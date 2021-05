Azahel Jaramillo Hernández

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Lalo Gattás Báez, candidato de Morena a alcalde de Victoria, distribuyó una encuesta realizada entre victorenses mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a internet del 29 de abril al 18 de mayo, efectuando 8 mil100 llamadas. Así me reporta el propio candidato.

De esa encuesta, la intención del voto partido favorece a Morena en un 37 %, sigue el PRI con 24 %, y muy cerca el PAN con 23 %, reservando para Movimiento Ciudadano y Partido Verde un 9% y 7%, respectivamente.

En intención de voto por candidatos, Gattas se queda arriba con 33%, seguido por Alejandro Montoya con 23% y tercero María del Pilar Gómez con 20 %; luego Daniel González con 15 %, y Gabriela Millá con 9%.

Dos.- Vale decir que la contienda electoral por la alcaldía de Victoria transcurre en un escenario inédito. Con señalamientos negativos en redes sociales para los dos principales contendientes que son la abanderada panista Pilar Gómez y el abanderado tricolor Lalo Gattas, quedando el abanderado priista, Alejandro Montoya, al margen de señalamientos. Y, a veces segundo, a veces tercero en las encuestas.

El marco en que se realiza esta contienda es inédito no solo por la violencia que se ejerce en redes sociales, sino también porque estamos en el escenario sin precedentes en que el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aparece en como noticia nacional en los principales periódicos del país y en las principales canales de televisión: el partido en el poder, Morena, pretende despojarlo de la Gubernatura de Tamaulipas que él ganó en las urnas en el verano del año 2016, desalojando del poder al PRI, que de siempre gobernó la entidad. Tan reconocido fue su triunfo que su principal contendiente, el matamorense Baltazar Hinojosa Ochoa, no tuvo reparos en apersonarse en Palacio Legislativo a su toma de protesta como Gobernador.

Por el presunto de delito de evasión fiscal (que no pagó impuestos en la compra-venta de un lujoso departamento de la Ciudad de México), Morena partido en el poder lo llevó a juicio, dictó desafuero e instruyó al Congreso de Tamaulipas a continuar con el trámite de desaforarlo y nombrar un nuevo Gobernador.

El Congreso tamaulipeco se niega a eso, y Cabeza de Vaca sigue de Gobernador. Ayer mismo tras que la Fiscalía General de la Nación demandó claridad a la Suprema Corte de Justicia, AMLO hizo lo mismo desde Palacio Nacional.

Con todo, creemos que el referido poder judicial avalará que Cabeza de Vaca es Gobernador de Tamaulipas hasta el último minuto de septiembre de 2022. Además, si algo necesita la referida Suprema Corte es marcar distancia del poder ejecutivo, que intenta que su actual presidente (de la SCJN) prolongue ahí su estancia por dos años más.

Al margen de mi creencia, la presencia o ausencia de Cabeza de Vaca en la Gubernatura el domingo 6 de junio definitivamente inclinará la balanza de los resultados electorales de una contienda que renueva el Congreso del Estado, renueva 9 diputaciones federales y renueva 43 presidencias municipales.

Tres.- ¿Con quiénes va en fórmula Lalo Gattas en sus intenciones de ser Alcalde de Victoria? Va con José Braña Mojica, hijo de una prima del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Braña es candidato doble: va como candidato por el 14 distrito, en alianza Morena-PT y también es candidato plurinominal de PT en Quinto lugar. Es decir tiene dos boletos para rifa de las curules.

Los fuertes contendientes de Braña en el distrito 15 son Elly Filizola del PRI, y Mario Ramos Tamez del PAN. Filizola es nuera del desaparecido y muy apreciando líder magisterial Luis Humberto “El Oso” Hinojosa Ochoa, también ex jefazo máximo en Educación de Calzada Tamatán; en tanto que “El Wero” Ramos es el más “influencer” candidato del cuadrante victorense emanado del establo del ahora naranja Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, a quien algo ha de haber aprendido, sin duda. ¿Qué no?

El otro integrante de la fórmula de Gattas es el candidato por el Distrito 15, profesor Juan Vital Román Martínez. Vale comentar que la identidad del abanderado morenista por el 15 me costó un buen conocer. Busqué en internet y nada. Hasta que le marqué a un candidato a regidor de Gattas. “Se llama ´Vidal´, es recomendado del diputado Roque Hernández” me dijo”. Y agregó: “Ahorita te paso su nombre completo”. Cumplió: me pasó capturas de face de Vital a quien llamó ´Vidal´ en una primera instancia.

El último integrante de la fórmula de Gattas es Gerardo Illoldi, abanderado por el Quinto distrito a diputado federal. Es un influencer veinteañero que compite contra los experimentados Enrique Cárdenas del PRI, y Oscar Almaraz del PAN. Nos vemos.

azahel_jaramillo@hotmail.com