todo lo que a continuación de menciona.

En un video difundido en sus redes sociales se presenta como Rolando Cantú Barragán, dice ser propietario de Tracotamsa, y detalla:

“secuestraron un trabajador donde le daban la instrucción de que me marcará a mi teléfono, me hablan de su teléfono y el trabajador me dicen es gente armada, con armas largas, y dice que lo secuestran porque es una instrucción de Jesús María Moreno y el PAN, para que yo apoye la campaña del PAN y que deje de estar de acuerdo con los ideales de Morena

“Es una orden dicen, o aténgase a las consecuencias, les puede pasar algo a Tracotamsa, trabajadores, a familiares, amigos, esposa, salgo a decirlo porque es mi deber como ciudadano, cualquier cosa que les pase culpó cien por ciento a Jesús María Moreno o al PAN, son los causantes en caso de que algo nos suceda, espero todos hagan lo mismo (denuncien) porque está pasando, salgan y digan, no pasa nada, somos libres, ya lo dijo el presidente, no va a pasar absolutamente nada”, dice en su video la presunta víctima.

La verdad es que si fuera real la amenaza no andaría gritándola a los cuatro vientos, otra verdad es que no le habrían dicho ni siquiera el nombre de quien lo amenazaba, y mucho menos le habrían permitido subir un video a las redes sociales, es un hecho que el hombre se hace la víctima, anda urgido de votos para su proyecto personal, prueba es que lo hace al mismo tiempo que una publicación de aquel municipio detalla que el empresario inmobiliario mantiene 40 contratos de obra con el gobierno municipal.

Otra verdad es que los delincuentes o personajes que amenazan por cuestiones de este tipo no hablarían de ideologías, como si fuera una catedra de ciencia política.

“El más reciente de éstos contratos que tiene con el municipio es por un monto de 147 millones de pesos quien a través de un video denuncia, nos referimos al director de las empresas Tracotamsa e Inmobiliarios Mexicanos S.A. de C.V.”, dice la publicación donde se detalla la denuncia.

Exacto, parece que la presunta víctima solo atiende instrucciones de su jefa, de la presidenta municipal que le ha brindado contratos multimillonarios para que siga enriqueciéndose groseramente en perjuicio de los reynosenses.

Y si, innecesariamente, y con mucho descaro, le meten ruido a una elección en lugar de buscar formas de aclarar el por qué ha sido tan favorecido con obras públicas, es puro cinismo eso de hacerse la víctima con la pura intención de pretender seguir conservando contratos para el próximo trienio porque no crea que hay otra razón de su “ideología”, de esa que ahora lo mantiene del lado de Carlos Peña y de Morena, un partido que hasta hace unos dos meses decían odiar ya que nos iban a transformar en otro Venezuela.

Por supuesto, ojalá el gobierno federal y los allegados a Morena investiguen esta clase de acusaciones que les hacen más mal que bien, digo, no creo que sean tan cínicos como para apoyar esta clase de denuncias que no tienen nada que ver con ideologías y sin con el descaro.

