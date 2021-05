Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- “El día de las elecciones -el domingo 6 de junio- Cabeza de Vaca seguirá siendo Gobernador de Tamaulipas. El dictamen que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, favorable o adverso para Cabeza de Vaca, se lleva por lo mínimo seis semanas”, me aseguró tajante un académico cuando le pregunté sobre el tema.

Así las cosas, en este marco referencial se efectuarán las elecciones en Tamaulipas.

Dos.- Por ahí he leído que Alejandro Rojas Díaz Durán puede asumir la Gubernatura de Tamaulipas. Para nada creemos que ello pueda suceder. Rojas nació, de acuerdo a Wikipedia en la Ciudad de México, en octubre 8 de 1957, es un político, politólogo y escritor mexicano integrante del partido político Morena. Actualmente es consejero de Morena​, fundador del Ala Democrática y senador suplente en el Congreso de la Unión, suplente por cierto de Monreal.

Tres.- Revisando la cuenta de Face de la candidata Pilar Gómez les trasmito lo que le dice la victorense Laura Martínez: “Y en 6 meses reconstruyó a Cd. Victoria imagino lo que hará en 3 años de Gobierno Municipal. Cuenta con mi VOTO.

Cuatro.- También a mitad de semana el candidato a alcalde de Morena y del Partido del Trabajo, Eduardo Gattas Báez, habló con reporteros en la Colonia La Presa, allá por el rumbo donde empieza la carretera Interejidal.

Gattas andaba en caminata en el sector en busca del voto de la gente. Dijo a los reporteros que hay una campaña negra en su contra para impedir que gane las elecciones del 6 de junio. Y les dijo que para revertir esa campaña negra, va a emprender una estrategia, que se llama «Un ataque, una propuesta».

Gattas Báez dijo: «Victoria necesita propuestas no pleitos callejeros, la campaña orquestada en contra de mi persona y familia no se vale. La gente quiere escuchar soluciones a sus demandas de agua, pavimentación, luz y servicios públicos que el actual gobierno no les cumplió».

Y agregó «hago un cordial llamado a la candidata de Acción Nacional a levantar el nivel de debate y campañas, ya basta de pleitos de rancho”.

Y agregó: “Estoy en primer lugar con 18 puntos arriba, por eso me están atacando Gobierno del Estado y municipal».

Gattás, negó también la aseveración de que el ex presidente municipal Xico González Uresti, actual subsecretario de Salud este financiando su campaña electoral, y agregó: “Es parte de la guerra sucia contra mi campaña”.

Cinco.- Quien nos reportan anda bien entusiasmada promoviendo el voto a favor de Morena y de su candidato Eduardo Gattas es Lupita Perea Almanza. ¿Quién es ella? Nació en Poza Rica, Veracruz, hija de padre petrolero que emigró a Reynosa en la niñez de Perea. Al terminar su prepa llegó a inscribirse en la Facultad de Trabajo Social, donde al llegar obviamente que se involucró a las primeras en la política estudiantil. Ya fue regidora del ayuntamiento victorense y quiere volver a serlo. De hecho está en la planilla de Gattas como candidata a regidora en lugar 14.

Seis.- Les comparto que el candidato del PRI a Presidente Municipal de Victoria Alejandro Montoya, recorrió y escuchó a los vecinos de las colonias Las Palmas y Los Pinos.

Caminando junto con su compañera de fórmula Maricela Guajardo Maldonado, candidata del PRI a diputada local por el 15 distrito electoral, el candidato Montoya dialogó con habitantes de éste sector sobre sus tres ejes que van a cambiar al rumbo de Victoria, en los próximo tres años.

En la calle Independencia, de la colona Las Palmas, la señora María Perales Lumbreras pidió al candidato priista que, de ganar las elecciones para alcalde, resuelva el problema de falta de agua y que se le brinde rehabilitación del salón de usos múltiples que, desde hace años luce en completo abandono.

Alejandro Montoya hizo suyo el compromiso de brindar atención al rezago en servicios públicos que enfrentan vecinos de ambas colonias, así como apoyos para la vivienda y alimentación.

“Seguimos recorriendo las calles para llevar nuestras propuestas a todos los rincones de ciudad victoria; Haciendo un gran equipo con toda la ciudadanía que se acerca con armonía y alegría a escucharnos. Nuestra capital merece seguir creciendo, llenándose de nuevas oportunidades para los victorenses. Vamos juntos por una mejor ciudad, una mejor Cd. Victoria.

Siete.- Ahí tienen que el doctor Alejandro Caraveo Real, es candidato independiente a la Presidencia Municipal de Cd. Victoria, anda muy dinámico, a diario recorriendo colonias y fraccionamientos, escuchando problemáticas y platicando sus propuestas. Salió al aire. NOS VEMOS.

