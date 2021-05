Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El tema seguirá ocupando espacios en los medios (y redes). Para unos la 4T le hizo “lo que el viento a Juárez”. Otros afirman que se abre el camino a que intervenga la Fiscalía (FGR) y solicite orden de aprehensión.

Quedó inconcluso el “choque” de López Obrador y Cabeza de Vaca. No hay ganador… Hasta ahora.

Esta misma semana sabremos reacciones de las partes involucradas, como la Cámara federal y los fiscales del asunto, de si aceptan la derrota o les quedan recursos legales.

Si la batalla terminó (la guerra sigue), seguro que los actores no van a enterrar las hachas. Son muchos los rencores como para quedarse quietos.

Inconcluso porque la Suprema Corte ni siquiera tomó conocimiento y menos emitió una resolución. Un ministro rechazó la demanda de juicio de inconstitucionalidad solicitada por la legislatura cueruda, por considerarla improcedente y carecer de interés legítimo.

No hubo análisis de fondo como lo estaban pidiendo los gobernadores federalistas. El Poder Legislativo de Tamaulipas no resulta afectado, no tiene “vela en el entierro” porque ya había decidido no homologar el acuerdo de sus compañeros federales.

El Juez les dice que ya tendrán oportunidad de intervenir después de septiembre del 2022, cuando se finalice la inmunidad procesal del funcionario.

Si los primeros tienen razón, de que el Congreso doméstico es el que decide el desafuero de un ejecutivo, alguna fracción de diputados federales deberá ir preparando iniciativa de eliminar esos procedimientos de la cámara baja. Salen sobrando y mantienen en tensión a la ciudadanía.

De darse por cerrado este raund -que no se sabe quién lo ganó- entre la 4T y el cabecismo, hay que destacar algo: No llevaron su confrontación a causar “daños colaterales” qué lamentar en la población civil.

Si continúan -como es lo más seguro-, hay que decirles que peleen en campo abierto, donde no haya niños ni adultos mayores, ni inocentes que pudieran salir lastimados.

Decíamos que es difícil que entierren sus hachas.

Si de verdad se quieren dar un “respiro”, hay un elemento que podría marcar el inicio del siguiente episodio, dentro de cuatro meses y medio: Que Morena ganara -aunque no parece que así sea- la mayoría del Congreso del Estado en los comicios del 6 de junio

Es entonces que la siguiente legislatura, la 65, que entra en funciones el último de septiembre, podría “revivir” el asunto y hacer la famosa homologación para nombrar un Gobernador interino.

Muy difícil porque las campañas morenistas, en un ambiente de carnicería interna, no avanzan con los aires de la victoria. Casi seguro que Acción Nacional volverá a tener el control de la Junta de Coordinación Política.

Mientras tanto en el equipo cercano de Francisco, luego del aparente triunfo de su jefe sobre los vientos huracanados del centro, lo perfilan rumbo a la Presidencia de México en el 2024.

No debe ser casual el mensaje que el fin de semana subió a redes el potosino secretario de Desarrollo Social, Rómulo Garza Martínez, al pie de una fotografía de Cabeza: “Esta es la sonrisa del hombre que sabe que hoy empieza su carrera rumbo a la Presidencia de la República”.

En fin, son las percepciones según el color con que se le vea.

Tema aparte el vividor de presupuestos, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, jefe de Movimiento Ciudadano, ya tiene asegurado su ingreso a la nómina del Congreso en el ejercicio 2021-24, por ir en el número uno de la lista plurinominal.

Pero quiere ir un poquito más arriba del 3 por ciento de los votos, para meter a su amiga Elba Valles Olvera, aquella que desertó del PAN por el maltrato que recibió del gobierno de los vientos del cambio.

El fin de semana también, el ya no tan “muchacho alegre” organizó buen show frente a la Comapa que regentea su tocayo Gustavo Rivera Rodríguez, para festejarles el 39 aniversario “de ser la caja chica de los gobiernos del PRIAN, embolsándose el dinero y dejando a Victoria sin agua”.

“Dudo que les de vergüenza porque todavía tienen el descaro de pedir el voto”, dijo Cárdenas ahí sobre la calle donde su equipo partió y repartió el pastelillo.

Tiene razón, el organismo es un nido de bandidos, pero debería recordar que él participó en el saqueo cuando fue alcalde por las siglas azules entre 1972-75.

En el Congreso se encontrará con viejos conocidos como Edgardo Melhem Salinas, el gerente estatal del PRI; Don Luis “Cachorro” Cantú, el velador del PAN, y con Úrsula Salazar Mojica, la sobrina de “ya sabes quién” que vive en Tampico.

Por más mal que les vaya en las urnas, o que pudieran ganar todo, por lo menos ellos cobrarán tres años en Palacio Legislativo.

Está en “chino” que alcance asiento Arcenio Ortega Lozano, el neoleonés que cuida los intereses de Alberto Anaya, el propietario del Partido del Trabajo. Necesita el 3 por ciento de los votos emitidos.

A 20 días de los comicios, es tiempo que los candidatos “paleros” renuncien a sus candidaturas y se “sumen” por el lado de donde viene la lana ¿cuántos recibirán la instrucción?. Veremos. Ahí van los independientes que reciben financiamiento para la campaña.