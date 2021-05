Por Felipe Martínez Chávez

Tula, Tamaulipas.- Después de distanciarse del jefe de la secretaría General de Gobierno, César Verástegui, el alcalde de esta demarcación, Lenin Coronado Posadas parece encaminarse rumbo a la cárcel.

El “finito” radiólogo quería la reelección pero el de Xicoténcatl prefirió complicidades con Antonio Leija Villarreal, con el que hace mejores negocios según la experiencia que le dejó en el bienio en que dirigió los destinos municipales.

Verástegui lo tiene “atorado” a través de la Auditoría Superior del Estado, con una cifra incalculable de recursos federales que ayudaron a revisar al órgano nacional de fiscalización.

Los muchachos de Jorge Espino Ascanio le revisaron 53.2 millones de pesos del ejercicio 19, que estaban dirigidos a 93 obras, algunas de las cuales no se realizaron o los recursos no aplicaron. No devolvieron dinero a la Tesorería de la Federación.

De esas obras, 27 corresponden a vivienda, 20 a educación, 16 a urbanización y 27 a agua y saneamiento.

Pese a que son auditores estatales del gobierno panista, en su informe manifestaron que Lenin y compañía no presentaron evidencia del padrón de beneficiados, y no cuentan con un instrumento de recolección de información socioeconómica de los mismos.

Tampoco hallaron evidencia de indicador de resultados y que no cuentan con metas y mecanismos de medición establecidos a nivel municipal a largo plazo.

Carecen de fichas técnicas de indicadores y no establecen una línea base para fines comparativos del programa; no hay seguimiento de metas y no utilizan informes de evaluación externa

“No presenta evidencia del documento que justifique la realización de las obras”, dice una parte del informe, y habla de una diferencia entre lo ejecutado y el monto reportado.

En términos llanos, los hermanos Coronado Posadas (el alcalde y el encargado del DIF) se “fueron al baño” con lana federal.

Diferencias entre lo presentado a la Auditoría Superior del Estado y lo reportado a la ASF:

1.- Rehabilitación del alumbrado público por 745 mil pesos.

2.- Construcción de aula didáctica en el Cemsadet No. 20, por 170 mil pesos.

3.- Cuartos de dormitorio (en once convocatorias) por un millón 350 mil pesos.

4.- Construcción de piso firme 109 mil pesos.

5.- Construcción de electrificación no convencional, paneles solares por 67 mil.

6.- Mejoramiento de drenaje pluvial, 514 mil.

7.- Construcción de sanitarios secos, letrinas, 356 mil.

8.- Techos firmes, 64 mil.

9.- Rehabilitación de pozo profundo de agua potable, 186 mil.

10.- Rehabilitación colector de captación de agua, 822 mil.

11.- Mejoramiento de acceso carretero 54 mil pesos.

NO INFORMA AL ESTADO, PERO SÍ A LA FEDERACION

1.- Rehabilitación de red alcantarillado en cauce río Tula, 950 mil pesos.

2.- Relleno sanitario de Tula por 700 mil pesos.

INFORMA A LA AUDITORIA ESTATAL, PERO NO A LA SUPERIOR

1.- Barda secundaria Alberto Carrera Torres, por 174 mil.

2.- Cruce con arroyo 2, ejido Santana de Naola por 304 mil.

3.- Rehabilitación de planta purificadora de agua ejido Lázaro Cárdenas, por 440 mil.

4.- Rehabilitación drenaje sanitario calle Emiliano Zapata, entre Callejón 2 y Salida al IMSS, cabecera municipal por 244 mil.

5.- Rehabilitación red de agua potable en calle Emiliano Zapata entre Callejón 2 y Salida al IMSS, por 235 mil.

6.- Construcción y guarniciones y banquetas cabecera municipal por 196 mil.

7.- Rehabilitación aula escolar ejido Joya del Berrendo, 235 mil.

8- Rehabilitación tanque almacenamiento agua potable panteón en cabecera por 80 mil.

9.- Rehabilitación sistema de agua potable Magdaleno Cedillo 897 mil.

10.- Mejoramiento presa de tierra ejido Francisco Villa, 196 mil.

11.- Construcción presa de tierra para infraestructura agrícola, 183 mil.

Cumplió parcialmente con las metas y objetivos a los que está destinado el fondo.

El alcalde Lenin Coronado se comprometió a muchas cosas, de que va a corregir, pero no devolvió dinero a la federación, donde continuará el proceso de seguimiento.